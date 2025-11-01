Weekend trending în București, 1-2 noiembrie: evenimente de Halloween, Al Bano la Sala Palatului, filmul Dracula și „Dreptate pentru un criminal”

Noiembrie începe fără grabă și cu destule motive să nu stai acasă, printre care și soarele și temperaturile de primăvară. Weekendul de 1–2 noiembrie e și despre întoarceri: artiști care revin, povești care se reactivează, muzici care par că au fost aici dintotdeauna. Iată despre ce e vorba.

Cafeaua o poți bea într-o „pădure sălbatică”, la Wildwood Coffee (Nicolae Titulescu 95-103), descoperită recent de Oana Titică: „Wildwood – în traducere, o pădure sălbatică, neatinsă de mânuța băgăcioasă a omului contemporan – te face să te simți ca într-un refugiu în mijlocul orașului.

Amplasată fix pe bulevardul Nicolae Titulescu, la nr. 95-103, în miezul agitației, e o oază care îți dă ocazia să ignori haosul din jur și să te concentrezi pe lucrurile importante – în cazul nostru, acestea fiind cafeaua și gustările aferente de acompaniament. Cafeneaua, deschisă acum mai bine de doi ani, se face remarcată nu doar prin decorul urban-cozy cu elemente de natură (chiar dacă se numește Wildwood, nu vă imaginați să arate, totuși, ca Ocolul Silvic) și frumoasele printuri de artă de pe pereți, semnate de artista Mădălina Andronic, ci în special printr-un meniu excepțional de cafele de toamnă și niște gustări homemade pe care nu le-am găsit în altă parte”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

La câteva minute de mers de la Piața Victoriei, Grădina Olovina (Căpitan Gheorghe Demetriade 10) este un fel de experiment reușit între târg urban și laborator de idei, cu bere artizanală, bineînțeles. Aici, de vineri până duminică (31 octombrie – 2 noiembrie), Garden Market adună laolaltă artizani, mici antreprenori și creatori locali, într-un decor care ține mai mult de comunitate decât de comerț.

Printre mesele cu lumânări, ceramică sau bijuterii, vizitatorii pot descoperi degustări tematice de sezon – sângerete, sarmale fierte în dovleac, dulceață de usturoi din Copălău, vinuri și beri craft Olovina. În jurul lor, DJ-i, mici concerte și ateliere completează un weekend dedicat produselor făcute cu răbdare, într-un loc care își propune să fie un punct de întâlnire între tradiție și experiment culinar. Accesul e liber, iar grădina rămâne deschisă zilnic între 11:00 și 19:00.

Mai spre centru, pe strada Olari, la Grădina Olari (Olari 8), atmosfera e mai directă și mai dulce. Festivalul Clătitelor transformă grădina de aici într-un mic teritoriu al poftelor fără pretenții. Se gătesc pe loc, în combinații care merg de la Nutella cu biscuiți și banane până la prosciutto cu rucola și roșii cherry. Organizatorii spun că nicio clătită nu scapă nemâncată – și e greu să nu-i crezi, mai ales că porția (două bucăți, 350 de grame) costă 42 de lei. Evenimentul are loc pe 1 și 2 noiembrie, începând cu ora 12:00, într-o grădină care pare făcută special pentru weekenduri leneșe și mese lungi între prieteni.

Evenimente

La Mița Biciclista, ARCEN inaugurează una dintre cele mai interesante expoziții ale sezonului: „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”. Curatorii Andreea Apostu și Edmond Niculușcă reușesc să lege, cu finețe, biografii care au traversat secolul XX sub semnul curajului.

Lena Constante și Harry Brauner, Alexandru Paleologu și Nicolae Steinhardt, Mihail Sebastian, Gheorghe Ursu — fiecare are în spate o poveste despre prietenie, iubire și rezistență. Mansarda devine o pădure de mesteceni, un spațiu al tăcerii care vorbește mai mult decât o face zgomotul de afară. Biletele pot fi cumpărate pe iabilet.ro: 50 lei acces general, 25 lei pentru elevi și studenți, iar tururile ghidate costă 100 lei. Programul e extins, de la 12:00 la 21:00 în weekend.

Tot despre întâlniri, dar într-o altă cheie, e și ceea ce se întâmplă sâmbătă seara la Echoes Haus (un local inspirat de Pink Floyd, Vonnegut și Kubrick), unde The Schnitzels revin cu un concert live care promite să scoată din inerție o toamnă prea liniștită. Cei care știu formația se așteaptă la un amestec de ironie și groove, la un concert fără decoruri inutile.

