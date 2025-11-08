Weekend trending în București, 8-9 noiembrie: Iron Maiden, Loredana, Predator, MTV Party și Nostalgia

Săptămâna aceasta, am avut un București mai friguros, iar weekendul va fi la fel, cu ploi, nori și haine groase. Deși orașul poate să pară ceva mai tăcut, nu a intrat în hibernare. Din Băneasa până la Sala Radio, în aceste două zile se întâmplă tot felul de evenimente care de care mai interesante.

Cafeaua o poți bea la Cozofino (Calea Floreasca 111-113), despre care Oana Titică scrie următoarele: „Aici, la cafenea, găsești în vitrină și o variantă inedită de salam de biscuiți, dens, ciocolătos, dulce și aromat, care vine în diferite variante de arome – o creație specială a fondatoarei Cozofino, perfectă alături de o cafea cu arome complementare. Fiindcă nu mă puteam hotărî doar la unul, s-a ales cel cu fistic (pentru că orice există cu fistic în orașul ăsta trebuie testat!), dar și new-entry-ul din meniu cu aromă de Kit Kat”. Mai multe în recenzia de pe b365.ro.

La J’ai Bistrot, weekendul de 8–9 noiembrie se petrece simplu, afară, în grădină, cu un foc domol și miros de mămăligă prăjită. „Ceaune la J’ai” a devenit deja o tradiție de toamnă, iar meniul de data asta e cât se poate de direct: sarmale la ceaun cu smântână și ardei iute, plus o ciorbă de curcan acrită cu zeamă de varză. De pe la prânz, se adună oameni la povești, vin fiert și țuică aburindă, într-o atmosferă care face trecerea spre iarnă mai blândă.

Altfel, de vreo 3 săptămâni a fost inaugurat un nou restaurant care arată spectaculos și are lucruri excelente în meniu. Se numește BUN (C.A. Rosetti 37) și s-a deschis în fostul Palat al Brătienilor, cel în a cărui curte se află și Sera Eden. La BUN, recomandarea este ca farfuriile să fie puse în centrul mesei, ca să poți încerca din toate toate, de la preparate mediteraneene până la unele cu influențe internaționale discrete. În timpul săptămânii, prânzul (12:00–16:00) vine cu oferte interesante, iar în weekend locul se transformă într-un spațiu de brunch relaxat, unde conversațiile curg ușor, mai ales acompaniate de un pahar de prosecco rece.

Evenimente

Sâmbătă dimineață, de la 11:00, pe marginea Pădurii Băneasa (Str. Vadul Moldovei 4, la intrarea în Grădina Zoologică), se strânge un grup mic – doar treizeci de oameni, cu bocanci și termosuri. Asociația Parcul Natural București îi poartă într-o plimbare de două ore și jumătate printre stejari seculari, istorii domnești și legende cu iele. E genul de tur care nu doar te scoate din oraș, ci îți arată că de fapt n-ai ieșit niciodată cu adevărat din el. Participarea e gratuită, dar locurile se duc repede.

De la liniștea pădurii la gălăgia perfect organizată a serii, saltul e mare. La Quantic, Benny the Butcher, omul din Buffalo care a redefinit rap-ul de stradă, aduce “Money & Power Tour” pe scenă. În deschidere, Vlad Dobrescu și Pietonu, reprezentanți ai hip-hop-ului autohton. Biletele pornesc de la 150 de lei (presale) și urcă la 220 la intrare — dar fanii serialului Griselda Records știu că merită.

Dacă preferi o seară cu aer de anii ’90, Expirat anunță „I Want My MTV Party” pentru 8 noiembrie. Asta în contextul veștii că MTV trage cortina, iar George & Adi pregătesc un ultim dans cu refrene clasice și ecrane care rulează imagini pe ritm. Intrarea e liberă, iar dansul obligatoriu — o formulă care funcționează de ani buni la Halele Carol.

Apropo de anii ‘90, sâmbătă Romexpo se transformă în capsula amintirilor: „Nostalgia | Imaginarium” promite un weekend între trecut și viitor, cu decoruri retro, lumini de discotecă și selfie-uri programate să devină amintiri. Accesul minorilor e interzis, dar nu și al celor care vor să-și mai aducă aminte cum era când se dansa până dimineața. Biletele costă 209 lei.

