YAGA și pariul pe experiențe: cum poate crește un business românesc într-o piață globală de miliarde

Într-o piață în care aproape orice serviciu poate fi comparat, rezervat și copiat rapid, diferența nu mai stă doar în produs. Stă în felul în care un brand reușește să creeze încredere, context și comunitate. Povestea YAGA, un proiect românesc pornit din pasiunea pentru navigație, arată cum se poate transforma un hobby într-un ecosistem de business.

În tot mai multe industrii, produsul a încetat să mai fie singurul motiv pentru care oamenii aleg un brand. În retail, în HoReCa, în banking sau în turism, clienții nu mai cumpără doar acces, preț sau funcționalitate. Cumpără o experiență, o relație și, uneori, sentimentul că aparțin unei comunități.

Industria yachtingului este un exemplu bun. Astăzi poți închiria o ambarcațiune aproape oriunde în lume. Există platforme internaționale, brokeri, agenții, aplicații și sute de variante pentru bugete și preferințe diferite.

Tocmai de aceea, întrebarea relevantă nu mai este doar „de unde închiriez o barcă?”, ci „cine mă ajută să transform o săptămână pe mare într-o experiență pe care să vreau să o repet?”.

De aici pornește și povestea YAGA. Nu ca o simplă agenție de charter, ci ca un proiect construit în jurul unei idei simple: marea este decorul, dar experiența este produsul.

O piață globală în creștere, o oportunitate locală încă puțin explorată

Piața globală de yacht charter era evaluată la aproape 5 miliarde de dolari în 2024. Creșterea anuală este estimată la 7,3% până în 2035, când piața ar putea depăși 10 miliarde de dolari. Este un semnal clar că cererea pentru genul acesta de experiențe se află într-o expansiune reală, nu este un moft de sezon.

Dovada că modelul poate crește la scară mare nu este doar teoretică. Click&Boat, marketplace francez fondat în 2013, a atras runde succesive de finanțare de la fondul OLMA Private Equity și de la business angels. A urmat, într-o rundă din 2021, o finanțare de la Permira și Boats Group, compania ajungând la o evaluare de aproape 70 de milioane de euro înainte ca Boats Group să o preia integral. Doar în 2017, rezervările făcute prin platformă valorau 15 milioane de euro, iar mai bine de jumătate veneau de la clienți din afara Franței. Boataround, fondat trei ani mai târziu de doi antreprenori din Cehia și Slovacia, două țări fără ieșire la mare, a strâns aproximativ 2,35 milioane de euro de la investitori privați prin platforma Crowdberry, plus o contribuție suplimentară de la fondul Miton. Platforma a crescut de la 800 la peste 24.000 de bărci listate, în 70 de țări, devenind al doilea operator ca mărime din Europa.

Pe acest fundal, România rămâne un teren aproape neexplorat local. Cristian Negoiu estimează că peste 15.000 de oameni din țară navighează activ, iar 9 din 10 își rezervă charterul în străinătate, cel mai adesea în Grecia, Croația și Italia. La un cost mediu de aproximativ 7.000 de euro per barcă închiriată, asta înseamnă undeva la 100 de milioane de euro pe an. Banii se duc, aproape integral, către platforme și branduri internaționale, fără nicio adaptare la contextul local. Este vorba despre bani și cerere care ar putea la fel de bine să rămână într-un ecosistem construit acasă, într-o platformă care oferă 20.000 de ambarcațiuni în întreaga lume.

Europa rămâne cea mai mare piață regională de yacht charter din lume, cu o valoare estimată la 1,7 miliarde de dolari. În România, motivul pentru care majoritatea oamenilor încă apelează la platforme străine nu ține de lipsa unor alternative. Ține de faptul că puțini știu că există deja branduri locale capabile să ofere cel puțin același nivel de serviciu, adaptat însă contextului de-acasă. Diferența nu stă doar în tehnologie sau în cataloage de bărci, ci în suportul real. Stă în cineva care răspunde când ai o problemă la 11 seara, într-un port necunoscut, și în încrederea că cel de la capătul telefonului chiar are grijă de tine, nu doar de comision. Peisajul tocmai a început să se schimbe: o platformă de acest fel, www.theyaga.com, există deja, construită chiar aici, în România.

Când o pasiune începe să creeze cerere

Povestea fondatorului Cristian Negoiu este interesantă nu pentru că urmează clișeul antreprenorului care „și-a urmat visul”, ci pentru că businessul nu a pornit dintr-un plan de extindere, ci dintr-o practică repetată, autentică și împărtășită cu alții.

Navigația a fost mai întâi un mod de viață. Au urmat ieșiri cu prieteni, experiențe pentru grupuri mici și, treptat, o observație importantă: oamenii nu veneau doar pentru traseu sau pentru barcă. Veneau pentru contextul creat.

