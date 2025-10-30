Wizz Air anunţă 25 de rute noi din România pentru sezonul de iarnă. Unde pot călători românii

Compania aeriană low-cost Wizz Air a introdus de duminică, 26 octombrie, 25 de noi rute de pe șase aeroporturi din România, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, către destinații populare din mai multe țări, anunță compania, într-un comunicat.

Wizz Air anunță că a dat startul sezonului de iarnă cu cea mai amplă extindere a rețelei sale de până acum. Compania a lansat 25 de rute noi de pe aeroporturile București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Brașov și Sibiu către destinații din 17 țări, cu tarife ce încep de la 79 de lei.

Rute noi din București

Wizz Air a lansat 11 rute de la București Otopeni către Erevan (Armenia), Praga (Cehia), Turku (Finlanda), Bordeaux, Paris Orly (Franța), Berlin, Köln (Germania), Pescara (Italia), Gdansk (Polonia), Porto (Portugalia) și Bratislava (Slovacia).

Totodată, Wizz Air a alocat deja a doua aeronavă bazei operaționale din București Băneasa și, începând cu 26 octombrie, a relocat nouă rute de pe Otopeni pe Băneasa, cinci dintre ele urmând să fie operate exclusiv de la aeroportul secondar din București. Cele nouă rute de la Aeroportul Băneasa sunt Bruxelles Charleroi (Belgia), Milano Bergamo, Torino (Italia) și Barcelona (Spania), alături de conexiunile complet relocate către Nisa (Franța), Frankfurt Hahn, Memmingen (Germania), Atena (Grecia) și Basel (Elveția).

Rute noi din Cluj-Napoca

De la Cluj-Napoca, pasagerii pot călători acum cu Wizz Air către Billund (Danemarca), Marrakesh (Maroc), Oslo Sandefjord Torp (Norvegia), Stockholm Skavsta (Suedia), precum și ruta recent redeschisă către Tel Aviv (Israel).

Rute noi din Craiova

Noi rute sunt și de la Craiova, către destinațiile Paris Beauvais (Franța), Atena (Grecia) și Napoli (Italia).

Rute noi din Iași

Începând cu 27 și 28 octombrie, Wizz Air a inaugurat zborurile din Iași către Praga (Cehia), Copenhaga (Danemarca) și Valencia (Spania).

Rute noi din Brașov

Pasagerii brașoveni pot zbura către Memmingen (Germania) și Milano Malpensa (Italia), începând cu 26 octombrie.

Rute noi din Sibiu

Compania WizzAir a inaugurat din 28 octombrie o rută din Sibiu către Birmingham (Regatul Unit).