Vremea se schimbă radical în București. Trei alerte meteo emise de meteorologi

Vremea se va schimba în Capitală, iar în decurs de două zile se va trece de la temperaturi caniculare la vijelii și căderi de grindină, potrivit prognozei speciale publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie.

Conform estimărilor, în intervalul 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară și noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat și se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70 – 90 km/h), averse torențiale importante cantitativ (15 – 30 l/mp și izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). Temperatura maximă va fi de 33 – 34 de grade, iar cea minimă de 17 – 19 grade.

Marți, vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (în general, cantități de apă de 10 – 20 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 și 30 de grade.

Pentru București va fi valabilă, până marți dimineața, o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

De asemenea, până luni noapte, la ora 22:00, este alertă cod portocaliu de averse, vijelii puternice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni.

De luni seară, de la ora 22, până mâine seară, la aceeași oră, va fi valabilă o avertizare cod galben de furtuni, conform prognozei ANM pentru Capitală.