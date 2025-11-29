Weekend trending în București, 29-30 noiembrie: târguri de Crăciun și primului festival de film moldovenesc, Noaptea Strigoilor, Subcarpați și Bobonete

Sfârșitul lui noiembrie aduce la pachet un weekend lung și un oraș care pare să se împartă între două impulsuri: unul care ar vrea să intre deja în sezonul Sărbătorilor de Iarnă și altul care se ține cu dinții de ultimele zile ale toamnei. Vestea bună e că în oraș există de toate pentru ambele tabere.

Cafeaua de specialitate o poți bea la „uriașul cumsecade din Piața Iancului”, cum îi spune Oana Titică prajitorului de cafea din cafeaneaua Nomonym (Ilarie Chendi 1).

„Într-un spațiu mic, cu design interior industrial, la Nomonym Coffee Roastery te simți ca acasă. Cel puțin așa se vede de pe una dintre băncuțele flancate de iarbă de pampas unde îmi aștept comanda de cafea la filtru, ciocolată caldă și chec cu lămâie. Fiecare client care intră e „de-al casei”. Barista știe cum îl cheamă, îi știe comanda, știe că, după caz, abia aștepta noile sortimente de Etiopia sau pur și simplu abia aștepta să fugă de la birou. Deși ai putea crede că e o cafenea de cartier, care îi adună în jurul ceștilor pe cei care lucrează sau locuiesc în zonă, mulți vin special la Nomonym din alte cartiere – fie ca să se aprovizioneze pentru cafenelele proprii, fie ca să savureze pur și simplu o băutură preparată din cafeaua prăjită proaspăt în fața ochilor lor”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

Dragoș Mihăilă a descoperit al treilea restaurant georgian din București, Tibiliso (Sevastopol 8) și îl recomandă: „Locul arată minunat, asta și datorită clădirii în care se află. Cu o terasă imensă și două etaje încăpătoare, Tbiliso trebuie studiat și dat exemplu. Se vede mâna designerului de interior, se vede mâna investitorului cu experiență de la Odessa și efortul monumental depus în reamenajare. Și parcă lucrurile ies mai frumoase când nu riști să te trezești cu o rachetă Iskander sau vreun Kalibr în bucătărie. Majoritatea mușteriilor sunt din Ucraina și Moldova. Îmi place să văd familii cu copii stând liniștiți la masă. De la etaj se aud clinchete de pahare, ospătarii umblă-n liniște și te poți auzi om cu om. Clasic georgian, cu multă nucă, vinete, hincari, haciapuri, rodie și mirodenii care dau savoare fiecărei farfurii. Carnea e nelipsită, cum e și normal. Partea și mai bună e că și vegetarienii au de unde alege, pe îndelete”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, care pică luni, Grădina Olari devine locul unei sărbători românești care durează trei zile, cu mâncare tradițională și atmosferă relaxată. Vizitatorii vor putea savura ciorbă de fasole cu afumătură și tarhon (19 lei) sau mititei cu muștar și cartofi prăjiți (40 lei), iar pentru buna dispoziție organizatorii oferă țuică fiartă din partea casei. Evenimentul se desfășoară pe Strada Olari 8.

Evenimente

Sâmbătă seara, Control Club deschide weekendul într-o notă specifică locului: Kangding Ray se întoarce la București cu rigurozitatea sa tehnică transformată în material sonor, ceva ce pare la fel de atent calculat pe cât este de instinctiv. Seturile lui funcționează de obicei ca niște arhitecturi în care ritmul e scheletul, iar texturile sunt pereții mișcători. Înaintea lui, Khidja vor aduce acel amestec de sunete modulate și caleidoscopice pe care-l construiesc de ani de zile. Biletele pornesc de la 40 lei în presale și ajung la 50 lei la intrare.

