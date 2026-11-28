E ultimul weekend din noiembrie în București, iar asta înseamnă că se deschid târgurile de Crăciun în oraș, dar se aprind și luminițele, iar temperaturile scăzute ar putea aduce chiar primii fulgi de zăpadă. Altfel, prin cluburi, baruri și săli de spectacole avem multe opțiuni pentru cei care caută ceva divertisment la interior.

Cafeaua de specialitate o poți bea în weekend la Erbario (General Nicolae Haralambie nr. 30), pe lângă Tineretului. În recenzia de pe b365.ro scrie așa: „Cafeneaua Erbario este amenajată într-o casă veche de aproape un secol, în care plantele pare că au cucerit fiecare colț. Sunt plante peste tot, frunze care se revarsă peste ghivece, verdeață în jurul meselor și un decor care te face să zăbovești puțin înainte să te hotărăști unde te așezi. Dar Erbario are și o poveste care începe cu mult înainte de deschiderea cafenelei. Casa datează din anul 1930 și a fost construită de soții Ștefania și Costache Dima. Acolo unde astăzi se află barul, era odinioară sufrageria.” E bine de știut că au și opțiuni pentru brunch.

Dacă ești în căutarea unui loc „unde te strângi cu gașca la bere și mâncare ok”, Dragoș Mihăilă recomandă Hop Garden (Splaiul Unirii 225): „Curat, modest și nedegradat. Având în vedere vechimea locului, chestia asta e mare lucru. Restaurantul are parter și etaj și nu se fumează înăuntru. Etajul pare rezervat mai mult pentru botezuri și cumetrii. Terasa exterioară e cât un teren de fotbal. Pe timp de iarnă e restrânsă la un sfert și încălzită. Aici se fumează. Televizoarele atârnă, berea curge și din când în când mai nimerești și câte un băiat la chitară făcând zdringhi-zdringhi live”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Sezonul târgurilor de Crăciun începe în București în acest weekend. Primul care își deschide porțile este West Side Christmas Market, încă de joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei. Evenimentul ajunge la o nouă ediție și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, cu acces gratuit. În weekend, programul artistic continuă cu Cezar Ouatu, sâmbătă, 28 noiembrie, și Oigăn, duminică, 29 noiembrie. Concertele sunt programate de la ora 20:00.

Printre atracțiile pregătite în Parcul Drumul Taberei se numără patinoarul, caruselul, trenulețul, roata panoramică și sania VR. Organizatorii anunță și două instalații noi, Labirintul și Banca Zburătoare, dar și revenirea Căsuței lui Moș Crăciun, unde copiii vor putea participa la ateliere și activități interactive. Mai multe detalii aici.

Foto: West Side Christmas Market/ Facebook

Un alt târg important al sezonului s-a deschis pe 27 noiembrie, în Piața Constituției. București Christmas Market ajunge la cea de-a 19-a ediție. În centrul târgului va fi amplasat un brad de 30 de metri, decorat cu o plasă luminoasă alcătuită din 171.000 de beculețe LED. Vizitatorii vor avea la dispoziție și o roată panoramică, un carusel și un trenuleț, iar cei mici vor putea intra în Casa lui Moș Crăciun. Moșul va fi prezent în perioada 12-24 decembrie. Sâmbătă, 28 noiembrie, vor concerta The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de Gheorghe Zamfir. Duminică, programul îi include pe Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk. Târgul va putea fi vizitat de luni până vineri între orele 12:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00.

Foto: Târgul de Crăciun București/ Facebook

În zona concertelor de muzică live, sâmbătă, 28 noiembrie, Moonlight Breakfast urcă pe scena 14th LANE. Duo-ul format din Christie și Bazooka pregătește un spectacol special, construit în două părți. Prima parte, intitulată „Christmas Magic”, va avea o abordare acustică și va include piese potrivite pentru începutul sezonului de sărbători. În a doua parte, cei doi revin la stilul electro-pop care i-a consacrat, cu influențe de soul, funk, nu-jazz și swing. Accesul în locație începe la ora 19:30, iar concertul este programat de la 21:30. Biletele costă 99 de lei.

Tot sâmbătă, 28 noiembrie, trupa Sarmalele Reci cântă la Terasa Florilor, într-un concert programat de la ora 19:00. Formația, care a împlinit 33 de ani de activitate, va aduce în fața publicului piese precum „Violeta”, „Telefonul nu mai sună”, „Blues-ul băiatului sărac”, „La televizor” și „Aurolac”. Accesul în locație începe la ora 17:00, iar biletele costă 60 de lei.

Tot sâmbătă, iubitorii de blues-rock au ocazia să-l asculte pe Eric Johanson, chitarist și vocalist american originar din New Orleans, care concertează pentru prima dată în București. Evenimentul face parte din seria Transilvania Blues Nights și va avea loc la The Pub – Universității. Concertul începe la ora 20:00, iar accesul publicului este permis de la ora 18:00. Biletele costă 161 de lei.

Pentru cei care preferă metalul, sâmbătă seară, la Encore Club, are loc concertul formației grecești Aetherian, alături de Chaos Cult. Ușile clubului se deschid la ora 19:30, iar biletele costă 63 de lei.

Tot sâmbătă, Quantic găzduiește un nou eveniment din seria Noisebreak, dedicată muzicii drum and bass și dubstep. De această dată, pe scenă sunt anunțați A.M.C și MC Phantom. Evenimentul începe la ora 22:00, iar accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani. Biletele costă 127 de lei.

