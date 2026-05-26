Mojtaba Khamenei, mesaj sfidător la adresa SUA, dar care vizează de fapt statele din Golf: „Nu va mai exista cale de întoarcere”

Afiș cu Mojtaba Khamenei, pe străzile din Teheran, cu ocazia comemorării a 40 de zile de la moartea ayatollahului Ali Khamenei, în Iran, pe 9 aprilie 2026. FOTO: Maryam Rahmanian / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bazele americane nu mai sunt protejate de țările din Golful Persic, a afirmat marți liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei, într-o declarație scrisă difuzată de televiziunea de stat, potrivit AFP.

„Este cert că nu va mai exista cale de întoarcere și că națiunile și teritoriile din regiune nu vor mai servi niciodată drept scuturi pentru bazele americane”, a susținut Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de când a preluat funcția de lider suprem al Republicii Islamice, la începutul lunii martie, și până în prezent, acesta limitându-se să transmită mesaje scrise.

„Statele Unite, care nu mai dispun de niciun loc sigur în regiune pentru a lansa o agresiune și a înființa baze militare, se îndepărtează pe zi ce trece tot mai mult de fostul lor statut”, a adăugat el în mesajul de marți, publicat cu ocazia unei importante sărbători musulmane – Eid al-Adha.

Noile lui afirmații vin în contextul în care Iranul și Statele Unite încearcă să ajungă la un acord care să pună capăt războiului ce a început pe 28 februarie și s-a extins în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Un fragil armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene din 28 februarie, ceea ce a declanșat riposta din partea Teheranului, cu lovituri efectuate cu drone și rachete, în întreaga regiune.

Teheranul a afirmat luni că s-au înregistrat progrese în negocieri, avertizând însă că încheierea unui acord nu este iminentă, în condițiile în care pozițiile celor două părți rămân în continuare depărtate.

Președintele american Donald Trump a anunțat în weekend că se discută „detaliile finale” ale înțelegerii, în timp ce un purtător de cuvânt iranian a afirmat luni că cele două părți au „ajuns la un cadru general”, dar nu au finalizat încă un acord.

Acuzații privind încălcarea armistițiului

Mai devreme, Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat că a lovit, în cursul nopții de luni spre marți, baze de lansare a rachetelor din sudul Iranului și ambarcațiuni iraniene care amplasau mine, în strategica Strâmtoare Ormuz, în ceea ce poate fi considerată drept o lovitură dată eforturilor diplomatice, notează AFP.

SUA au susținut că operațiunile din timpul nopții au fost unele defensive. „Forțele americane au efectuat lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a transmis căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central, într-un comunicat. „Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului aflat în derulare”, a adăugat Hawkins.

Iranul nu a confirmat oficial atacul american, dar mass-media de stat a relatat despre explozii în orașul portuar Bandar Abbas și a anunțat că este în derulare o anchetă pentru a stabili originea acestora.

Marți, Gărzile Revoluției Iraniene (IRGC) au afirmat că au doborât o dronă americană și au tras asupra altor avioane militare care încercau să pătrundă în spațiul aerian al țării, fără a preciza însă data acestor incidente.

Gardienii Revoluției au precizat, într-un comunicat, că au tras asupra unei drone americane RQ-4 și a unui avion de luptă F-35 și că a detectat, de asemenea, o dronă MQ-9 Reaper. Agențiile de presă Fars și Tasnim au relatat că o dronă MQ-9 a fost doborâtă.

Momentan, este neclar dacă anunțul IRGC privind tirurile asupra avionului de vânătoare F-35 și asupra dronei americane se referă la incidentele din cursul nopții sau la altele noi.

În comunicatul lor, Gardienii Revoluției au avertizat „împotriva oricărei încălcări a armistițiului de către armata americană”, afirmând că dispun de un „drept legitim și cert de a riposta”.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a acuzat marți SUA că au încălcat armistițiul fragil în sudul țării, într-o declarație care a venit după anunțul armatei americane.

„Armata teroristă americană, continuându-și acțiunile ilegale și nejustificate de la instituirea armistițiului (…), a comis în cursul ultimelor 48 de ore o încălcare flagrantă a armistițiului în regiunea Hormozgan”, a afirmat ministerul într-un comunicat, fără a preciza totuși natura faptelor.

Forțele americane și iraniene au mai avut schimburi de focuri până acum în timpul armistițiului. La începutul lunii mai, forțele americane au vizat facilități militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Anunțul lui Rubio: „Câteva zile până la un acord”

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat marți că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă „într-o formă sau alta” și că negocierile cu Iranul continuă, deși soluționarea divergențelor din proiectul inițial ar putea dura alte „câteva zile”.

„Va dura câteva zile până se va ajunge la un acord, chiar și în cazul dezacordurilor legate de un cuvânt sau o frază. Așa că va trebui să lucrăm la asta. Dar fie va fi un acord bun, fie nu va fi niciunul”, le-a spus Rubio jurnaliștilor, în orașul indian Jaipur.

Secretarul de stat al SUA a declarat că marți vor avea loc discuții în Qatar, în urma apelului telefonic al președintelui Trump din weekend cu mai mulți lideri regionali, ceea ce, potrivit lui Rubio, a permis stabilirea unei alinieri solide în jurul documentului preliminar.

Cele mai noi detalii despre negocieri

Negociatorii iranieni încearcă în prezent, în cadrul discuțiilor de pace cu SUA, să deblocheze active înghețate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, a scris agenția iraniană de știri Tasnim.

Această relatare a venit după ce Iranul a anunțat că finalizează o propunere cadru în 14 puncte pentru acordul care să încheie în mod durabil războiul declanșat împotriva lui de către SUA și Israel. Activele iraniene înghețate în străinătate se numără printre principalele puncte de dispută.

„Activele iraniene înghețate trebuie să fie deblocate în cadrul discuțiilor, iar suma este estimată la 24 de miliarde de dolari”, a declarat agenției Tasnim o sursă apropiată echipei iraniene de negociere.

Teheranul dorește eliberarea a „jumătate din aceste active în momentul anunțului” unui protocol de acord, conform acestei surse.

Responsabili iranieni de rang înalt, inclusiv negociatorul-șef Mohammad Bagher Ghalibaf și ministrul de externe Abbas Araghchi, s-au deplasat luni în capitala qatareză Doha, unde au fost însoțiți și de guvernatorul Băncii Centrale iraniene, Abdolnaser Hemmati, discuțiile la care au participat acolo abordând de asemenea chestiunea fondurilor înghețate.

Nu există o cifră oficială referitoare la suma totală a activelor iraniene blocate în băncile din străinătate în urma sancțiunilor americane, dar presa iraniană a estimat recent că aceasta ar fi cuprinsă între 100 și 123 de miliarde de dolari, notează Agerpres.

În 2023, Qatarul a acționat ca mediator între Iran și SUA într-un acord privind un schimb de deținuți, care a inclus și deblocarea a șase miliarde de dolari fonduri iraniene înghețate în Coreea de Sud.

Acești bani au fost transferați într-un cont special din Qatar, dar nu au fost niciodată restituiți Teheranului, din cauza atacului lansat de gruparea palestiniană Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.