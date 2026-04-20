China, luare de poziție fermă în privința Strâmtorii Ormuz

Un petrolier descarcă țiței importat la terminalul din portul Qingdao, provincia Shandong, China, pe 4 ianuarie 2026. FOTO: CFOTO / imago stock & people / Profimedia

Președintele chinez Xi Jinping a afirmat luni, în cadrul unei conversații telefonice cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, că Strâmtoarea Ormuz trebuie să „rămână deschisă”, a transmis public de televiziune chinez CCTV, potrivit AFP.

După ce vineri a anunțat deschiderea strâmtorii, Iranul s-a răzgândit sâmbătă, reaprinzând tensiunile în relația cu Statele Unite înaintea expirării iminente a armistițiului convenit între cele două țări.

Teheranul a afirmat că menținerea blocadei americane asupra porturilor iraniene a fost motivul pentru reluarea „controlului strict” asupra strâmtorii.

China este una din principalele țări destinatari ale petrolului care tranzitează prin această strâmtoare, notează Agerpres.

„Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru navigația normală. Este în interesul comun al țărilor din regiune și al comunității internaționale”, i-a spus Xi Jinping lui Mohammed bin Salman.

„China pledează pentru un armistițiu imediat și global, sprijină toate eforturile favorabile restabilirii păcii și rămâne angajată în rezolvarea disputelor pe căi politice și diplomatice”, a mai spus președintele chinez.

Incertitudinea domnea luni asupra perspectivei desfășurării unei noi runde de negocieri între SUA și Iran în Pakistan, după refuzul Teheranului de a confirma în această etapă participarea sa și confiscarea duminică a unui cargou iranian de către SUA în Golful Omanului.

AFP notează că declarațiile publice ale liderului chinez despre războiul din Orientul Mijlociu sunt rare după declanșarea conflictului, pe 28 februarie, prin atacurile israeliano-americane asupra Iranului.