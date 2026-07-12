Wimbledon 2026. Ora de start a finalei dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev

Marea finală masculină de la Wimbledon 2026 va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și HBO Max de la ora 18:00 (ora României), potrivit Eurosport.ro.

Jannik Sinner, principalul favorit al turneului, și Alexander Zverev, cap de serie numărul doi, se înfruntă în ultimul act al competiției de pe Terenul Central de la All England Club, din Londra.

În timp ce Sinner luptă să își apere trofeul cucerit anul trecut, Zverev vine după succesul de la Roland Garros, unde a câștigat pentru prima oară un titlu de Grand Slam.

În semifinale, liderul mondial l-a eliminat pe Novak Djokovic, în timp ce Zverev a trecut de Arthur Fery, jucătorul britanic de 23 de ani considerat marea surpriză a turneului.

Confruntarea de la Londra reprezintă o premieră, fiind primul meci pe care cei doi îl dispută unul împotriva celuilalt pe iarbă. În meciurile oficiale de până acum, Sinner conduce bilanțul întâlnirilor directe cu 10-4 în fața lui Zverev, italianul având în prezent o serie de nouă victorii consecutive în circuitul ATP.

Premii record la ediția Wimbledon 2026

Pe lângă miza sportivă și cele 2.000 de puncte în clasamentul ATP, marea finală pune în joc și premii financiare istorice.

Organizatorii de la All England Club acordă un cec de 3,6 milioane de lire sterline pentru câștigătorul trofeului, în timp locul doi va fi recompensat cu 1,8 milioane de lire sterline.