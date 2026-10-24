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Imagine din filmul „Nu e locul tău aici”
Actualitate

INTERVIU. Adrian Văncică, despre rolul vieții lui, cel de tată: „Adulții nu înțeleg stresul în care trăiesc cei tineri”

Gruia Dragomir
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„În momentul în care nu mai dăm atenție copilului, o va căuta în altă parte. Dacă nu îi vine validarea din familie, sunt șanse mari să o găsească într-un mediu total nepotrivit”, spune actorul Adrian Văncică, cunoscut publicul larg pentru personajul Celentano, într-o discuție cu HotNews.

  • În cel mai recent film al său, „Nu e locul tău aici”, Adrian Văncică joacă rolul unui tată al cărui fiu este atras de o organizație de extremă-dreapta.
  • A fost un rol pentru care „a trecut un iad”, a spus regizorul Florin Șerban. Pelicula a câștigat Leopardul de Aur și a devenit primul lungmetraj românesc care obține marele trofeu al competiției internaționale.
  • În interviul HotNews, Adrian Văncică, tatăl a două fete, vorbește despre provocările pe care le întâmpină părinții astăzi. „Mă sperie că parcă prea ușor se ajunge la anxietate și depresie”.

Adrian Văncică este unul dintre actorii pe care publicul român îi asociază cel mai des cu comedia, datorită rolului Celentano, bețivul filosof din popularul serial „Las Fierbinți”, în care joacă din 2012.