Veneau pentru conversații, pentru ritmul diferit al zilelor petrecute pe mare, pentru sentimentul că fac parte dintr-un grup care trăiește aceeași experiență, nu doar consumă același serviciu.

Așa a apărut YAGA: nu dintr-un pitch clasic de business, ci dintr-o comunitate care începea să se formeze în jurul unui mod diferit de a trăi marea.

De la charter la ecosistem

Privită de la distanță, YAGA poate părea un business din industria yachtingului. Dar evoluția proiectului arată o logică diferită: nu serviciile au generat comunitatea, ci comunitatea a generat serviciile.

„Nu simt că am construit un business de yachturi”, spune Cristian Negoiu. „Am construit un context, iar bărcile au fost doar locul în care oamenii s-au întâlnit.”

La început au fost experiențele pe mare. Apoi oamenii au început să întrebe când urmează următoarea plecare. Au revenit, și-au adus prietenii, au cerut recomandări pentru destinații, au vrut să învețe să navigheze sau să aducă echipele din companiile în care lucrează.

Așa au apărut, treptat, marketplace-ul, serviciile de concierge, experiențele de tip Yacht Gatherings, programele corporate, școala de sailing și proiectele educaționale dezvoltate prin Asociația YAGA.

Lecția de business este simplă, dar greu de aplicat: uneori, cele mai coerente produse nu apar pentru că un plan de extindere le cere, ci pentru că oamenii din jurul brandului încep să le solicite.

De ce accesul nu mai este suficient

În urmă cu câțiva ani, organizarea unei vacanțe pe mare părea mai simplă: găseai o barcă, rezervai perioada și plecai. Astăzi, opțiunile s-au înmulțit, iar alegerea a devenit mai dificilă.

Ai zeci de destinații, tipuri diferite de ambarcațiuni, operatori, porturi, condiții de închiriere, rute și niveluri de servicii. Paradoxal, cu cât ai mai mult acces, cu atât ai mai multă nevoie de cineva care să reducă complexitatea și să-ți spună sincer dacă este sau nu este pentru tine.

Aici intervine rolul de concierge: nu ca un serviciu de lux în sensul clasic, ci ca un partener care ajută grupul să aleagă barca potrivită, traseul potrivit și ritmul potrivit pentru experiența pe care vrea să o trăiască.

Într-o lume în care aproape orice poate fi rezervat online, valoarea nu mai stă doar în acces. Stă în selecție, recomandare, încredere și capacitatea de a transforma o listă de opțiuni într-o experiență coerentă.

Când vacanța devine comunitate

Cea mai vizibilă expresie a acestei logici este zona de Yacht Gatherings. Aici, YAGA nu mai vinde doar turism, ci un format social: oameni care aleg să petreacă o săptămână împreună, într-un eveniment de flotilă, uneori fără să se cunoască înainte, într-un context construit în jurul navigației, explorării, muzicii, sportului și meselor luate împreună.

Nu este chiar festival, nici croazieră, nici retreat. Împrumută câte puțin din fiecare, dar funcționează tocmai pentru că nu încearcă să copieze o categorie existentă.

Într-o perioadă în care multe branduri vorbesc despre comunități, diferența o face capacitatea de a le crea efectiv. Iar uneori mecanismul este mai simplu decât pare: pui oamenii potriviți în același loc, le dai timp și construiești un context în care relațiile pot apărea natural.

O vacanță poate dura o săptămână. Dar motivul pentru care oamenii se întorc ține mai puțin de destinație și mai mult de emoția și relațiile create acolo.

Ce pot învăța companiile de pe mare

Aceeași logică a fost dusă și în zona corporate. În ultimii ani, companiile au investit tot mai mult în wellbeing, engagement și cultură organizațională. Au apărut workshopuri, retreaturi, sesiuni de coaching și multe formule prin care echipele încearcă să colaboreze mai bine.

Problema este că multe dintre aceste experiențe rămân la nivel de exercițiu. Pe mare, însă, colaborarea nu poate fi simulată. Dacă ești parte din echipaj, trebuie să comunici, să te coordonezi și să ai încredere în ceilalți.

Vântul nu ține cont de organigramă. Marea nu știe cine este CEO și cine este junior. Dacă apare o problemă, nu există opțiunea de a spune „se ocupă altcineva”.

„Primul principiu pe care îl dezvolt cu echipele care urcă pe apă nici nu ține de condusul bărcii”, spune Cristian Negoiu. „Ține de ideea că, pe mare, nu ai control total. Poți plănui perfect o rută, dar vântul sau o schimbare bruscă de vreme decid la fel de mult ca tine.”

De la pasager la participant

Un alt pas firesc în dezvoltarea proiectului a venit din educație. Mulți oameni urcă prima dată pe o barcă din curiozitate. Apoi încep să pună întrebări, să se uite spre cârmă, să înțeleagă vântul, vela, traseul și deciziile care se iau pe mare.

