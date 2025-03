Weekend trending în București, 8-9 martie: Ziua Femeii, Mucenici, Delia cântă pentru mame și Konstantinos Argiros pentru cei cu dor de Grecia

De Ziua Femeii avem parte de un weekend cu vreme minunată și în care parcurile se vor umple de oameni și flori. Nu prea e de stat în casă, așa că iată pe unde poți rătăci prin oraș până nu-ți mai simți picioarele.

Oana Titică anunța săptămâna trecută că Bob Coffee Lab (Piața Charles de Gaulles 3), cafeneaua emblematică din rond de la Aviatorilor, este în topul World’s 100 Best Coffee Shops, pe locul 46, un motiv în plus pentru a bea o cafea acolo în acest weekend.

„Această recunoaștere confirmă ce mulți bucureșteni știau deja, atunci când se strângeau împreună, cu prieteni, căței și poftă de cafea, pe terasa de la Bob din rondul Charles de Gaulle, unde vara nu ai loc să arunci un ac, iar pasionații de cafea își savurează băutura favorită, urmată de o plimbare în parcul Herăstrău. Fondată în 2017 de Paul Ungureanu și Alexandru Niculae, cafeneaua și prăjitoria Bob Coffee Lab au devenit rapid destinația favorită a bucureștenilor, care vin aici, în buza parcului, pentru a savura cafeaua selectată, servită și pusă apoi în cea mai bună formă a ei de baristas”, scrie Oana pe b365.ro.

Pe 9 martie sunt Mucenicii, așa că avem e recomandat și două locuri în care poți merge să mănânci o porție de mucenici buni. Primul este Angeline Cake Boutique (Dr. Iacob Felix 59). De asemenea, poți descoperi aici multe alte deserturi de cea mai bună calitate, realizate din ingrediente naturale – de la pasteis de nata și eclere, la tarte, pavlova, trufe și multe altele. Bineînțeles, au și cafea de specialitate.

La Balls. (Dacia 114) vor fi în weekend ambele feluri de mucenici. „După 4 ani în care am servit doar mucenici în stil „supă” de la doamna Dori, anul acesta satisfacem ambele părți ale acestei bătălii inocente. Nu numai că servim și varianta coaptă, dar sunt făcuți de prietenii noștri de la Miez – Brutărie Artizanală, deci o garanție absolută că vor ajunge în topul celor mai buni pe care i-ați mâncat vreodată”, scriu cei de la Balls. pe pagina lor de Instagram.

Dacă vrei să încerci și un local mai deosebit în acest weekend, Dragoș Mihăilă recomandă pe b365.ro Abyssinia (Calea Vitan 170A), singurul restaurant cu specific etiopian din România. „Dacă ajungi pe la ei, nu te lăsa descurajat de aerul de bodegă și fumul de tămâie pe care, uneori, îl tai cu cuțitul: Abyssinia pare ce trebuie și e plin de cetățeni etiopieni care bagă sub nas tot felul de mâncăruri cu nume exotice: kitifo, gored gored, tibis, firfir, wot, kikil și condimente tradiționale precum celebrul mix berbere.

Piesa centrală se numește „Injera”, adică pâinea lor cea de toate zilele, tradițional etiopiană, făcută din teff (o cereală locală), deși cea de la noi cred că e din făină de grâu normală sau amestec. Injera nu e nimic altceva decât o clătită cu gust puțin acrișor și paleta perfectă pentru tocănițele etiopiene, pentru că, în esență, cam asta primești: tocănițe mai mult sau mai puțin scăzute, cu bucăți mai mari sau mai mici de carne, fie ea vită sau miel. Colac peste pupăză, cafeaua e din partea casei și, între noi fie vorba, din punct de vedere calitativ cafeaua de la Abyssinia lasă în urmă multe cafenele de specialitate din București”, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Pe 8 martie la Quantic e concert SPP + AFTER PARTY – „Music is my aeroplane” host: DJ BARBU. „De 8 martie lăsăm prejudecățile și inhibițiile deoparte și ne destrăbălăm pe ritmurile inedite ale SPP, iar imediat după concert, cu mușchii de pistolari umflați ținem petrecerea până la răsărit cu Barbu. Pentru cei care nu știu, SPP este un proiect muzical anonim format în 2018.

Costumații au apărut ca din senin și s-au remarcat rapid prin show-urile lor neconvenționale. Deși identitatea lor nu este cunoscută, se zvonește că sunt artiști experimentați din industria muzicală. Cumva, zvonurile sunt susținute de muzica pe care o creează SPP: o combinație eclectică de riff-uri de chitară, tobe cu vână, influențe orientale, disco și electro, toate îmbinate cu versuri puternice cu mesaj social, de actualitate. Un bilet costă 85 lei.

Nostalgia -„Flori, fete sau băieți”-, festival, muzeu retro & future, discotecă veselă cu muzica anilor ’90 − 2000, revine la București pe 7-8 martie la Romexpo. Nostalgia transformă Pavilionul Central Romexpo într-un univers de emoții, amintiri și muzică inconfundabilă, oldies but goldies. Prețul unui bilet este de 210 lei.

Tot de 8 martie, Delia va susține două concerte la Hard Rock Cafe. Acestea vor avea loc la orele 16:00 și 21:30. Ele sunt dedicate tuturor femeilor cu ocazia Zilei Femeii, dar în mod special mamelor, concertul numindu-se „Mulțumesc, iubită mamă!”. Prețul unui bilet este de 181 lei.

