Weekend trending în București, 24-25 ianuarie: cafea cu proteine și Ziua Unirii, etnofolk și astronomie, Divertis, Micutzu, Marty Supreme și Hamnet

Sfârșitul de săptămână în care se sărbătorește Ziua Unirii aduce în București un amestec interesant de concerte, câteva încercări de a pune știința în dialog cu publicul larg, umor, artă și câteva forme de evadare din rutina clasică de club. Nu e un weekend de stat în casă, dar nici unul care să ceară eforturi spectaculoase. Mai degrabă, unul care se pliază pe gusturi diferite, fără să forțeze nota.

Există în București o cafenea la care trebuie neapărat să treci dacă ești „gym rat” sau dacă pur și simplu vrei să-ți începi dimineața în forță, adică cu un shake proteic. Locul se numește Cafe du Protein (Radu Beller 3-5) și pe lângă cafeaua de specialitate, are în meniu și multe shake-uri proteice care să-ți dea doza de energie pentru a începe weekendul așa cum trebuie. E cu siguranță ceva inedit și de încercat la un moment dat, dacă nu chiar în acest weekend.

Din ce în ce mai multă lume laudă oferta de la Lick Kebab (George Enescu 10). Dragoș Mihăilă a testat și el anul trecut localul care se laudă că ar fi singurul kebab din București care folosește carne de vițel de lapte: „Seară de seară, în burgeria lor de pe Luterană n-ai loc s-arunci un ac, iar Generația Z stă la coadă pentru un smashed, cum stăteau bunicii lor la coadă pentru orice pe vremea lu’ Ceașcă. Ți-e mai mare dragu’ de ei când îi vezi așa cuminței!

Așa că, pe fondul acestui succes, din Smash Baby s-a născut un al doilea copil: Lick Kebab, deschis la o aruncătură de băț, pe strada George Enescu. Lick Kebab se laudă cu singurul kebab din București care folosește carne de vițel de lapte”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

FOTO: Dragoș Mihăilă / b365.ro

Un bistro deschis în toamna anului trecut, care are o ofertă atractivă și accesibilă, dar și un chef renumit – Chef Patrizia Paglieri – și un design plăcut este Bolle (Schitu Darvari 4). E de ținut minte când vrei să te bucuri de un brunch deosebit la câțiva pași de Grădina Icoanei. Meniul este scurt, așa cum îi stă bine unui restaurant care pune accent pe preparate de calitate și gătite așa cum trebuie, și pune accentul pe paste, salate, preparate din carne și pește.

Evenimente în București

Sâmbătă seara, pe 24 ianuarie, folclorul intră într-o zonă relaxată la Terasa Florilor, unde trupa MIȘMAȘ propune concertul „Unirea mică, Mare chef”. Muzica lor pleacă din folclor românesc și lăutăresc, dar ajunge firesc în funk, jazz sau manouche, fără să transforme totul într-un exercițiu de muzeu folcloric. Accesul începe la ora 18:00, concertul de la 20:00, cu bilete la 40 de lei online și 50 de lei la intrare.

Tot sâmbătă, dar într-un registru complet diferit, Rezidența9 deschide un „weekend cosmic” în cadrul expoziției „Ce ascundem”. Seara de 24 ianuarie (18:00–20:00) e dedicată unei discuții despre astronomie și observație directă cu telescopul adus de la Observatorul Astronomic din Bârlad.

Ciprian Vîntdevară și Florentina Pîslan vorbesc despre ce vedem când ne uităm la cer și cum se construiesc descoperirile științifice, într-un dialog moderat de Andra Matzal și Ionuț Sociu. Duminică, spațiul se mută spre cei mici, cu ateliere de astronomie coordonate de Adina Soare: de la „Miniastronomi” pentru copiii de 5–7 ani, până la un atelier mai elaborat pentru cei de 8–10 ani. O raritate într-un oraș care tratează de obicei știința ca pe un subiect de ocazie.

Ziua de sâmbătă e aglomerată și pentru cei care preferă să rămână în zona de spectacole mari. Divertis aduce la Sala Palatului, de la ora 19:00, Gala Premiilor „Pantera Neagră”, o sinteză satirică a ultimului an, cu personaje și teme recognoscibile, jucată live și gândită explicit pentru scenă, nu pentru reluări televizate.

