World Cup 2026: În această seară marea semifinală Anglia – Argentina. Suma uriașă pe care o ia o echipă dacă trece în finală
După calificarea Spaniei, miercuri, la ora 22:00 se decide și cea de a doua finalistă, dintre Anglia și Argentina.
Cine învinge azi în meciul Anglia – Argentina primește în plus 5,26 milioane de euro din partea FIFA. Cât de mare e suma? La nivelul FRF, acesta este bugetul aproape pe două luni de activitate.
Campiona mondială primește aproape 44 de milioane de euro
Primele de la World Cup 2026 sunt extrem de generoase, chiar și pentru lumea fotbalului internațional, o industrie renumită pentru prosperitatea sa. Ele sunt repartizate astfel:
- Campioana mondială: 43,75 milioane euro
- Finalistă: 28,88 milioane
- Locul 3: 25,38 milioane
- Locul 4: 23,62 milioane
- Sferturi de finală (locurile 5-8): 16,62 milioane
- Optimi de finală (locurile 9-16): 13,12 milioane
- Șaisprezecimi de finală (locurile 17-32): 9,62 milioane
- Eliminare în faza grupelor (locurile 33-48): 7,88 milioane
Despre semifinala Anglia – Argentina
„Iubirea și ura se ciocnesc: meciul Anglia – Argentina nu este doar o confruntare plină de ranchiună”, a caracterizat The Guardian meciul. Este, într-adevăr, una dintre rivalitățile majore ale fotbalului mondial. La suspans contribuie și faptul că cele două naționale nu s-au mai înfruntat internațional din 2002.
Semifinala se joacă pe Atlanta Stadium, unde sunt 29 de grade Celsius și o umiditate mare. Aerul este irespirabil, transmite presa internațională. Sunt prognozate furtuni la ora meciului.
În România, partida va fi transmisă live de Antena 1. Anglia – Argentina este turnirul a trei dintre cele mai importante vedete ale momentului. În topul golgheterilor, Lionel Messi conduce la World Cup cu 8 goluri. Englezii Jude Bellingham și Harry Kane, au fiecare câte 6 goluri.