Între 2 februarie – 8 martie 2025, ANALIA SELIS prezintă publicului din România turneul național „ARGENTINISSIMO, RADACINI“, un eveniment conceput în jurul tango-ului și folclorului latino-american. La București, Analia își încheie turneul cu un recital la Teatrul „Godot”, pe 8 martie. Cu un repertoriu dedicat integral țării sale de origine (Argentina), Analia Selis aduce pe scenă doi invitați speciali născuți în aceeași țară sud-americană: chitaristul JULIO SANTILLÁN și pianistul MARIANO CASTRO – dublu nominalizat la Latin Grammy Awards. Prețul unui bilet este de 100-130 lei.

Pe 9 martie, superstarul Greciei, Konstantinos Argiros, vine pentru prima dată în România, la Sala Palatului din București. Și acest eveniment unic este dedicat nu doar Zilei Internaționale a Femeii, dar și tuturor celor care vor să simtă magia Greciei. Așadar, ce poate fi mai frumos decât o seară alături de cel mai iubit artist al Greciei? Prețul biletelor începe de la 230 lei.

Pe 9 martie, de la ora 20:00, la Palatul Bragadiru are loc un concert de excepție: Luiza Zan & Amphitrio – „All for Love”. Va fi o seară specială, unde sunetul devotamentului romantic prinde viață printr-o fuziune senzuală de neo soul, alternative hip hop, progressive soul, avant-garde, soul, conscious rap și jazz fusion. Colaborarea inedită dintre Luiza Zan și Amphitrio aduce în prim-plan spiritul post-Soulquarian, inspirat de artiști precum Bilal, Erykah Badu, Jill Scott, Common și Robert Glasper. Prețul biletelor începe de la 105 lei.

La Hard Rock Cafe, duminică, 9 martie, incepand cu ora 21:00, are loc un concert extraordinar cu Dora Gaitanovici! Dora Gaitanovici este un proiect muzical tânăr, îndrăzneț și complex. După un episod devenit viral la DWMT și participarea la Eurovision, precum și lansarea unui album concept și turnee naționale, Dora Gaitanovici a reușit să impresioneze cu performance-uri electrizante la cele mai mari festivaluri din România, devenind conducătorii detașați ai noului val alternativ din țară.

Sound-ul lor îmbină elemente alternative, progressive și modern rock, cu ușoare influențe folclorice. Vocea captivantă a Dorei, virtuozitatea chitarei lui Dante, armoniile lui Dani și groove-ul lui Codruț, împreună cu producțiile complexe și energia transmisă în fiecare live, definesc proiectul Dora Gaitanovici. Trupa urmează să lanseze un EP în această primăvară. Prețul biletelor începe de la 88 lei.

Teatru & film

Pentru o piesă de teatru mai specială, poți merge pe 9 martie la Teatrul Metropolis, unde se joacă spectacolul alegorie „Bestiar”. Acesta urmărește patru animale de sacrificiu, care ies din spațiul sigur al turmei în care s-au născut pentru a privi dincolo de gard. Ele luptă să spargă stereotipurile care le sunt asociate raselor de care aparțin și să-și împlinească visurile. Prețul unui bilet este de 60 lei.

În ceea ce privește filmele, pe 9 martie, la Cinema Elvire Popesco, de la ora 20:30 are loc proiecția în premieră la București a filmului italian al anului, aflat pe lista scurtă la Premiile Oscar 2025 (Cel mai bun film străin) – „Vermiglio, mireasa muntelui”. Anul 1944, Vermiglio, un sat de munte izolat. Sosirea lui Pietro, un dezertor, în familia învățătorului din sat și iubirea lui pentru fiica cea mare a acestuia vor schimba cursul vieții tuturor.

Alte producții interesante care au premiera în acest weekend sunt: „Cleaner – Atentat la înălțime”. Un grup de activiști radicali condus de Marcus, un lider autoritar, ia ostatici 300 de invitați ai unui important eveniment, iar un extremist le deturnează planul cu viziunea sa anarhistă, punând în pericol viețile tuturor. Salvarea pare imposibilă, însă Joey, o tânără cu experiență militară angajată ca spălătoare de geamuri, încearcă să le deturneze atentatul, mai ales că în clădire se află și fratele ei cu nevoi speciale pe care care vrea să-l protejeze, iar inspectoarea de poliție care preia operațiunile de negociere pare să-i acorde o mare încredere.

„The Monkey: Blestemul” este un horror în care o serie de morți violente începe după ce frații gemeni Bill și Hal găsesc în podul casei vechea maimuță de jucărie a tatălui lor. Cei doi decid să arunce jucăria și să-și vadă de viețile lor, îndepărtându-se de-a lungul anilor unul de celălalt.

„Flow” este câștigătorul premiului Oscar 2025 pentru cel mai bun lungmetraj animat și este despre o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale. În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Să nu uităm și de „Mickey 17” în care un erou improbabil, Mickey Barnes (Robert Pattinson) se trezește în situația extraordinară de a lucra pentru un angajator care îi cere angajamentul suprem față de job… să moară pentru a-și câștiga existența. Adaptat după un roman semnat de Edward Ashton și scris, produs și regizat de Bong Joon Ho (Parazit, Expresul zăpezii), lungmetrajul spune povestea lui Mickey 17, un angajat din categoria consumabilelor, care se află într-o misiune de colonizare a lumii înghețate Niflheim. După ce o iterație moare, corpul i se regenereaza păstrând o mare parte din amintiri intacte.