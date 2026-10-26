Walter Koenig, actorul din legendara franciză Star Trek, a murit la 90 de ani

Walter Koenig, actorul care a jucat rolul lui „Pavel Chekov” în franciza SF „Star Trek”, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, potrivit AFP și The Guardian.

Koenig a murit în locuința sa din North Hollywood, unde se afla alături de fiica lui, actrița și scenarista Danielle Koenig, și de nepoata lui, a povestit Zachery McGinnis, fondatorul Galactic Productions, o agenție de apariții publice cu care lucra actorul. Moartea sa a fost pusă pe seama „bătrâneții”, fără a fi oferite alte detalii.

„Astăzi plângem trecerea în neființă a lui Walter Koenig, al cărui talent, a cărui căldură și ale cărui interpretări de neuitat au lăsat o amprentă durabilă asupra unor generații de fani din întreaga lume”, a scris Zachery McGinnis.

„Am inima grea”, a scris și George Takei, care a jucat alături de Koenig în Star Trek. „Walter a fost mai mult decât Chekov. A fost scriitor, profesor, un om profund și un prieten loial”, a adăugat actorul în vârstă de 89 de ani.

George Takei și Walter Koenig în Star Trek III – The Search for Spock (1984). Credit: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Și-a început cariera de actor în 1962

Koenig s-a născut la Chicago dintr-o familie de imigranți lituanieni și a crescut în New York, iar cariera lui de actor a început în 1962.

S-a alăturat distribuției Star Trek la începutul celui de-al doilea sezon și a apărut în 36 dintre cele 50 de episoade difuzate între 1967 și 1969.

El a continuat să îl joace pe Chekov în primele șapte filme Paramount derivate din serial, lansate între 1979 și 1994, precum și în Renegades, o serie în două părți realizată prin crowdsourcing, care a debutat online în 2015.

În 2023, el a dat voce personajului Anton Chekov, fiul lui Pavel Chekov, în serialul Star Trek: Picard.”

Koenig a fost căsătorit cu actrița Judy Levitt, alături de care a apărut în filmele Star Trek, precum și într-un alt serial SF, Babylon 5, difuzat între 1994 și 1998.

Cei doi au fost căsătoriți din 1965 și până la moartea ei, în decembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Fiul lor, Andrew, care l-a interpretat pe Richard „Boner” Stabone în sitcomul Growing Pains de pe ABC, a murit în 2010, la 41 de ani.