În aceeași zi, la Palais Ghica Victoria are loc un concert de jazz cu influențe din muzica românească, susținut de Sorina Rotaru. Evenimentul este organizat în apropierea Zilei Naționale și propune reinterpretări jazz ale unor piese cunoscute în limba română, alături de compoziții semnate de autori români. Concertul va avea două reprezentații, de la ora 19:00 și de la ora 21:00, fiecare cu o durată de aproximativ 60 de minute. Biletele costă 232 de lei, iar copiii sub 10 ani au acces gratuit.

Duminică, 29 noiembrie, Mihai Bobonete revine la Sala Palatului cu spectacolul „Revelație”, un nou show de stand-up comedy în care actorul și comediantul își spune poveștile în stilul care l-a făcut cunoscut publicului. Deschiderea spectacolului va fi asigurată de Mihai Rait, colegul său din serialul „Las Fierbinți”. Reprezentația începe la ora 19:00, iar biletele au prețuri începând de la 100 de lei. Accesul este interzis persoanelor sub 16 ani.

Tot duminică, la Club 99 puteți participa la o seară de stand-up comedy cu Maria Popovici, Ioana State, Adelina Toma și Ioana Luiza – Mădălina Mihai. Spectacolul începe la ora 20:00 și este destinat exclusiv publicului adult, accesul fiind permis doar persoanelor peste 18 ani.

Duminică, 29 noiembrie, Andia ajunge la Hard Rock Cafe București cu spectacolul „Între Lumi”, programat să înceapă la ora 21:00. Biletele costă 159 de lei pentru accesul general cu loc la masă și 119 lei pentru accesul fără loc, în picioare, în fața scenei.

Teatru & film

Duminică, 29 noiembrie, Teatrul Apropo propune spectacolul „Omul cu Ciocanul”, o producție semnată de Șerban Melnic și Cosmin Gaspar, inspirată de unul dintre primele cazuri de criminal în serie din România comunistă. Acțiunea pornește de la o anchetă desfășurată în Cluj, în 1972, când mai multe atacuri, incendii și mărturii contradictorii au alimentat teama unui oraș întreg. În centrul investigației se află Dumitru Ceacanica, unul dintre criminaliștii cunoscuți ai epocii, care încearcă să identifice un agresor pe care martorii îl descriu diferit. Spectacolul folosește documente de anchetă, mărturii și articole din presa vremii. Reprezentația începe la ora 19:00, durează 90 de minute, fără pauză, și este recomandată spectatorilor cu vârsta de peste 16 ani.

Sâmbătă, 28 noiembrie, la Cinema Europa are loc o proiecție specială dedicată serialului „Friends”. Evenimentul „Best of Friends” propune o selecție de 7-9 episoade îndrăgite din producția care îi are în distribuție pe Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey și Phoebe. Proiecțiile vor avea loc cu trei pauze de câte 15 minute. Evenimentul începe la ora 16:00, iar biletele costă 40 de lei.

În ceea ce privește premierele din cinematografele de mall, avem și două filme românești. „Lumina” este un film românesc a cărui acțiune se petrece în noaptea de Paști, în Munții Apuseni. Mircea, un băiat de 10 ani, se pierde într-o pădure în timp ce încearcă să păstreze aprins felinarul în care transportă Lumina Sfântă de la Ierusalim. Despărțit de tatăl său după ce sunt urmăriți de câțiva bărbați dintr-un sat vecin, copilul trebuie să găsească singur drumul spre casă. Povestea urmărește încercarea lui de a-și învinge frica și de a proteja lumina pe care o poartă.

„Nu e locul tău aici”, în regia lui Florin Șerban, este celălalt film românesc care are premiera în cinematografe în acest weekend. Acesta urmărește povestea lui Marius, managerul unui spital care își crește singur fiul adolescent după moartea soției. În timp ce tatăl este concentrat asupra responsabilităților profesionale, Ioan duce o viață pe care reușește să o țină ascunsă de familie. Situația se schimbă atunci când poliția începe să-l suspecteze pe adolescent de crimă, iar Marius este nevoit să se confrunte cu lucruri pe care nu le știa despre propriul fiu. „Nu e locul tău aici” a strâns deja multe premii la festivaluri internaționale de film, iar HotNews.ro a stat de vorbă atât cu regizorul Florin Șerban, cât și cu actorul principal, Adrian Văncică.

Avem și o animație Disney – „Hexe: Regatul Magiei” urmărește povestea lui Billie, o adolescentă nonconformistă care descoperă că are puteri magice. Descoperirea o duce în Hexe, un tărâm al vrăjitoarelor, unde magia este legată de secrete de familie vechi de generații. Alături de mama sa, Alice, care privește cu precauție noile abilități ale fiicei, Billie pornește într-o aventură în care cele două încearcă să afle mai multe despre trecutul familiei și despre lumea vrăjitoarelor.

„Focker-in-Law” continuă povestea familiei Focker, de această dată cu Henry, fiul devenit adult al lui Greg și Pam, în centrul acțiunii. Acesta își anunță intenția de a se căsători cu Olivia, o fostă negociatoare FBI specializată în situații cu ostatici. Greg privește cu suspiciune alegerea fiului său, în timp ce bunicul Jack este deja cucerit de viitoarea noră.

În „Ghost Soldier”, Jim Caviezel interpretează rolul lui Henry „Fitz” Fitzgerald, un fost membru al Forțelor Speciale care trăiește retras în orașul său natal. Liniștea îi este întreruptă atunci când o corporație străină încearcă să preia terenurile localnicilor pentru a obține profituri importante. Fitz decide să intervină, iar trecutul său militar și experiența în dezvoltarea armamentului avansat se dovedesc esențiale. Înarmat cu tehnologie militară și pregătit pentru confruntare, acesta ajunge să lupte singur împotriva unei organizații care îi subestimează capacitățile.