Tot sâmbătă, la Sala Radio, Cory Henry vine în fața publicului cu un spectacol ce pare construit în jurul unei idei simple: muzica nu trebuie să fie complicată ca să fie profundă. Henry trece fără efort prin jazz, funk, gospel sau soul, dar păstrează peste toate o claritate pe care doar experiența scenică o dă. Concertul marchează și perioada de după albumul Church, premiat cu un Grammy anul trecut. Prețurile biletelor încep de la 200 lei.

Tot sâmbătă, cei care își măsoară weekendurile în concerte mari pot merge la Arenele Romane, unde Zdob și Zdub sărbătoresc 30 de ani de activitate. E genul acela de aniversare la care nu ai nevoie de prea multe prezentări. Biletele în regim de presale sunt 157,51 lei.

Duminica se schimbă un pic doza de intensitate. La Expirat, SPP anunță un concert într-o formulă diferită, cu rearanjări care trimit piesele cunoscute într-o zonă acustică încă necartografiată de trupă. Biletele încep de la 80 lei.

Tot Expiratul își continuă seara cu Noaptea Strigoilor, petrecerea de Sfântul Andrei cu intrare liberă, unde muzica e doar una dintre pretextele pentru a ține departe spiritele neliniștite – restul se rezolvă cu usturoiul oferit la intrare.

Pentru o seară de duminică mai calmă, Quantic o aduce pe scena sa pe Mari Froes, în primul ei concert în România. Artista din Brazilia vine cu o construcție sonoră în care influențele tradiționale sunt îmblânzite de o delicatețe rară, fără să piardă însă pulsul muzicilor care au făcut-o cunoscută online. Biletele sunt 150 lei.

Pentru o duminică zgomotoasă și memorabilă, Arenele Romane găzduiesc tradiționala întâlnire anuală a fanilor Subcarpați, ocazionată de ziua trupei în cadrul „Sărbătorii Subcarpați”. Gruparea independentă, fondată de Bean MC acum peste 15 ani și formată din prieteni uniți de pasiunea pentru muzică și folclor, a lansat de-a lungul timpului materiale precum Etnologic (2010), Underground Folclor (2012) sau Valea Voltului (2023), iar spectacolele lor rămân un prilej de celebrare a tradițiilor, reflectate și în show-uri precum Dă-i Foale sau chiar în această sărbătoare anuală. Copiii sub 10 ani pot intra gratuit, însoțiți de un adult cu bilet, iar prețurile pentru restul publicului pornesc de la 119 lei Acces General earlybird și ajung la 250 lei pentru Golden Circle la intrare.

În partea cealaltă a orașului, Nightlosers se opresc duminică la Terasa Florilor, unde blues-ul lor transformat prin filtre ardelenesc–balcanice rămâne un ingredient sigur pentru o seară relaxată. Prețul biletelor: 70 lei online și 80 lei la intrare.

Pentru cei cu dispoziție de umor, Mihai Bobonete vine duminică la Sala Palatului cu noul spectacol Metamorfoză – un rezumat comic al tranzițiilor personale prin care a trecut în ultimii ani. Biletele pornesc de la 94 lei.

Orașul se pregătește și pentru iarnă la propriu: Caro IceLand își deschide oficial patinoarul pe 29 noiembrie. Programul în sesiuni fixe rămâne același ca anul trecut, cu accesul la 40 lei per intrare și opțiuni de închiriere pentru patine sau echipament, un loc potrivit pentru cei care preferă weekendurile mai active.

Iar pentru cei care se pregătesc deja de sărbători, J’ai Bistrot inaugurează duminică seara Kristmas Market-ul, cu petrecere în grădină, luminițe și vin fiert. Cu totul cu intrare gratuită, evenimentul marchează începutul unei perioade în care Bucureștiul va încerca iarăși să fie orașul care încălzește serile reci nu doar cu decorațiuni, ci și cu motive să ieși din casă.

