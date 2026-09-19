Weekend trending în București, 19-20 septembrie: Zilele Bucureștiului, proiecții pe Palatul Parlamentului, ateliere în IOR și West Side Sunset Fest

Zilele 19-20 septembrie sunt printre cele mai aglomerate în evenimente din București din ultimele luni. Capitala sărbătorește 567 de ani de la prima atestare documentară, iar asta înseamnă concerte, proiecții pe Palatul Parlamentului, Calea Victoriei închisă pentru mașini, tururi ghidate, instalații, petreceri și tot felul de activități pentru toată familia și comunitatea nu doar în centrul orașului.

Cafea de specialitate o poți bea la Burli Coffee Shop (Icoanei 29A). Mai ales că în acest weekend, grădina de la Burli Coffee Shop devine un mic punct de întâlnire pentru cei care vor să combine o ieșire în aer liber cu muzica și o cauză bună. Pentru festivalul LOC (îți spune mai multe despre el un pic mai jos), cafeneaua pregătește o selecție de limonade noi, iar duminică între 16:00 și 17:00, atmosfera va fi completată de un recital de pian live. Tot aici va fi amplasată și o cutie de donații pentru o cauză dedicată animalelor, astfel că vizita poate veni și cu o contribuție pentru comunitate.

În acest weekend continuă Bucharest Food Week, evenimentul care a transformat Bucureștiul într-o destinație gastronomică în sine. Prima ediție Bucharest Food Week aduce împreună peste 100 de restaurante din oraș, meniuri dedicate la prețuri speciale (69, 119 și 189 de lei), produse în ediții limitate, cine colaborative între restaurante și masterclass-uri cu specialiști relevanți din industria ospitalității.

Săptămâna se va încheia cu un pop-up Les Enfants du Marché, unul dintre cele mai importante restaurante din Paris, care ajunge pentru prima dată în România. Echipa Les Enfants du Marché va găti în curtea restaurantului Tabra, într-o replicǎ a standului lor din cea mai veche piață acoperită din Paris, creatǎ special pentru eveniment. Georgiana Ilie, care se ocupă de secțiunea specială despre cultură culinară și industria mâncării pe HotNews, recomandă câteva restaurante din Bucharest Food Week pe care merită să le încerci.

Și, dacă delegația franceză de la Les Enfants du Marché a fost pozată zilele trecute prin Obor, iată și un loc pe care Dragoș Mihăilă l-a vizitat recent în Obor și unde a mâncat pui scăldat în mujdei, cu cartofi prăjiți și sos divin – la Grătar Obor (Mașina de Pâine nr. 49-51): „Prețul este incredibil. La fel și preparatul. Practic, un pui întreg, despicat pe jumate, condimentat și aruncat pe grătarul cu cărbuni. Bașca, dacă la grătar e nea Nelu, parcă totul prinde un farmec aparte. Poți specifica grătaragiului cât de bine făcut vrei să fie puiul. În farfurie primești și cartofi prăjiți și un sos de usturoi din ăla țapăn tip sarmuzac, de stă lingura țapănă în el. Doar la Maliuc am mai mâncat mujdei așa, ferm, puțin sărat. Perfect.”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Punctul central al acestui weekend este, fără îndoială, iMapp Bucharest, ajuns la ediția a 11-a. Evenimentul are loc în Piața Constituției pe 19 și 20 septembrie, iar accesul publicului este gratuit. Șapte artiști și studiouri internaționale, câștigători ai unor competiții de video mapping din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia, intră în competiția Winners League. Tema ediției este „PAST. FORWARD.”, iar printre momentele speciale se află o proiecție dedicată Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la nota 10 obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Sâmbătă, porțile din Piața Constituției se deschid la ora 16:00. Programul începe cu DJ Under și MC Aner, urmează Poltom, iar de la 20:00 cântă Rudimental – DJ & Production. Competiția de video mapping începe la 21:30 și se termină la 23:00. Deci, dacă vrei să vezi proiecțiile de pe Palatul Parlamentului, dar și să prinzi concertul Rudimental, merită să ajungi mai devreme.

Pe 20 septembrie, iMapp Bucharest continuă de la ora 12:00 până la ora 22:00, într-o formulă de zi care invită publicul să se bucure de atmosfera de festival și de timpul petrecut în centrul Bucureștiului. Programul muzical de duminică îl aduce pe scena din Piața Constituției pe WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set).