„Cel mai frumos compliment pe care îl primesc nu este un review de cinci stele”, spune Cristian. „Este întrebarea: «În cât timp crezi că pot învăța și eu?»”

Așa s-a dezvoltat școala de sailing din cadrul YAGA: nu ca o extensie comercială forțată, ci ca răspuns la o nevoie apărută în comunitate. Astăzi, Cristian Negoiu este instructor acreditat ISSA și formează viitori skipperi, oameni care aleg să transforme o pasiune într-o competență recunoscută internațional.

Programul ISSA predat de Cristian Negoiu are o componentă practică puternică: cursul se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, direct pe barcă, în Grecia, și se încheie cu evaluări teoretice și practice în același context în care participanții vor naviga ulterior. Pentru cei care nu au încă un permis de navigație, programul poate duce la obținerea unei licențe ISSA Inshore, cu condiția demonstrării competențelor necesare atât în teorie, cât și în practică.

Diferența importantă față de multe formule clasice de învățare este accentul pus pe scenarii reale de private charter: planificarea traseului, citirea condițiilor meteo, comunicarea în echipaj, siguranța la bord și deciziile care trebuie luate atunci când condițiile se schimbă. Nu este doar un test teoretic, ci o formare construită în jurul situațiilor pe care un skipper le întâlnește efectiv pe mare.

Permisul ISSA Inshore este prezentat de YAGA ca o soluție mai apropiată de realitatea charterelor internaționale: acoperă navigația de zi și de noapte și permite închirierea unor ambarcațiuni de până la 40 de tone, 24 de metri lungime și 20 de mile marine de la țărm. Este asemănător unui permis costier. Din această perspectivă, el răspunde unei nevoi concrete din comunitate: oameni care vor să plece în siguranță cu prietenii sau familia, fără să descopere abia în port că documentele, restricțiile sau interpretările locale pot crea blocaje.

„Eu vin din domeniul charterelor private, unde siguranța și confortul sunt totul”, spune Cristian Negoiu. „Pregătesc oameni să plece cu prietenii sau familiile lor în condiții de maximă siguranță și confort. Nu împingem limitele la maximum, ci lucrăm pe un mindset de prevenție, responsabilitate și calm.”

Dincolo de licență, însă, procesul înseamnă asumare, anticipare, disciplină și capacitatea de a rămâne calm atunci când condițiile se schimbă. Într-o lume în care multe procese sunt automatizate, există ceva surprinzător de autentic în a învăța să navighezi: marea nu poate fi controlată, ci doar înțeleasă și respectată.

Link: https://www.theyaga.com/licensing/issa-inshore-skipper

Impactul, nu doar experiența

Poate cea mai puțin cunoscută componentă a YAGA este și una dintre cele mai importante.

Asociația YAGA.

Dacă până aici povestea a fost despre experiențe, antreprenoriat și comunități, aici discuția se mută într-o altă zonă: impactul.

Prin programele dezvoltate de Asociație, navigația devine un instrument de educație. Tinerii au ocazia să învețe despre responsabilitate, disciplină, lucru în echipă, leadership și autonomie într-un context în care teoria este înlocuită de experiență.

Este o diferență importantă. Nu vorbim despre cursuri ținute într-o sală.

Vorbim despre situații reale, în care fiecare decizie contează și fiecare membru al echipajului are un rol. Într-o perioadă în care se discută tot mai mult despre sănătate mintală, reziliență și dezvoltare personală, marea devine mai mult decât un loc pentru vacanțe. Devine un spațiu de învățare. Iar faptul că această componentă există în interiorul aceluiași brand spune multe despre direcția în care YAGA își propune să evolueze.

Lecția de business

YAGA poate fi descrisă în multe feluri: platformă de charter, marketplace, serviciu de concierge, școală de sailing, organizator de experiențe de comunitate, partener pentru companii sau proiect educațional.

Dar poate că descrierea cea mai utilă este alta: un exemplu despre cum poate crește un business atunci când pornește de la o pasiune reală și continuă să asculte comunitatea care se formează în jurul ei.

Într-o lume în care aproape orice produs poate fi copiat, ceea ce rămâne greu de replicat este încrederea. Flotele se pot cumpăra. Platformele se pot dezvolta. Tehnologia evoluează. Dar recomandările sincere, sentimentul de apartenență și cultura unei comunități se construiesc în timp.

Aceasta este, de fapt, lecția mai largă din spatele YAGA: produsul poate fi începutul, dar nu mai este suficient pentru a construi un brand relevant.

Diferența apare atunci când un serviciu devine experiență, experiența creează comunitate, iar comunitatea începe să ducă businessul mai departe.

Articol susținut de YAGA