De asemenea, în oraș se deschid în acest weekend mai multe târguri de Crăciun. West Side Christmas Market este târgul organizat de Primăria Sectorului 6 printr-un parteneriat public-privat cu Untold. Ca în fiecare an, evenimentul se desfășoară în Parcul Drumul Taberei. Deschiderea oficială a avut loc vineri, 28 noiembrie, iar aici vei găsi muzică live, artificii, preparate gătite în aer liber și atmosfera magică de Crăciun cu care ne-a obișnuit acest târg, dar și aglomerația tipică.

Și Primăria Municipiului București organizează anul acesta, prin CREART, trei târguri de Crăciun: în Piața Constituției, în Piața Universității și pe esplanada Operei Naționale. Primele două se deschid pe 29 noiembrie. Și aici, bucureștenii vor descoperi produse de la meșteșugari, artizani, creatori autohtoni și producători locali din toate colțurile țării. Sunt 120 de căsuțe de Crăciun care așteaptă să fie explorate. Totodată, cei mici sunt așteptați să vină pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun sau să se distreze în caruselul venețian sau la spectacolele de teatru din cadrul târgului. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori un brad impresionant de 30 de metri și o roată panoramică.

Teatru & film

La Teatrul Excelsior, „Orașul nostru” revine duminică cu o reprezentaţie care pune sub lupă însăşi condiţia comunităţii şi trecerea timpului. Textul, semnat de Thornton Wilder – un clasic al dramaturgiei americane – urmărește viața cotidiană dintr-un mic orăşel, surprinzând prin ritmul firesc al destinelor: copiii care cresc, iubirile care apar, căsătoriile, pierderile și, inevitabil, moartea. Sub bagheta regizorală a Alexandru Dabija și cu muzică originală de Ada Milea, spectacolul alege să vorbească despre apartenență, fragilitate și prezența cotidiană, dar o face cu un umor fin și o melancolie tăcută, dincolo de decoruri grandioase. Cu o durată de două ore (cu două pauze) și recomandat publicului peste 14 ani, reprezentația de duminică, 30 noiembrie, la Sala Ion Lucian, poate fi o ocazie de introspecție teatrală, dar și de contemplare a timpului care trece în orașele noastre de nicăieri.

Prețul unui bilet este de 50-65 lei.

În perioada 28–30 noiembrie, Bucureștiul devine gazda primului festival transfrontalier dedicat cinematografiei din România și Republica Moldova, KinoHora Film Festival. La Happy Cinema Colosseum și Happy Cinema Vitantis, publicul va putea vedea filme care traversează granițe și culturi, de la povești recente din Moldova, precum Povești moldovenești (2024) sau Omul fără linia vieții (2023), până la titluri românești clasice și contemporane, precum Strada felinarelor stinse (1991) sau Carbon (2022).

Programul include atât lungmetraje, cât și blocuri de scurtmetraje de animație, iar fiecare zi aduce proiecții și întâlniri cu cineaști, oferind spectatorilor o imagine amplă a peisajului cinematografic transfrontalier. Biletele sunt disponibile online pe site-urile Happy Cinema Colosseum și Happy Cinema Vitantis.

Weekendul acesta aduce pe marile ecrane și două premiere care se adresează unor publicuri diferite, dar ambele cu potențial de a atrage atenția spectatorilor prin povești bine construite și animație sau efecte spectaculoase. „Zootopia 2” continuă aventura lui Judy Hopps, acum polițistă într-un oraș mare, care, după o primă zi dezamăgitoare, se aliază cu vulpoiul escroc Nick Wilde pentru a contracara planurile lui Dawn Bellwether de a diviza comunitatea.

Pentru cei care preferă universul anime, „Gekijô-ban Jujutsu Kaisen: Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei” aduce tensiune și magie într-un Shibuya paralizat de un văl misterios, care prinde civili și declanșează o serie de evenimente periculoase pentru zece colonii din Japonia. Ambele filme rulează cu subtitrare și sunt ocazii pentru publicul din București de a explora universuri captivante, fiecare în felul său.