La Control Club, sâmbătă, 1 noiembrie, se reia seria PLAN — cu AnKa și Alex Babescu în Room 1, iar în Room 2, The Attic organizează un after-party care adună trei nume interesante: DUDI, Stütz și Leascv. E genul de noapte care se construiește încet, în care seturile nu caută neapărat extazul, ci o formă de continuitate sonoră. Prețul biletului e de 40 lei în presale și 50 lei la intrare.

Cei care preferă alt ritm pot ajunge la Quantic, unde tot sâmbătă seara se întâmplă Fu(n)king with the 90’s — probabil cea mai longevivă petrecere dedicată anilor când discmanul era simbol de statut. De la Atomic TV la A.S.I.A., se va cânta tot. Accesul începe la ora 22:00, iar biletele costă 20 lei în presale, 30 lei la intrare.

În același timp, în nordul orașului, la Berăria H, Carla’s Dreams urcă din nou pe scenă. Niciun mister, ci doar o formulă care nu dă niciodată greș: versuri catchy, public care cântă fără să fie rugat. Show-ul începe la 18:45, accesul e de la 17:00, iar biletele se împart între 59,9 și 149,9 lei, în funcție de categorie.

Pentru familii și copii, sâmbătă dimineață, Muzeul Național de Artă al României organizează un atelier de Halloween inspirat de expoziția „În puterea nopții”. Ana Negoiță îi ghidează pe cei mici prin gravuri occidentale din secolele XVI–XVIII, iar finalul e practic: fiecare participant își confecționează o mască de Halloween după propriul imaginar. Se poate participa doar cu înscriere prealabilă; taxa e 50 lei, iar locurile sunt limitate (5–15 participanți, vârsta recomandată 8–12 ani).

Duminica e despre reveniri. La Expirat Halele Carol, EMAA își aduce din nou universul fragil și precis, cu vocea care pare mereu pe punctul de a se frânge, dar nu o face niciodată. Concertul începe la ora 20:00, iar biletele costă 105 lei pe iabilet.ro.

Tot duminică, la Hard Rock Cafe, Asociația Down Plus București organizează un eveniment caritabil cu Holy Molly, care va lansa videoclipul „Mă vezi acum?” — un manifest pentru vizibilitatea persoanelor cu sindrom Down. Seara include și momente artistice susținute de tineri ai asociației, iar toate fondurile merg către programele de terapie și incluziune. Biletele variază între 93 și 133 lei, copiii sub 10 ani au acces gratuit.

În alt registru, ETAJ Mahal și Grădina Ideilor aduc la Combinatul Fondului Plastic o expoziție care vorbește despre relația dintre artă și natură. Grădina Ideilor reunește zece artiști care au lucrat în Nucșoara, explorând lentitudinea și comunitatea ca forme de creație. Vernisajul are loc duminică, între orele 17:00 și 21:00, cu acces prin programare prealabilă.

Tot duminică, la Sala Palatului, Al Bano revine cu spectacolul „Sempre Sempre, La Mia Opera”, alături de Paula Seling și Montserrat Martí Caballé. Concertul începe la 20:00, iar publicul e invitat de la 18:30. Prețurile biletelor încep de la 160 lei. Vor fi arii din „La mia opera”, dar și momente din repertoriul pop care l-au făcut celebru — „Felicità”, „Sharazan”, „Libertà”.

Pentru cei care preferă finaluri cu rădăcini mai apropiate, Bitza aniversează pe 2 noiembrie la Quantic 20 de ani de la „Sinuciderea unui înger”, cu o listă impresionantă de invitați: Adrian Despot, Deliric, Ombladon, El Nino, Keri și alții. Un concert despre timp, schimbare și memorie, exact genul de seară care îți amintește cum sună hip-hop-ul local când are ceva de spus. Biletele pornesc de la 89 lei (primele 200) și ajung la 130 lei la intrare.

Dacă ai energie de consumat, Encore Halloween Fest se întinde pe două zile — 31 octombrie și 1 noiembrie — cu trupe metal din România, Bulgaria și SUA, plus un concurs de costume. Biletul e 75 lei, iar accesul se face de la ora 19:00.

Teatru & film

Duminică seară, Apollo111 propune unul dintre cele mai tulburătoare spectacole ale toamnei – „Dreptate pentru un criminal”, în regia lui Alejandro Duran. Inspirat de un caz real care a cutremurat Columbia, spectacolul vorbește despre abuzul de putere, vinovăție și complicitate socială.

