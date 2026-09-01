Webinar gratuit: Adrian Panait, director general adjunct în Ministerul Economiei, vine, joi, la StartupCafe, cu informații pentru accesarea finanțării SME Eco-Tech 2026

Adrian Panait, director general adjunct al Direcţiei Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM (DGAFIMM) din cadrul Ministerului Economiei, care gestionează programul SME Eco-Tech 2026, vine la StartupCafe.ro, la webinarul nostru gratuit, programt joi, de la ora 16.00, pentru a oferi informații utile antreprenorilor interesați să acceseze fondurile elvețiene pentru IMM-urile românești.

Joi, 3 septembrie 2026, de la ora 16.00, avem WEBINAR, live video pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook: programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, o șansă rară la finanțare pentru firmele românești din comerț și din alte domenii, precum și pentru microîntreprinderi, după ultimele modificări ale schemei de ajutoare de la Ministerul Economiei.

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Articol susținut de GoodWill Consulting