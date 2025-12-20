Weekend trending în București, 20-21 decembrie: concerte de Crăciun, nostalgii, muzică clasică la circ, spectacol la lumina lumânării și Avatar pe marile ecrane

Weekendul de dinainte de Crăciun vine peste București cu o densitate de evenimente care spune multe despre orașul acesta înainte de sărbători: e un amestec de concerte clasice de sezon, formule alternative de spectacol și câteva întâlniri care par mici, dar sunt esențiale. Un oraș care nu intră încă în pauză, ci mai degrabă își adună energiile. Ține cont și că va fi frig și va fi aglomerat peste tot pe unde e rost de cumpărături.

Cafeaua o poți bea la Throwback Coffee (Petre Herescu 26), asta dacă ești în căutarea locului din București care e decorat cel mai girlish de Sărbători. Cu multe globuri, ursuleți și funde și fundițe mov și roz, sigur nu te va lăsa indiferent și te va face să scoți telefonul din buzunar pentru a poza această cafenea.

În acest weekend Grădina Olari (strada Olari 8), între 12:00 și 22:00, devine spațiu de stat la masă fără grabă, cu mâncare gătită simplu și onest, în porții limitate. În meniu apar preparate de sezon care nu cer explicații: pomana porcului cu mămăliguță și murături (43 de lei), șorici crocant (15 lei) și salată de boeuf (18 lei). Nu e un eveniment în sensul clasic, ci mai degrabă o invitație la a mânca pe îndelete și a sta de vorbă, într-un oraș care, în acest weekend, pare destul de agitat.

În același spirit al bucătăriei care își asumă rădăcinile locale, Bucataria.localfood (Ion Slătineanu 30) introduce în aceste zile un capitol special de meniu, intitulat „Crăciun la Buzău”.

Propunerea e construită în jurul unor gusturi recognoscibile, fără a le transforma în exerciții nostalgice: salată boeuf alături de pâine cu fulgi de ceapă, borș de porc, apoi un „meat board” care adună la aceeași masă tobă de la Nea Popa, lebăr, cârnați de Pleșcoi, ghiudem, babic din piața buzoiană, șuncă și mușchi afumat, completate de ceapă de apă și muștar.

Felul principal vine sub forma unor sarmale cu carne de rață, fierte în Fetească Albă, cu varză murată de la Obor și coaste afumate de porc, servite cu mămăligă, smântână cu boia afumată și ardei iute. Finalul e lăsat unei prăjituri clasice, cu bezea, nucă, cremă de vanilie și magiun de prune. E un meniu care vorbește despre teritoriu și sezon, mai degrabă decât despre reinterpretare, și care își asumă ideea de masă de sărbătoare fără să o scoată din cotidian.

Dragoș Mihăilă a trecut pe la DeSoi 2 (Bd. Regina Elisabeta nr.38) și iată ce spune în recenzia de pe b365.ro: „Frumos și dichisit, noul DeSoi Cișmigiu e un restaurant de brunch, cină și discuții interminabile la un păhărel de vin bun. Are și o parte de băcănie, cu ingrediente și produse de la branduri curate, iar selecția de vinuri e generoasă și curatoriată de către drojdierii de serviciu.

Și, ca să fie treaba completă, merită spus că noul DeSoi din Cișmigiu nu e doar o extensie comodă a primei locații, ci un upgrade în toată regula. Spațiul e mare și respiră mai aerisit și mai coerent decât ce-a fost înainte. A pus semnătura pe design arhitectul Alexandru Dabija, care a reușit combinația aia rară între respect pentru trecut și suficient curaj cât să nu se simtă „muzeu Gambrinus”.”

Evenimente

Sâmbătă seara, pe 20 decembrie, de la ora 19:00, unul dintre cele mai discrete și mai coerente momente ale weekendului are loc în aer liber, în fața casei de pe strada Biserica Amzei 9. La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ găzduiește un concert de colinde susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, cu acces gratuit. Nu e un eveniment de scenă clasică, ci un gest public, oferit orașului și comunității din jur. Fațada clădirii, marcată anul acesta de instalația „Steaua speranței care i-a călăuzit pe magi”, devine fundalul unui moment muzical sobru, care își asumă dimensiunea ritualică fără artificii inutile.