În paralel, la Berăria H, tot de Ziua Unirii, Zdob și Zdub urcă pe scenă într-un concert care combină folclorul cu rock-ul care i-a consacrat. Accesul începe la 17:00, show-ul la 19:00, cu bilete între 79 și 179 de lei, în funcție de categorie.

Seara de sâmbătă poate continua în mai multe direcții. La Platforma Wolff, Alex Picone și Miki vin din zona clubbingului european cu un set gândit pentru un spațiu mic, de la 22:00 până dimineața, cu bilete de 40 de lei în presale și 50 de lei la intrare.

În același timp, scena locală de rock și metal ocupă Encore Club, unde au loc două concerte diferite: sâmbătă, Imund, Gri și Silence is Violence (bilete de 50 de lei), iar duminică, Vivid Roses, Innox și Chainlock (30 de lei).

Pentru cei care vor ceva mai lejer, J’ai Bistrot găzduiește un DJ set semnat de Dan Amariei (solistul OCS), cu acces liber.

La Quantic, weekendul începe mai devreme pentru fanii metalului. We Are The Underground – 2026 se desfășoară pe 23 și 24 ianuarie și rămâne singurul festival local dedicat explicit formațiilor care au definit scena metal a anilor ’90. Două seri consecutive, cu trupe care au crescut în underground și au influențat generații întregi, fără ambalaje inutile. Sâmbătă continuă Kratos, Grimegod, Gothic și Taine.

Biletele sunt disponibile și pe zile, la 90 de lei, sau abonament pentru ambele seri la 135 de lei până pe 22 ianuarie; în zilele de concert, prețurile cresc la 100 de lei pe zi și 150 de lei abonamentul.

Tot sâmbătă, într-un spațiu mult mai restrâns, Alina Manole revine la Clubul Țăranului – La Mama cu formula de trio Lună Pătrată, alături de Raul Kusak și Adi Tetrade. Concertul începe la ora 19:00 și mizează pe apropierea directă dintre artiști și public, într-o sală mică, cu locuri limitate. Muzica Alinei Manole rămâne una confesivă, cu umor și autoironie, iar formula de trio lasă piesele să respire fără artificii.

Duminica de 25 ianuarie începe mai devreme pentru cei interesați de oraș și istorie. La Muzeul Național de Artă al României, Alex Ghid propune un tur ghidat dedicat artei moderne românești, cu accent pe Grigorescu, Andreescu, Luchian și sculptura modernă. Taxa de participare este de 50 de lei, la care se adaugă biletul de muzeu (32 de lei pentru adulți).

Duminică, spre seară, oferta muzicală revine în prim-plan. Cargo cântă la Hard Rock Cafe de la ora 21:00, cu bilete între 129 și 159 de lei online și mai mari la intrare.

La Expirat, Eva Nicolescu urcă pe scenă într-un concert care marchează una dintre cele mai urmărite apariții ale noii generații, cu bilete între 50 și 100 de lei.

Într-un registru mai intim, From A Quiet Place, proiectul Anei Dubyk și al lui Albert Tajti, propune un concert de jazz la JazzBook, cu acces de 80 de lei, iar la Teatrul de Artă, Maria Răducanu aduce o seară de muzică ce trece de la doină la jazz și fado.

Pentru cei care caută mai degrabă o experiență socială decât un concert clasic, „Suspecți la cină”, găzduit la Mirador Rooftop pe 24 ianuarie, propune un joc de rol inspirat din anii ’20, cu o poveste construită în jurul participanților. Prețul biletului include rolul și un pahar de prosecco, nu și cina, care se comandă separat.

Tot duminică, dar într-o zonă diferită a scenei alternative bucureștene, PLANT lansează la Control Club al doilea album, „Evenimentul Major”. Trioul continuă direcția pe care o numesc ironic „rock modest”, cu piese zgomotoase, refrene simple și versuri care oscilează între umor și observație amară.

După „Electrocasnic” și caseta „BAU!”, noul material propune o continuare firească: o colecție de cântece despre vicii mici, așteptări mari și un prezent care nu se grăbește nicăieri. În deschidere cântă Orange Peel Her și Coridor Apt, într-o seară care rămâne bine ancorată în zona undergroundului local.

