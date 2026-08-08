Vulnerabilitatea uriașă care lasă 50.000 de instalații din SUA fără securitate în fața Iranului. Semnal de alarmă de la vârful NSA

Atacurile cibernetice din ultimele luni au vizat infrastructura de alimentare cu apă din cel puțin 12 state americane, iar fostul șef al NSA (Agenția Națională de Securitate), Paul Nakasone, cere deconectarea dispozitivelor de control de la internet, potrivit The Register.

SUA trebuie să își îmbunătățească apărarea cibernetică, spune Paul Nakasone, care indică Iranul ca suspect pentru atacurile asupra rețelelor de apă. „Trebuie să avem standarde mai înalte. Aceste controlere logice programabile (PLC) nu ar trebui să fie conectate la internet”, a afirmat el în cadrul conferinței DEF CON.

La sfârșitul lunii iulie, FBI a anunțat că investighează atacuri ale unor actori cibernetici răuvoitori asupra dispozitivelor de tehnologie operațională, inclusiv asupra PLC-urilor.

Grupuri asociate cu Iranul vizează de mai mulți ani aceste componente care monitorizează datele senzorilor, cum ar fi nivelurile din rezervoare, și pot porni sau opri pompele.

Unii cercetători din domeniul securității din sectorul privat afirmă că suspectează că în spatele recentelor atacuri cibernetice care au perturbat funcționarea instalațiilor de alimentare cu apă și de tratare a apelor uzate se află intruși iranieni

„Aș fi șocată dacă nu ar fi Iranul”, a declarat Cynthia Kaiser, vicepreședintă senioră la Halcyon Ransomware Research Center, o organizație privată de cercetare specializată în securitate cibernetică. Ea a adăugat, pentru publicația The Register în cadrul DEF CON, că „este aproape sigur că este vorba de Iran.”

Cu toate acestea, nici FBI-ul, nici vreun reprezentant al administrației Trump nu a acuzat oficial Iranul.

În opinia lui Nakasone, autoritățile federale „adoptă o abordare prudentă” în atribuirea responsabilității. „Văd aici un actor care a demonstrat cu siguranță în trecut că este capabil să facă acest lucru”, a adăugat el, referindu-se la atacurile cibernetice iraniene anterioare care au vizat PLC-urile instalațiilor de alimentare cu apă.

„Cu siguranță au capacitatea necesară. Există o intenție… suntem în conflict cu Iranul”, a concluzionat Nakasone.

Sistemele de alimentare cu apă din SUA prezintă o suprafață de atac imensă, cuprinzând instalații disparate care, din punct de vedere istoric, sunt subfinanțate și dispun de personal IT limitat, iar uneori nu au deloc angajați specializați în securitate cibernetică.

„Trebuie să gândim altfel modul în care o apărăm”, a spus Nakasone cu privire la suprafața de atac actuală. „Avem 50.000 de întreprinderi municipale de apă în Statele Unite, iar 90% din apa noastră provine de la aceste 50.000.”

Apărarea acestor sisteme necesită parteneriate, a adăugat el, menționând proiectul DEF CON Franklin. Lansat acum doi ani, proiectul reunește hackeri care își oferă voluntar timpul și talentul pentru a contribui la securizarea instalațiilor de apă.

Nakasone, în prezent director la Institutul de Securitate Națională al Universității Vanderbilt, lucrează și la Proiectul Chimera, o platformă open-source pentru protejarea infrastructurii.

„Cum poți apăra mai bine? Apărând alături de o serie de parteneri, printr-o abordare mult mai implicată”, a mai afirmat el.