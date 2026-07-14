xGrow și-a desemnat cei 4 câștigători ai granturilor în valoare totalăde 40.000 de euro pentru transformarea afacerilor locale

Programul de transformare și finanțare pentru IMM-uri, xGrow, derulat de Academia de Sustenabilitate în parteneriat cu Pluxee România, se încheie cu desemnarea a patru antreprenori câștigători. Fiecare va beneficia de un grant în valoare de 10.000 de euro pentru a-și accelera dezvoltarea afacerii și tranziția către un model de business mai competitiv, mai digitalizat și mai sustenabil.

xGrow s-a adresat IMM-urilor cu până în 100 de angajați, înregistrate în 29 de județe din zonele de Nord-Est, Centru, Vest și Sud ale țării. Programul a adunat peste 150 de înscrieri, din care 100 de afaceri au fost selectate pentru a intra în prima etapă, cea a programului educațional digital. Dintre acestea, 40 de afaceri, care au avut cele mai bune planuri de transformare, au fost invitate la evenimentele regionale de pitching din Craiova, Sibiu, Timișoara și Iași, în urma cărora au fost desemnați cei 4 câștigători ai granturilor de câte 10.000 de euro, totalizând o investiție directă de 40.000 de euro în viitorul afacerilor locale. Câștigătorii au parcurs ulterior un bootcamp intensiv dedicat rafinării planurilor de transformare și pregătirii etapei de implementare. Astfel, programul a răspuns unei nevoi reale: aceea de a aduce educație antreprenorială și finanțare în comunitățile locale, contribuind la dezvoltarea economică a județelor vizate.

Cine sunt câștigătorii și ce planuri concrete au?

Laura Crăciunescu, Fondator Arhiva de Cafea și Ceai

O cafenea cu propria prăjitorie, care pune mult preț pe originea boabelor și care are o colecție impresionantă de ceaiuri. Laura și-a propus achiziția de echipamente noi pentru a reduce costurile de energie cu până la 18% și un website de vânzare în toată țara, cu o creștere estimată a cifrei de afaceri de 10% din primele luni.

Horațiu Uifălean, CEO Pescar Urban

Platformă online dedicată pescarilor, prin care își pot găsi lacuri partenere, pot face rezervări de standuri și plăți, totul digital. Horațiu își dorește lansarea unui card digital de fidelizare pentru comunitatea de pescari, care ar dubla cifra de afaceri până în mai 2027, cu 500 de abonați activi.

Roxana Damaschin-Țecu, Co-Fondator OilRight

OilRight este un business social eco-incluziv care, cu ajutorul persoanelor vulnerabile angajate, colectează și reutilizează uleiul alimentar folosit. Următorul pas al Roxanei este îmbogățirea portofoliului cu un nou produs, cărbuni de grătar, dar și crearea de kituri Do It Yourself pentru educarea oamenilor privind aruncarea responsabilă a uleiului.

Ștefania Surdu, Administrator Germanis Forum

Școală de limba germană din comuna Tomești (Iași), care promovează educația în mediul rural și online. Planul Ștefaniei implică o nouă sală de clasă și panouri fotovoltaice care vor reduce cu 75% costurile de energie ale școlii.

”xGrow a fost o experiență foarte faină pentru că am primit o grămadă de lucruri noi pe care le-am putut aplica practic în transformarea Pescar Urban. Încă de la primul webinar, am stat cu agenda lângă mine și mi-am notat absolut tot ce am putut. Toate aceste 4 luni m-au ajutat să-mi clarific ideea de transformare a afacerii. A fost o experiență deosebită. Cred că a fost mai greu să susțin un pitch decât mă așteptam. Deși mă pregătisem, am avut mari emoții când am văzut atâta lume în sală. Dar cred că am transmis pasiunea cu care fac Pescar Urban și a ajuns mesajul la juriu și persoanele din sală.” – Horațiu Uifălean, CEO Pescar Urban.

De la un plan câștigător la acțiune: un bootcamp intensiv la București

Pentru a le susține dezvoltarea în continuare, cei 4 câștigători au participat la un bootcamp intensiv de două zile, la București, cu peste 6 ore de consultanță individuală alături de 12 mentori și traineri. Pe parcursul bootcamp-ului, au primit ghidajul necesar pentru a-și rafina planurile de transformare și pentru a se pregăti de implementarea măsurilor propuse, urmând ca în octombrie, poveștile lor să fie documentate printr-o serie de studii de caz filmate.

