Warren Buffett a publicat ultimul dintre mesajele cu care a obișnuit de 65 de ani: „Voi intra într-o perioadă de tăcere”

Warren Buffett, în mesajul său anual către acționarii Berkshire Hathaway – o tradiție care datează din 1965 – a declarat că va „intra într-o perioadă de tăcere” după ce se va retrage la sfârșitul acestui an din funcția de CEO al companiei sale de investiții. Dar, la 95 de ani, legendarul investitor nu are de gând să dispară cu totul, relatează CNN și The New York Times.

Buffett a anunțat că nu va mai scrie mesajul de deschidere al raportului anual al companiei, însă va continua să transmită un mesaj anual de Ziua Recunoștinței și își va intensifica activitatea filantropică, urmând să doneze cele 149 de miliarde de dolari în acțiuni Berkshire Hathaway pe care le deține.

Supranumit „Oracolul din Omaha” datorită strategiei sale de investiții pe termen lung și abilității de a identifica valoare acolo unde majoritatea nu s-ar uita, Buffett a devenit o figură emblematică a Wall Street, un miliardar care și-a cultivat o imagine modestă, în special prin scrisorile sale adresate acționarilor. Deși mișcările sale pe piață sunt urmărite cu atenție de investitori din întreaga lume, Buffett s-a străduit întotdeauna să se prezinte drept un susținător al Americii, al americanilor de rând și al capitalismului.

Buffett, care a anunțat la începutul lunii mai că se va retrage din fruntea Berkshire Hathaway după șase decenii, va fi înlocuit la conducerea companiei de Greg Abel. Abel, în vârstă de 63 de ani, este vicepreședinte în cadrul Berkshire și a fost desemnat succesorul lui Buffett în 2021.

Buffett și-a lăudat din nou succesorul, scriind în mesajul anual adresat acționarilor că acesta „a depășit așteptările ridicate pe care le aveam când m-am gândit prima dată că el ar trebui să fie următorul CEO al Berkshire”.

Warren Buffett spune că are probleme tot mai mari cu vederea

Legendarul investitor a oferit și o actualizare privind starea sa de sănătate, scriind că, „spre surprinderea mea, în general mă simt bine”. „Deși mă mișc mai încet și citesc cu o dificultate tot mai mare, vin la birou cinci zile pe săptămână, unde lucrez cu oameni minunați”, a continuat el.

Totuși, nonagenarul nu întinerește. Având în vedere suma uriașă de bani pe care dorește să o doneze, Buffett a anunțat că a convertit 1.800 de acțiuni, în valoare totală de 1,35 miliarde de dolari, în acțiuni „B” – mai ieftine – și le-a transferat luni către patru dintre fundațiile de filantropie ale familiei sale.

„Pentru a crește probabilitatea ca aceștia (n.r. membrii familiei sale responsabili de fundații) să dispună de ceea ce va constitui, în esență, întreaga mea avere înainte ca alți administratori să îi înlocuiască, trebuie să accelerez ritmul donațiilor pe durata vieții către cele trei fundații ale lor”, a explicat el.

Buffett afirmă că are așteptări mari, dar realiste, ca conglomeratul de investiții să prospere după ce se va retrage din funcția de CEO. Prețul acțiunile Berkshire Hathaway a crescut cu peste 10% anul acesta, compania atingând o capitalizare bursieră de un trilion (1.000 de miliarde) de dolari.

„În ansamblu, afacerile Berkshire au perspective moderat mai bune decât media, conduse de câteva bijuterii necorelate și de dimensiuni considerabile”, a scris el investitorilor. „Totuși, peste un deceniu sau două, vor exista multe companii care vor fi performat mai bine decât Berkshire; dimensiunea noastră își cere tributul”, a continuat el.

„Oracolul din Omaha” și înghețata lui

De-a lungul deceniilor în care s-a aflat în lumina reflectoarelor, Buffett a reușit să devină simbolul a două lucruri aparent contradictorii: un capitalist și negociator neobosit, înfățișat sub chipul unui unchi bonom care oferă sfaturi practice.

Adunările anuale ale acționarilor Berkshire Hathaway nu au echivalent pe Wall Street sau în alte țări, fiind supranumite „Woodstock”-ul capitaliștilor, cu un spațiu expozițional care prezintă numeroase dintre afacerile în care compania a investit sau pe care le deține.

De altfel, Buffett însuși se asigură că apare pe acel spațiu expozițional pentru a-și promova companiile – mâncând înghețată de la Dairy Queen, apărând pe produse promoționale în ediție limitată dedicate evenimentului – în timp ce garda sa de corp ține la distanță mulțimea de acționari-fani dornici să facă o poză sau să schimbe o vorbă cu așa-numitul „Oracol din Omaha”.

Strategia sa de investiții s-a bazat mereu pe o căutare neobosită a valorii, Berkshire Hathaway păstrând adesea rezerve uriașe de numerar până când apare oportunitatea perfectă. Puțini alți directori au reușit să câștige un asemenea nivel de răbdare din partea investitorilor, într-o piață dominată mai degrabă de așteptări privind câștigurile pe termen scurt.

„Nu uitați că femeia de serviciu e la fel de mult o ființă umană ca și președintele Consiliului de Administrație”

„Buffett se așteaptă ca Berkshire să meargă mai departe fără el. Însă mare parte din identitatea Berkshire s-a contopit cu cea a directorului său. Cu greu ne-am putea imagina, de pildă, că discretul Greg Abel și-ar pune chipul pe o sticlă de ketchup pentru a stimula vânzările. Woodstock-ul capitaliștilor ar putea fi, de acum înainte, ceva mai puțin festiv”, notează CNN.

Iar Statele Unite sunt „capricioase și uneori venale în modul în care își distribuie recompensele”, a scris Berkhsire în ultimul său mesaj. Însă investitorii ar trebui „să nu uite să-i mulțumească Americii pentru că le-a maximizat oportunitățile”, a sfătuit acesta.

„Nu uitați că femeia de serviciu este la fel de mult o ființă umană ca și președintele Consiliului de Administrație”, a mai scris el, înainte de a încheia cu o glumă blândă:

„Le doresc tuturor celor care citesc aceste rânduri o Zi a Recunoștinței fericită. Da, chiar și nesimțiților; niciodată nu e prea târziu să te schimbi”.