Tot sâmbătă, la Encore, bulgarii de la The Powerslave aduc tributul lor pentru Iron Maiden, cu românii de la Echo the Pines în deschidere. Concertul începe la ora 20:00, biletul e 55 de lei, iar dacă ai crescut cu „The Trooper” în căști, știi deja unde vei fi.

Duminică, orașul se domolește. La Coffee Shop Constituției, Alina Manole organizează o „Amiază cu Luna Pătrată” — un concert mic, de poveste, cu locuri puține și o atmosferă caldă. Începe la 14:00, iar biletele se găsesc pe iabilet.ro.

Tot duminică, pentru cine vrea un spectacol amplu, Loredana urcă pe scena Sălii Palatului cu „Măiastra” – o poveste muzicală despre zbor, mit și femeia-cânt. Accesul copiilor sub 7 ani e gratuit, dar fără loc. Biletele încep de la 135 lei.

La ParkLake, între 8 și 9 noiembrie, se joacă altfel de spectacol: FIBA 3×3 World Tour aduce baschet de nivel mondial în aer liber, cu intrare liberă și un public care n-are nevoie de scaune.

Iar pentru cei care preferă jazzul brazilian, sâmbătă seară la JazzBook cântă Nilza Costa, artistă din Bahia care amestecă tradițiile afro-braziliene cu improvizația europeană. Accesul costă 90 de lei.

Teatru & film

Sâmbătă seară, la Sala Radio, muzica și poezia se întâlnesc sub același fascicul de lumină. „Lights & Shadows”, spectacolul semnat de pianistul Andrei Irimia, îi aduce alături pe actorul Marius Manole, violonistul Răzvan Păun și violoncelistul Thibault Solorzano într-o construcție sonor-vizuală în care neoclasicul se topește în vers și imagine. Muzica lui Irimia, atentă la detaliu și deschisă către experimentul electronic, își găsește ecoul în vocea lui Manole, care adaugă o dimensiune teatrală discretă și intensă. Lumina devine parte din poveste, sincronizată cu sunetul, într-o oră și jumătate de introspecție atent orchestrată. Biletele costă între 99 și 199 de lei și pot fi cumpărate online, accesul începând la ora 19:00.

Duminică, la Sala Palatului, cortina se ridică peste un alt fel de poveste. „Invizibilii” este musicalul care aduce pe scenă o lume a copilăriei reinventate, construită pe muzica lui Cornel Ilie (VUNK) și pe emoția redescoperirii bucuriei simple de a visa. Gândit pentru copii, părinți și cei care n-au uitat cum e să te lași prins într-o carte, spectacolul promite o seară luminoasă și sinceră, într-un spațiu în care imaginația are din nou loc. Începe la ora 19:00, iar biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. Citește și interviul acordat pentru HotNews.ro de regizoarea Claudia Ciobanu.

Pe marile ecrane, începutul de noiembrie aduce un trio de filme noi care nu au nimic în comun, poate doar curajul de a-și asuma lumi complet diferite.

„Predator: Badlands” duce franciza într-o direcție surprinzător de umană. Pe o planetă aridă, un tânăr Predator renegat, Dek, face echipă cu Thia (Elle Fanning), un android al corporației Weyland-Yutani. Împreună, cei doi caută un dușman comun și, inevitabil, sensul propriei existențe. Filmul, regizat într-o cheie mai sumbră și introspectivă decât predecesorii, păstrează ADN-ul seriei — vânătoarea — dar mută centrul de greutate spre alianțe fragile și întrebări despre moralitatea speciei dominante.

„Ice Fall” este un thriller de supraviețuire cu accente western, în care Joel Kinnaman joacă rolul unui proscris izolat în munți, confruntat cu tentația banilor și a mântuirii. Descoperirea unui avion prăbușit plin de dolari declanșează o cursă violentă, în care singurul aliat al eroului devine o tânără ranger, Ani. Pe fundalul unei ierni tăcute, filmul testează limitele încrederii, în timp ce pericolul vine atât din exterior, cât și din trecutul care nu iartă.

„Die, My Love”, adaptare după romanul Alinei Nott, e o poveste despre maternitate, izolare și o identitate care se destramă și se recompune. Grace (interpretată de Jennifer Lawrence) se mută cu soțul și copilul lor într-o casă de la țară, iar liniștea aparentă devine fundalul unei transformări interioare puternice. Filmul se joacă cu realismul și fantezia, cu luciditatea și nebunia, construind o atmosferă intensă, dar aproape hipnotică.