Într-o întâlnire tensionată, un avocat influent încearcă să convingă un paznic să mintă în favoarea ucigașului unei tinere indigene, iar discuția dintre cei doi devine o radiografie a unei lumi în care justiția se negociază ca un contract.

Textul semnat de Marlon Bisbicuth, tradus de Sorina Ioana Diaconu și adaptat de Alexandru Ion, e montat minimalist, cu o intensitate care amintește că umbrele Columbiei nu sunt deloc departe de ale noastre. Distribuția îi reunește pe Alexandru Ion, Karina Jianu, Vlad Brumaru și Bogdan Bogdănoiu. Spectacolul are loc pe 2 noiembrie, de la ora 20:00, la Apollo111 (str. Ion Brezoianu 23–25), iar biletele costă între 65 și 75 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane urcă filme noi, în mare parte cu tematică de sezon, adică Halloween.

În animația Night of the Zoopocalypse, lumea se termină în cea mai neașteptată grădină zoologică din cinematografie. După ce un meteorit lovește Colepepper Zoo, animalele devin zombi mutanți într-o orgie de blană, colți și umor negru. O lupoaică tânără și o pumă cu nervi de oțel trebuie să restabilească ordinea naturală într-un univers în care nimic nu mai e domestic. O animație pentru cei care nu se tem să vadă instinctul în acțiune — cu ritm alert, glume autoreferențiale și un mesaj ecologic strecurat sub o avalanșă de sânge animat.

Bugonia, cel mai nou film al lui Yorgos Lanthimos, e o experiență care merge mult dincolo de absurdul stilizat al regizorului grec. Jesse Plemons și Emma Stone duc la extrem paranoia contemporană într-o poveste despre doi tineri care răpesc o CEO, convinși că e extraterestră. Rezultatul? O comedie întunecată despre frică, credință și alienare digitală, în care limitele dintre prădător și victimă se rescriu constant. Bugonia e o oglindă spartă în care se reflectă, ironic și dureros, toată disperarea unei lumi care vrea să creadă în conspirații doar ca să nu mai creadă în sine.

În registru complet diferit, Dintotdeauna tu duce emoția spre o zonă de catharsis curat. Creat de autoarea Colleen Hoover, filmul explorează relația fragilă dintre o mamă tânără și fiica ei adolescentă, unite de o pierdere care pare imposibil de dus. E o melodramă în care durerea devine spațiu de reconstrucție, iar iubirea — forța care ridică din ruinele unei vieți destrămate. Dacă „Totul se termină cu noi” a fost confesiunea, „Dintotdeauna tu” e reconcilierea.

Dracula revine, dar nu ca poveste gotică, ci ca un experiment cinematografic cu multiple fețe. Pornind de la legenda vampirului și de la figura istorică a lui Vlad Țepeș, filmul e o suită de scurtmetraje care trec de la pulp la avangardă, de la grotesc la poetic. Fiecare episod reinventează mitul într-un limbaj nou, dovedind că monstrul nu moare niciodată — doar se adaptează. Un proiect curajos, mai aproape de artă video decât de horror clasic, dar cu suficient sânge stilizat cât să nu te lase rece. Citește și interviul HotNews cu una dintre actrițele principale din noul film al lui Radu Jude.

În Bone Lake, o escapadă romantică devine un studiu despre pericolul dorinței. Două cupluri se întâlnesc accidental într-o vilă izolată, iar liniștea se dizolvă rapid într-o spirală de manipulare și violență. Suspansul crește lent, ca într-un film al lui Haneke, dar cu o senzualitate toxică ce amintește de thrillerele anilor ’90. Bone Lake e mai puțin despre groază și mai mult despre ce se întâmplă când oamenii nu mai știu dacă sunt iubiți, mințiți sau vânați.

Pentru fanii anime, Gekijō-ban Chainsaw Man: Reze-hen continuă saga sângeroasă a lui Denji, adolescentul cu inimă de drac și drujbă în loc de suflet. După întâlnirea cu Reze, o fată aparent inocentă, povestea alunecă într-un amestec de tandrețe și haos mecanic. Filmul e o explozie de stil și violență estetică, un carusel între dragoste, moarte și motorină. Pentru cine a crescut cu anime-uri care nu se sfiau să fie frumoase și brutale în același timp, Reze-hen e exact tipul de extaz vizual care nu se uită.