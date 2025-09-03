Xi Jinping laudă China „de neoprit”, la o paradă militară istorică. Este prima dată când liderii chinez, rus și nord-coreean se reunesc

Xi Jinping va încheia miercuri o săptămână de diplomație prezidând una dintre cele mai mari parade militare din China alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, scrie Financial Times.

Parada celor mai noi tancuri, drone și rachete chineze prin Piața Tiananmen va marca cea de-a 80-a aniversare a victoriei asupra Japoniei din cel de-al Doilea Război Mondial și va fi prima dată când liderii chinez, rus și nord-coreean se vor reuni în același loc.

Cei trei lideri- Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, înaintea paradei militare din Piața Tiananmen. Credit line: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Spectacolul oferit celor trei lideri naționali și alți peste 20 de lideri naționali care trec în revistă marșul celei mai mari armate din lume ca număr de personal este conceput pentru a impresiona cei 1,4 miliarde de locuitori ai Chinei, avertizând în același timp potențialii adversari, inclusiv SUA, Europa și Japonia.

„Este o afirmare excelentă a priceperii, progresului și puterii Chinei, așa că este excelentă pentru propaganda internă”, a declarat Kerry Brown, profesor la King’s College London, adăugând că parada ar transmite și lumii exterioare: „Nu vă puneți cu noi… avem tot echipamentul ăsta [și] vorbim serios.”

Parada de miercuri dimineață, la care se așteaptă ca Xi să țină un discurs, vine în urma apelurilor sale în vederea crării unei ordini globale alternative care să înlocuiască sistemul postbelic condus de SUA.

La acea întâlnire, Xi și Putin au râs și au glumit cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, într-o mustrare implicită la adresa președintelui american Donald Trump, care a impus tarife în valoare totală de 50% pentru majoritatea importurilor din India.

Parada, care marchează aniversarea victoriei Chinei asupra Japoniei pe 3 septembrie, este a doua organizată de Xi în cei 10 ani de când e la putere.

În cadrul paradei vor fi prezentate tancuri noi, vehicule autonome pentru uz terestru, naval și aerian, precum și echipamente de război electronic.

Cu toate acestea, profesorul Kerry a declarat că, deși parada ar alarma națiunile occidentale, armata Chinei și o mare parte din echipamentul său nu au fost testate în luptă.

„Cu siguranță pot mărșălui, pot organiza o paradă grandioasă, dar este o armată complet netestată.”

Prezența lui Kim va stârni îngrijorări în rândul aliaților SUA cu privire la apariția unei noi axe autoritare, mai ales având în vedere că nord-coreenii luptă alături de ruși împotriva Ucrainei.

Apariția dictatorului nord-coreean marchează, de asemenea, prima dată când acesta a participat la o reuniune multilaterală a liderilor de când a preluat puterea în 2011.

Kim a plecat de la Phenian spre Beijing cu trenul său privat marți dimineață, presa de stat nord-coreeană publicând fotografii cu el fumând o țigară înainte de plecare pe peron, alături de înalți oficiali.

Kim Jong Un fumând lângă trenul său blindat. Credit line: STR / AFP / Profimedia

Chiar înainte de plecarea lui Kim spre Beijing, presa de stat nord-coreeană l-a arătat inspectând cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid a țării sale.

„El transmite un mesaj nu doar adversarilor precum SUA, ci și partenerilor precum China și Rusia, că nu este cineva care poate fi manipulat”, a spus Ward.