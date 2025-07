Warren Buffett tocmai a donat alte 6 miliarde de dolari. Suma totală a donațiilor sale trece de 60 de miliarde de dolari

Warren Buffett a donat acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de 6 miliarde de dolari către Fundația Gates și patru organizații caritabile de familie, aceasta fiind cea mai mare donație a sa de când a început să-și doneze averea, în urmă cu aproape două decenii.

Prin donarea a aproximativ 12,36 milioane de acțiuni Berkshire, Buffett a adus suma totală donată organizațiilor caritabile la peste 60 de miliarde de dolari.

Mai exact, el a donat 9,43 milioane de acțiuni către Fundația Gates, 943.384 de acțiuni către Fundația Susan Thompson Buffett și 660.366 de acțiuni către fiecare dintre cele trei organizații caritabile conduse de copiii săi, Howard, Susie și Peter. Acestea sunt Fundația Howard G. Buffett, Fundația Sherwood și, respectiv, Fundația NoVo.

Warren Buffett deține încă 13,8% din acțiunile Berkshire.

Înainte de ultima donație, el deținea o avere de 152 de miliarde de dolari și ocupa poziția de a cincea cea mai bogată persoană din lume, potrivit revistei Forbes.

Potrivit CNN, el a căzut pe locul 6 în clasamentul miliardarilor la nivel mondial după donație.

„Înțeleptul din Omaha” donase 5,3 miliarde de dolari în iunie anul trecut și alte 1,14 miliarde de dolari în noiembrie anul trecut.

Într-o declarație recentă, el a reiterat că nu are de gând să vândă acțiuni Berkshire.

Buffett, în vârstă de 94 de ani, a început să doneze averea sa în 2006. Anul trecut, și-a modificat testamentul astfel încât 99,5% din activele sale rămase să meargă către o fundație caritabilă aflată sub supravegherea copiilor săi, după moartea sa.

Vor avea la dispoziție aproximativ un deceniu pentru a distribui banii și trebuie să decidă în unanimitate unde să îi dea. Susie Buffett are 71 de ani, Howard Buffett are 70 de ani, iar Peter Buffett are 67 de ani.

Buffett a declarat în iunie anul trecut că donațiile către Fundația Gates se vor opri după moartea sa.

Warren Buffett conduce Berkshire, cu sediul în Omaha, Nebraska, din 1965. Conglomeratul de 1,05 trilioane de dolari deține aproape 200 de companii, inclusiv asigurătorul auto Geico și compania feroviară BNSF, precum și acțiuni la zeci de companii, inclusiv Apple și American Express.