Pentru o plimbare mai lungă, Calea Victoriei este din nou rezervată pietonilor în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Sunt programate activități sportive, instalații și evenimente culturale, iar Piața Revoluției găzduiește și un preambul al festivalului de New Media Art RADAR: Full Spectrum. Programul oficial al Zilelor Bucureștiului mai include tururi și activități la sediul Primăriei Capitalei, plimbări cu barca pe Dâmbovița și evenimente în zona Kiseleff – Piața Victoriei. Mai multe detalii despre programul Zilelor Bucureștiului găsești aici.

Tot sâmbătă, dar seara, de la 19:00, și la câteva minute de mers pe jos de Piața Constituției, The Color Run Night transformă zona Bulevardului Unirii într-un traseu de alergare de maximum 5 kilometri. Startul este dat din dreptul Bibliotecii Naționale, traseul continuă spre Alba Iulia și Decebal, apoi revine spre Unirii și Mircea Vodă, cu finish tot la Biblioteca Națională. Organizatorii au stabilit o limită de 60 de minute pentru parcurgerea traseului. Mai multe detalii aici.

Pe 19 și 20 septembrie, intersecția străzilor Christian Tell și Biserica Amzei se închide mașinilor și se deschide oamenilor. Pentru al treilea an, „Masa Nesfârșită” revine în mijlocul străzii, alături de concerte, dialoguri despre oraș, ateliere, jocuri și cinema în aer liber. Deci, dacă nu ai chef să alergi prin București, poți să te oprești la o masă lungă, mai ales că sâmbătă este programat și un concert gratuit susținut de Taraful de la Vărbilău.

Un alt punct de interes al weekendului este LOC – Festivalul Cartierului Icoanei-Ioanid, care pe 19 și 20 septembrie transformă zona într-un traseu cultural de descoperit la pas. Peste 70 de activități și mai mult de 50 de afaceri locale intră în program, de la case și spații care își deschid porțile pentru public, la concerte, teatru, ateliere, tururi ghidate, petreceri de zi și propuneri culinare. Printre opriri se numără Parcul Ioanid și Grădina Icoanei, Casa Vintilă Brătianu și Teatrul Țăndărică, iar programul este gândit astfel încât fiecare vizitator să-și poată construi propriul traseu prin cartier. Accesul la festival este gratuit, în timp ce unele activități se desfășoară pe bază de înscriere sau bilet.

Duminică, programul continuă cu un tur ghidat al Casei Vintilă Brătianu și al Lotizării și Parcului Ioanid, susținut de arhitecta Cristina Woinaroski. Turul începe la 11:30, iar participarea se face cu înscriere prealabilă și taxă. Tot duminică, de la 14:00, Muse Quartet are un concert dedicat copiilor, cu teme clasice cunoscute, dar și piese din cultura pop actuală, inclusiv „KPop Demon Hunters” și „Viva La Vida”. Participarea este gratuită.

Un alt punct nou pe harta weekendului și a Bucureștiului este Insula Lacul Morii, care s-a deschis oficial publicului vineri, 18 septembrie, la ora 10:00. Inaugurarea este făcută prin West Side Sunset Fest, un eveniment care se întinde până duminică și propune, pe lângă concerte, zone de relaxare, ateliere pentru copii, activități sportive și alte evenimente pentru familii. Programul este între 10:00 și 22:00, iar accesul este gratuit. Se poate ajunge pe insulă de pe digul Lacului Morii, din zona promenadei, dar și dinspre străzile Vasile Mohor, Cornului și Murelui. O alternativă la centrul orașului, unde se concentrează cea mai mare parte a evenimentelor din Zilele Bucureștiului.

În Parcul IOR, weekendul aduce o serie de activități organizate de One World Romania, dedicate comunității și felului în care locuitorii se raportează la spațiul verde din oraș. Sâmbătă sunt programate un tur ghidat despre zona retrocedată din IOR, un atelier juridic despre organizarea comunitară și un joc pentru copii despre protejarea aricilor, iar duminică programul continuă cu un tur despre alte spații verzi din Sectorul 3, un atelier de grădinărit comunitar și activități de meșteșugărit pentru copii și familii. Toate activitățile sunt gratuite, însă locurile sunt limitate și participarea se face pe bază de înscriere.

