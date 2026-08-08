Vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității din București – o absență de peste 80 de ani și-o istorie prea puțin știută
Vulturul și cei doi grifoni s-au întors azi pe Palatul Universității din București și începe astfel refacerea spectaculosului fronton distrus de la bombardamentele din 1944. Doi ani vor dura lucările de recuperare a unui simbol al orașului.
La inaugurarea sa, în 14 decembrie 1869, Palatul Universității din București era cea mai mare și mai importantă clădire din Capitală, având cea mai lungă fațadă – cea din strada Edgar Quinet.
Construcția, de o mare încărcătură istorică și simbolică, fusese și cea mai costisitoare din București pentru vremea ei și reprezenta un adevărat templu dedicat învățăturii și științei de carte, o garanție pentru educația viitoarelor generații.
Citește, pe B365.ro, istoria neștiută a unui monument iconic.