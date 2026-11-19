Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a scăpat definitiv de condamnarea la închisoare primită în România pentru consum de droguri, urmând ca el să achite o amendă penală de 9.600 de lei, a decis joi Curtea de Apel București.

În decembrie 2025, Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la 9 luni închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fiind găsit vinovat după ce în iulie 2024 și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timp ce susținea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești.

Deși decizia era definitivă, avocații lui Wiz Khalifa au introdus mai multe căi extraordinare de atac la Curtea de Apel Constanța, Tribunalul Constanța și Curtea de Apel București, potrivit Agerpres.

Instanțele din Constanța i-au respins pe rând cererile de anulare a condamnării (februarie – Curtea de Apel Constanța, contestație în anulare; mai – Curtea de Apel Constanța, contestație la executare; iunie – Tribunalul Constanța, revizuire).

Rapperul a avut mai mult noroc la Curtea de Apel București, instanță care, în primă fază, i-a anulat condamnarea și, la rejudecarea apelului, a decis joi ca rapperul să achite o amendă penală de 9.600 de lei, decizia fiind definitivă.

A fumat pe scenă la „Beach Please”

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiști după ce și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timp ce susținea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deținere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber și a plecat din România.

Conform polițiștilor, Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În urma incidentului de la ”Beach,Please!”, Wiz Khalifa a postat un mesaj în care spunea că nu a dorit să arate prin gestul său nicio lipsă de respect față de autoritățile din România. El a promis că va reveni să concerteze în țara noastră, dar „fără un mare joint data viitoare”.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreț, textier și actor american.

Cunoscut pentru consumul de marijuana

Wiz Khalifa a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a fost nominalizat pentru Premiile Grammy și a jucat în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Cunoscut pentru consumul de marijuana, Wiz Khalifa și-a lansat propria marcă de cannabis, Khalifa Kush, în 2016. A vorbit mereu în mod deschis despre consumul de canabis, afirmând că fumează zilnic iarbă.

În 2014, Whiz Khalifa a fost arestat pentru posesie de marijuana pe un aeroport din Texas, unde se afla pentru un concert. Asupra sa agenții de securitate au găsit jumătate de gram de cannabis. Khalifa a pledat vinovat și a scăpat cu o amendă de 500 de dolari.