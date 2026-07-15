Washingtonul a impus sancțiuni împotriva unei rețele internaționale care ajuta Iranul să procure arme

Guvernul Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva mai multor persoane și entități despre care susține că fac parte dintr-o rețea internațională care ajută Iranul să procure armament, potrivit Reuters.

Printre cei vizați de sancțiuni se numără cetățeni iranieni și ruși, precum și entități cu sediul în Iran, Rusia și Nigeria, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat.

Măsura vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran, inclusiv al recentelor confruntări legate de controlul Strâmtorii Ormuz, în timp ce administrația Trump intensifică presiunile asupra Iranului printr-o serie de sancțiuni.

Cei vizați de sancțiunile anunțate miercuri „ilustrează modul în care Iranul folosește companii străine de aviație și transport, intermediari financiari și coordonatori de călătorii pentru a ascunde rolul Gardienilor Revoluției în achizițiile ilegale și pentru a transporta materiale și personal la nivel global”, a transmis Trezoreria americană.

Noile sancțiuni se adaugă măsurilor adoptate de SUA în luna mai împotriva unor persoane și companii, inclusiv mai multe din China și Hong Kong, acuzate că sprijină sectorul iranian al armamentului.

În iunie, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 11 persoane și entități acuzate că au sprijinit achizițiile de armament ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și ale armatei iraniene.