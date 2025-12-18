Warren Buffett continuă să vândă acțiuni Apple și investește în premieră în companii de inteligență artificială

În al treilea trimestru, Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, a continuat să vândă acțiuni Apple și a investit în Alphabet.

Apple este bine poziționată pentru a monetiza adoptarea inteligenței artificiale de către consumatori, dar acțiunile sunt considerate scumpe la prețul actual de către Buffett. Berkshire a vândut 41,7 milioane de acțiuni Apple, care rămâne cea mai mare deținere în portofoliul lui Buffett (21% din portofoliu), dar celebrul investitor și-a redus poziția cu 74% în ultimii doi ani.

Pe lângă vânzarea de acțiuni Apple, Berkshire a început să cumpere acțiuni ale Alphabet (compania-mamă Google), având acum o participație de peste 17 milioane de acțiuni, evaluată la peste 4 miliarde USD

Ponderea investiției în Alphabet este relativ mică, de 2% din portofoliu, dar este totuși demnă de remarcat, deoarece Buffett a evitat în mod tradițional acțiunile din domeniul tehnologiei.

Acțiunile Alphabet au înregistrat un randament de 12.180% de la listarea la bursă din 2004, iar valoarea de piață de 3,7 trilioane de dolari o face a treia cea mai mare companie din lume. Faptul că Berkshire a început abia acum să investească în Alphabet ne oferă o lecție valoroasă: este în regulă să cumperi o acțiune pe care inițial ai trecut-o cu vederea, chiar dacă prețul acesteia a crescut substanțial.

Alphabet a raportat rezultate financiare solide în trimestrul al treilea, care au depășit estimările atât la nivel de profit, cât și la nivel de profit. Veniturile au crescut cu 16%, ajungând la 102 miliarde de dolari, o accelerare față de creșterea de 15% din același trimestru al anului trecut.

Alphabet se concentrează pe dominația în publicitatea digitală, o poziție pe care compania speră să o consolideze cu ajutorul inteligenței artificiale. Ratele de conversie s-au îmbunătățit de când Alphabet a introdus AI Max la începutul acestui an, iar volumul de interogări a crescut de când a adăugat funcții de inteligență artificială generativă în căutările Google.

Nu în ultimul rând divizia care dezvoltă mașini autonome a Alphabet, Waymo, ar putea deveni o sursă majoră de venituri. Aceasta oferă deja servicii comerciale de robotaxi în șase orașe din SUA: Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Austin, Atlanta și Miami. Waymo va fi lansat în patru orașe noi din Texas și Florida în următoarele săptămâni. Compania își testează vehiculele în alte douăsprezece orașe.

Momentan, Waymo oferă două tipuri de servicii: Waymo One – serviciu de taxi autonom (fără șofer uman) și Waymo Via – soluții de transport autonom pentru marfă (camioane). Compania este văzută ca una dintre cele mai valoroase „opțiuni ascunse” din Alphabet, alături de AI.

Un detaliu important: Waymo nu vinde mașini. Ea dezvoltă tehnologia și o operează ca serviciu, în parteneriat cu producători auto (ex. Jaguar, Chrysler).

Wall Street se așteaptă ca profiturile Alphabet să crească cu 16% anual în următorii trei ani.