”Un weekend de creștere începe cu întrebările potrivite. În aceste zile ne testăm ideile, analizăm modele de business, discutăm despre impact și sustenabilitate și lucrăm la pașii concreți care ne vor ajuta să transformăm planurile în rezultate reale. Pentru mine, participarea la xGrow este o oportunitate valoroasă de a privi Germanis Forum dintr-o perspectivă nouă.” – Ștefania Surdu, Administrator Germanis Forum.

Rezultatele cheie ale programului, un parteneriat dedicat susținerii antreprenorilor locali:

Peste 150 de IMM-uri înscrise, din care 100 selectate pentru a intra în program

9 webinare livrate de către peste 14 experți, în 2 grupuri de învățare diferite

Peste 50 de planuri de transformare completate, din care 40 selectate pentru evenimentele de pitching

4 evenimente regionale cu peste 220 de participanți: antreprenori locali, 11 speakeri și jurii formate din experți din diverse industrii, reprezentanți Pluxee România și reprezentanți Academia de Sustenabilitate

4 granturi a câte 10.000 EUR

1 bootcamp cu peste 6 ore de consultanță susținute de 12 experți

„Suntem bucuroși de succesul xGrow și, mai ales, de progresul remarcabil pe care l-au făcut antreprenorii pe parcursul programului. Am creat xGrow cu convingerea că IMM-urile au nevoie de mai mult decât finanțare pentru a crește sustenabil – au nevoie de acces la expertiză, mentorat și o comunitate care să le susțină dezvoltarea. Evoluția participanților ne confirmă că, atunci când antreprenorii beneficiază de instrumentele și sprijinul potrivit, își pot accelera transformarea și își pot consolida afacerile. Prin această inițiativă ne dorim să contribuim la dezvoltarea unei economii mai competitive și mai reziliente, susținând antreprenorii care generează valoare în comunitățile lor.” – Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

”Într-o economie marcată de schimbări rapide, reziliența antreprenorială devine la fel de importantă ca accesul la capital. xGrow a pornit de la această idee și a construit, în 4 regiuni din România, un model care combină finanțarea cu mentoratul, conexiunile strategice și învățarea între antreprenori. Rezultatul nu este doar un program de granturi, ci un mecanism prin care companiile își dezvoltă capacitatea de a face față schimbării, de a identifica noi oportunități și de a crește pe termen lung.” – Ciprian Stănescu, Fondator Social Innovation Solutions.

Despre inițiatori

Academia de Sustenabilitate este parte a programului Sustainable Futures iniţiat de Social Innovation Solutions alături de Fundaţia Coca-Cola, partener fondator, Pluxee, partener strategic și BCR, partener principal. Academia de Sustenabilitate este primul hub digital educațional dedicat IMM-urilor care doresc să își extindă cunoștințele despre sustenabilitate și să dezvolte strategii integrate în acest domeniu. Platforma oferă cursuri, oportunități de dezvoltare și granturi pentru 30.000 de IMM-uri în România, Bulgaria, Croația, Serbia, Slovenia și Muntenegru. Până în acest moment, platforma oferă atât un curs introductiv dedicat dobândirii unei imagini de ansamblu asupra sustenabilității, cât și cursuri pentru IMM-urile care activează în industriile HoReCa și retail. Pentru mai multe informații, vizitați www.academia-de-sustenabilitate.ro.

Pluxee este un jucător global în domeniul beneficiilor și implicării angajaților, activând în 29 de țări. Pluxee ajută companiile să atragă, să motiveze și să rețină talentele datorită unei game largi de soluții în domeniile Meal & Food, Wellbeing, Lifestyle, Reward & Recognition și Public Benefits. Susținută de tehnologie de vârf și de peste 5.400 de membri angajați, Pluxee acționează ca un partener de încredere într-un ecosistem B2B2C interconectat, format din peste 500.000 de clienți, 37 milioane de consumatori și 1,7 milioane de comercianți. Cu o experiență de peste 49 de ani, Pluxee se angajează să creeze un impact pozitiv în comunitățile locale, sprijinind bunăstarea angajaților la locul de muncă și protejând planeta. Pentru mai multe informații, vizitați www.pluxee.ro.

Articol susținut de Social Innovation Solutions