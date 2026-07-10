Vremea se schimbă radical în România: De la ploi la temperaturi neobișnuite / Zonele lovite de arșiță

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 13 iulie – 10 august. Vremea va fi normală în a doua jumătate a lunii iulie, dar începutul lui august aduce temperaturi mai ridicate, mai ales în vest și nord-vest.

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale în a doua jumătate a lunii iulie, urmând să depășească valorile climatologice în vestul și nord-vestul țării la începutul lunii august, anunță meterologii. În a doua jumătate a lunii iulie va ploua mai mult în est, iar la începutul lui august ploile vor fi mai puține în vest și nord-vest.

Cum va fi vremea între 13 iulie și 10 august

Săptămâna 13–20 iulie: Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, ușor mai scăzute în est și sud-est, iar în rest apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, deficitar în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se va situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 20–27 iulie: Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vest și ușor mai scăzute în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, existând posibilitatea unui ușor excedent în nordul și estul teritoriului.

Săptămâna 27 iulie – 3 august: Temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor se va menține, în general, în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

Săptămâna 3–10 august: Mediile valorilor termice vor depăși normele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și nord-vest, cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor climatologice.

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