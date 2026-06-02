Washingtonul crede că Mojtaba Khamenei este în viață. „Se implică tot mai mult”

Statele Unite estimează că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este „în viaţă” şi „tot mai implicat” în conducerea ţării, a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit agenţiilor AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Nu l-am văzut în public şi îmi imaginez că, după ce li s-a întâmplat multor lideri ai regimului, a fi foarte vizibili în public nu este ceva care să li se recomande la nivel intern”, a spus Marco Rubio în faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului american, referindu-se la asasinarea în serie a responsabililor iranieni în atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rubio susține că există o dificultate de transmitere a mesajelor în rândul responsabililor iranieni, întrucât aceştia stau ascunşi şi aleg mijloace ultra-securizate de comunicare pentru a nu fi localizaţi şi ucişi la rândul lor de SUA sau Israel, însă Mojtaba Khamenei are un rol în creștere în luarea deciziilor la Teheran.

„Cred că sunt semne care arată că se implică tot mai mult la un anumit nivel, chiar dacă toate comunicaţiile sale se fac în scris şi prin intermediul unor terţi”, a afirmat şeful diplomaţiei americane.

Grav rănit după un bombardament israelian ţintit asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit lider suprem, pe 8 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise. El i-a luat locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în acel atac israelian.