Seara de duminică, la Arenele Romane, de la ora 20:00, Garou revine în România cu „The Best Of”, un concert construit în jurul pieselor care i-au definit cariera, dar și al unor reinterpretări. În program intră și piese asociate perioadei „Notre-Dame de Paris”, precum „Belle”, dar și „Sous le vent”, duetul cu Céline Dion. Biletele pornesc în prezent de la 150 de lei.

În aceeași seară, la Quantic, Mădălina Pavăl cântă acustic pe terasă, de la ora 19:00, în cadrul seriei Golden Hour by Emagic. Biletul pentru acces general este 110 lei.

La Clubul Țăranului, Alina Manole Trio – Alina Manole, Raul Kusak și Claudiu Purcărin – revine pe scenă după o perioadă în care artista a cântat mai ales în afara Bucureștiului. Concertul începe la ora 19:00, iar biletele au fost anunțate la 140 de lei.

Dacă preferi un concert mai puțin contemplativ și mai orientat spre divertisment, Liviu Teodorescu cântă duminică seara la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00. Biletele pornesc de la 100 de lei.

Sâmbătă seara, alternativa pentru cei care au crescut cu nu-metal este Encore. „Bring Nu-Metal Back” îi aduce pe ACE 111 și Snoe Vane, cu Aeon of Death în calitate de invitat special. Concertul începe la ora 19:00, iar biletul este 42 de lei.

Pentru cine preferă cluburile, Control are două seri diferite. Sâmbătă, Black Rhino Residency revine cu Alecsey, Alexandra b2b Low Freq, Anin b2b Drao, Gheordu b2b Tia și Riddim Bandits. Este cea de-a 28-a ediție a rezidenței, iar intrarea costă 40 de lei în presale și 50 de lei la ușă.

În aceeași seară, în Front Room, KALISEE și Purdesia au programat un set construit în jurul muzicii electronice, cu intrare de 50 de lei la ușă. Iar duminică, Control închide prima ediție Nordic Exposure cu Discotecă #NORDICA. Discotecă DJs Coop, colectiv cunoscut pentru explorările prin muzica românească din anii ’60-’90, schimbă pentru o seară direcția și caută disco, funk și prog nordic. Invitata serii este DJ Keti Lula Baluba, alias Lady Diplomat, din Norvegia. Intrarea este liberă.

La Hotel Caro, sâmbătă seară este programat un Silent Party pe rooftop, cu trei canale muzicale între care participanții pot schimba oricând: Săfițicuminți, The Opposite Magazine și Skill Issue. Organizatorii pun la dispoziție căști wireless, iar accesul se face în limita capacității disponibile.

Teatru & film

La Teatrul Național București, sâmbătă, de la ora 19:00, revine „Pădurea spânzuraților”, în regia și scenariul lui Radu Afrim, după romanul lui Liviu Rebreanu. Spectacolul pornește de la povestea lui Apostol Bologa, dar mută accentul de pe război pe conflictul interior și pe întrebările legate de conștiință, identitate și raportarea la istorie. Spectacolul durează 3 ore și 10 minute, cu o pauză de 15 minute, iar biletele sunt între 60 și 120 de lei.

Duminică seara, pe terasa de la Bruma (Bd. Regina Elisabeta 54) propune o întoarcere la filmele de acțiune ale anilor ’80, cu o proiecție a filmului „Missing in Action” (1984), cu Chuck Norris în rolul principal. Proiecția va fi însoțită de un live voice-over realizat de Irina-Margareta Nistor. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, iar accesul începe de la ora 18:00. Pentru seară este pregătit și un meniu special.

În cinematografele de mall are premiera filmul românesc „3 zile în septembrie”. Acest spune o poveste despre o nuntă care nu mai ajunge să se întâmple. Bianca fuge de la propria petrecere după apariția neașteptată a amantei logodnicului, iar ceea ce urmează este o călătorie haotică printr-o stațiune de pe litoral, rămasă aproape pustie.

Pentru cei care preferă horror-ul, „Resident Evil” duce acțiunea într-un spital izolat, unde o misiune aparent simplă se transformă rapid într-o luptă pentru supraviețuire. Un curier ajunge în mijlocul unei epidemii și trebuie să facă față creaturilor mutante care au pus stăpânire pe clădire.