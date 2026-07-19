Vremea se schimbă radical: furtuni și vijelii puternice de astăzi, în peste jumătate de țară. ANM a actualizat prognoza

Mare parte din țară este lovită de furtuni puternice și grindină următoarele ore. Meteorologii au emis duminică dimineață mai multe alerte cod portocaliu și galben de averse torențiale importante cantitativ, în vigoare de astăzi și până luni seară. În același timp, este anunțată caniculă în mai multe regiuni.

Prima alertă meteo, cea de cod galben de caniculă, a fost emisă de ANM pentru intervalul 19 iulie, ora 10 – 20 iulie, ora 10.

Astfel, duminică (19 iulie), în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20…22 de grade.

Alerta cod galben de caniculă valabilă în 19 iulie, ora 10 – 20 iulie, ora 10

Caniculă va fi și luni (20 iulie), în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, unde intră în vigoare un nou cod galben valabil până marți. Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade.

Codul galben de caniculă valabil în 20 iulie, ora 10 – 21 iulie, ora 10

Coduri portocaliu și galben de furtuni puternice

De asemenea, ANM a emis alerte cod portocaliu și galben de furtuni puternice ce vizează peste jumătate de țară, pe parcursul zilei de astăzi.

Codul galben este în vigoare până la ora 22.00. Vizate sunt zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în Moldova și Oltenia, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Codul portocaliu intră în vigoare de la ora 13.00 și este valabil până la ora 20.00.

Astfel, în jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

Codul galben de furtuni puternice este valabil în 19 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 22. Codul portocaliu este valabil în 19 iulie, ora 13 – 19 iulie, ora 20

Ulterior, un alt cod galben de vreme instabilă intră în vifoare în noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Codul galben de vreme instabilă valabil în 19 iulie, ora 22 – 20 iulie, ora 10

Vremea va fi instabilă și luni (20 iulie), când va intra în vigoare un nou cod galben de furtuni în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Carpații Meridionali.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.