Tot sâmbătă, dar într-un cadru mult mai familiar publicului bucureștean, Sala Radio îl aduce pe Alexandru Andrieș, de la ora 19:30, cu un nou concert de sărbători. Andrieș rămâne un reper de consecvență: folk, blues, jazz, umor discret și o relație directă cu publicul, construită în timp. Alături de el urcă pe scenă Berti Barbera, Vlady Săteanu, Călin Grigoriu, Ioana Mîntulescu și Sorin Romanescu. Biletele sunt disponibile în patru categorii, cu prețuri între 90 și 200 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Seara de sâmbătă se deschide și către alte tipuri de public. La Berăria H, nostalgia muzicii românești din anii 2000 e adusă pe scenă de L.A., Angels și Nicola, într-un concert care mizează pe repertoriu cunoscut și pe formula clasică de club mare. Accesul se face pe bază de bilet, cu prețuri cuprinse între 49 și 139 de lei, în funcție de categorie și poziționare.

Duminică, 21 decembrie, orașul își schimbă din nou registrul. Dimineața și la prânz, Quantic devine spațiu pentru „Apolodor”, spectacolul-concert realizat de Ada Milea împreună cu Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu. E un proiect greu de încadrat într-o singură categorie: muzică, teatru și literatură se amestecă firesc, iar publicul e format atât din copii, cât și din adulți. Biletele costă 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului.

Tot duminică seara, Sala Radio rămâne un punct important pe harta concertelor de Crăciun. Ad Libitum Voices prezintă „Crăciunul Ad Libitum”, un spectacol construit în jurul colindelor tradiționale și al reinterpretărilor contemporane, într-o formulă vocală care a câștigat multă vizibilitate în ultimii ani. Există și bilete VIP, care includ acces backstage și întâlnire cu artiștii după concert. Prețul biletelor începe de la 108 lei.

Pentru publicul interesat de muzica clasică, duminica aduce două apariții ale Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna la Ateneul Român: un concert de după-amiază, dedicat repertoriului de Crăciun, și seara de gală „Imperial Christmas Gala”, de la ora 20:00. Prețurile variază considerabil, de la aproximativ 214 lei pentru categoriile de bază, până la 1.000 de lei pentru loje.

În același timp, orașul oferă și alternative mai dure sau mai intime. Duminică, la Expirat – Halele Carol, Integrity ajunge pentru prima dată la București, cu un concert care marchează o întâlnire importantă pentru scena hardcore. Biletele costă 100 lei.

Tot duminică, de la ora 17:00, Circul Metropolitan București devine scena concertului „Crăciun imperial – Povești vieneze”, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Pitești, sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoș Oprea.

Evenimentul propune un amestec de repertoriu clasic, atmosferă festivă și producție amplă, într-un spațiu care adaugă o dimensiune spectaculoasă muzicii. Invitat special este Doru Todoruț, iar experiența e gândită ca un spectacol complet, sonor și vizual, care evocă fastul Vienei imperiale. În același timp, Editura For You este prezentă cu un stand dedicat publicului, cu reduceri, pachete-cadou și titluri pentru copii, transformând concertul într-o întâlnire între muzică și carte, într-un context de sărbătoare. Biletele încep de la 130 lei.

Sâmbătă seara, The Pub – Universității găzduiește un concert Taxi, într-un format care rămâne fidel identității trupei: hituri care au traversat generații, piese mai noi și umorul recognoscibil al lui Dan Teodorescu. Un concert Taxi funcționează ca o radiografie afectivă a ultimelor decenii, trecând cu naturalețe de la ironie socială la balade despre dor, iubire și vulnerabilitate. Nu e doar un recital, ci o succesiune de povești cântate, în care publicul recunoaște nu doar melodii, ci fragmente din propria biografie.

Pentru iubitorii de folk, weekendul 20–21 decembrie marchează un moment special: Gala Folk Bun – 10 ani revine cu două spectacole consecutive la Palatul Național al Copiilor. În fiecare seară, de la ora 19:00, urcă pe scenă unii dintre cei mai iubiți artiști folk ai prezentului, de la Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Ducu Bertzi, până la Țapinarii, Alina Manole, Marius Matache sau Cosmin Vaman. Formatul de două seri permite un parcurs amplu, cu colinde folk, cântece de iarnă și întâlniri rare între artiști, într-o gală care mizează pe comunitate, memorie muzicală și continuitate. Prețurile biletelor încep de la 85 lei.