Weekendul se încheie cu umor. Duminică la prânz, la The Fool, Micutzu, Geo Adrian, George Dumitru și Alex Ioniță testează material nou într-un show de stand-up asumat ca experiment, cu acces de la ora 11:30 și început la 12:00.

Teatru & film în București în 24-25 ianuarie

La POINT, sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 20:00, se joacă F#$& Nikon!, un one-woman show construit ca o confesiune fragmentată. O singură actriță, Iulia Verdes, trece prin patru personaje feminine care spun, fiecare în felul ei, aceeași poveste denaturată, încercând să mascheze o traumă.

Textul lui Gabriel Pintilei și regia Adelei Bițică evită explicațiile directe și construiesc spectacolul din ocoluri, tăceri și versiuni contradictorii ale realității, în care rușinea devine mecanism de supraviețuire. Fără să caute efecte facile, spectacolul ridică întrebări incomode despre responsabilitate, abuz și felul în care societatea preferă uneori o minciună suportabilă în locul adevărului.

În ceea ce privește premierele cinematografice, acest weekend va fi unul cu o ofertă foarte bună, cu filme de Oscar.

„Mercy” propune un thriller cu ritm alert, plasat într-un viitor apropiat în care justiția a fost parțial delegată inteligenței artificiale. Chris Pratt joacă rolul unui detectiv acuzat de uciderea soției sale, prins într-un proces care se desfășoară contra cronometru: 90 de minute pentru a-și demonstra nevinovăția. Judecătoarea este o entitate AI, interpretată de Rebecca Ferguson, ironia fiind că personajul lui Pratt a susținut cândva implementarea acestui sistem. Filmul mizează mai puțin pe spectacol vizual și mai mult pe tensiunea morală: câtă încredere putem acorda unei justiții automatizate și unde se termină responsabilitatea umană.

În „Marty Supreme”, Timothée Chalamet interpretează un personaj construit pe ambiție și încăpățânare, într-o poveste care transformă ping-pong-ul într-un pariu existențial. Marty este un tânăr luat în derâdere de toți cei din jur, convins însă că poate deveni cel mai bun într-un domeniu considerat minor. Filmul urmărește parcursul său fără să-l idealizeze, insistând asupra sacrificiilor și izolării care vin la pachet cu obsesia succesului.

„Hamnet” schimbă registrul și se concentrează pe o poveste intimă, plasată în jurul lui Agnes, soția lui William Shakespeare, și pierderea fiului lor. Filmul explorează doliul nu ca eveniment spectaculos, ci ca proces lent și dureros, care se infiltrează în viața de zi cu zi. Fără a transforma tragedia într-un exercițiu biografic clasic, Hamnet sugerează legătura dintre această pierdere și nașterea uneia dintre cele mai cunoscute piese din istoria teatrului, Hamlet, păstrând accentul pe experiența umană din spatele mitului literar.

Pentru fanii horror-ului psihologic, „Return to Silent Hill” revine la universul celebrului joc video, cu o poveste centrată pe vinovăție și memorie. James primește o scrisoare de la Mary, iubita sa pierdută, și se întoarce într-un oraș care nu mai seamănă cu locul pe care îl știa. Silent Hill devine aici mai mult decât un decor: este o extensie a fricilor și a minții personajului principal. Filmul mizează pe atmosferă și pe degradarea lentă a realității, mai degrabă decât pe șocuri directe, testând constant limitele percepției și ale sănătății mintale.

„Rental Family” se desfășoară în Tokyo-ul contemporan și urmărește un actor american aflat într-un moment de derivă personală. Angajarea într-o agenție care „închiriază” membri de familie și prieteni îl aruncă într-o zonă ambiguă, unde rolurile jucate pentru bani încep să se transforme în relații reale. Filmul vorbește despre singurătate, identitate și nevoia de apartenență, fără să dramatizeze excesiv premisele neobișnuite. În centrul său se află întrebarea simplă, dar inconfortabilă: ce se întâmplă când afecțiunea simulată ajunge să fie mai coerentă decât cea autentică?