La Quantic, duminică, 21 decembrie, seara capătă o formă greu de definit, dar ușor de recunoscut pentru cei familiarizați cu universul Adei Milea. „Concert în 3 + 1”, alături de Bobo Burlăcianu și Cristi Rigman, cu sunetul semnat de Victor Panfilov, e un spectacol situat exact la granița dintre muzică și teatru. Umorul absurd, melancolia discretă și personajele fragile creează un tip de emoție care nu se consumă rapid, ci rămâne cu publicul mult după final. Biletele costă 100 lei.

Tot în zona experiențelor muzicale neconvenționale, sâmbătă concertul Candlelight de la Palatul Parlamentului propune, în această perioadă, o interpretare a „Celor patru anotimpuri” de Vivaldi, susținută de Dimos Quartet. Sub lumina lumânărilor, într-unul dintre cele mai impunătoare spații din București, muzica capătă o dimensiune intimă, aproape suspendată în timp. Evenimentul mizează pe contrastul dintre monumental și fragil, dintre arhitectura masivă și delicatețea sunetului live. Biletele începe de la 125 lei.

Sâmbătă, 20 decembrie, Sala Palatului găzduiește „Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, un concert care depășește formatul clasic al recitalurilor de colinde. Gândit ca o experiență muzicală amplă, spectacolul traversează colinde vechi europene, armonii bizantine și reinterpretări moderne, într-un crescendo care aduce laolaltă orchestră, cor și DJ. Daniel Jinga nu e doar dirijorul serii, ci figura centrală care leagă genuri, epoci și sensibilități, într-un concert despre emoție, curaj artistic și libertatea muzicii de a circula între lumi diferite. Biletele începe de la 107 lei.

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 19:00, Quantic intră într-un registru mult mai energic, odată cu concertul Trooper. Trupa revine pe scena bucureșteană într-un moment de final de an în care publicul caută mai degrabă descărcare decât contemplație, iar show-ul promite exact acest tip de intensitate. Cu un public fidel și o prezență live constantă, Trooper rămâne una dintre formațiile care transformă concertul într-un ritual colectiv. Biletele pornesc de la 80 de lei în presale, iar accesul general în ziua evenimentului este 100 de lei, cu un număr limitat de locuri rămase disponibile.

Teatru & film

„Vidu’” ajunge sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00, pe scena POINT HUB, într-un format de performance care refuză confortul convențional al sălii de teatru. Scris și jucat de Edith Alibec, cu regia semnată de Dana Paraschiv, spectacolul pornește de la ideea golului interior — acel vid difuz care poate apărea oricând, inclusiv în timpul unui spectacol. Construit prin contact direct cu publicul și aflat încă în lucru, „Vidu’” funcționează ca o experiență de proximitate, uneori inconfortabilă, alteori ironică, dar mereu atentă la reacția din sală. Cu muzica semnată de Radu Dumitriu și un univers vizual minimalist, spectacolul se adresează unui public dispus să accepte vulnerabilitatea și interacțiunea directă. Durează o oră, este nerecomandat minorilor sub 14 ani, iar biletele costă 37 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem „Colours of Time”, un film ce propune o poveste construită pe întâlnirea delicată dintre memorie și prezent. Pornind de la moștenirea unei case abandonate, filmul urmărește patru veri care, în încercarea de a face inventarul trecutului familiei, descoperă urmele unei tinere aproape uitate: Adèle. Plecarea ei din Normandia spre Parisul anului 1895 deschide o fereastră spre o epocă de efervescență artistică, în care fotografia își căuta limbajul, iar impresionismul schimba regulile privirii. Alternând între investigația din prezent și povestea unei tinere care a ales necunoscutul, filmul devine o reflecție despre moștenire, identitate și felul în care trecutul continuă să modeleze ideea de viitor.

Și mai avem și blockbusterul „Avatar: Fire and Ash”, care continuă saga imaginată de James Cameron într-un registru mai întunecat și mai tensionat. După evenimentele din Calea Apei, familia Sully încearcă să se reconstruiască emoțional printre recifele Pandorei, alături de Clanul Metkayina, în timp ce amenințările se multiplică.

Apariția Clanului Mangkwan, cunoscuți drept Oamenii Cenușii, aduce un conflict nou, născut din traumă și distrugere, iar figura lui Varang devine un simbol al unei lumi fracturate de pierdere și furie. Între expansiunea iminentă a corporației RDA și explorarea unor noi triburi, precum Negustorii Vântului, filmul mută accentul de pe spectacolul pur pe teme precum doliul, responsabilitatea și legătura fragilă dintre toate formele de viață de pe Pandora, fără a renunța la amploarea vizuală care definește universul Avatar.