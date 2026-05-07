„Yıldırımhan”: Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală

„O vom folosi în cel mai eficient mod”, a declarat ministrul turc al Apărării.

Centrul de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale din Turcia a prezentat prima rachetă balistică intercontinentală (ICBM) din Turcia , „Yıldırımhan”.

Racheta a fost prezentată în prima zi a expoziției internaționale SAHA 2026 pentru industria de apărare, aviație și spațiu, care a avut loc la Istanbul.

Yildirimhan, numită după un sultan otoman, marchează un progres către aderarea la cursa înarmării spațiale. Turcia va folosi o tehnologie similară pentru a lansa sateliți concepuți pentru a spori capacitățile operaționale independente ale membrului NATO, au declarat sursele citate

Guler: Îl vom folosi în cel mai eficient mod

„Credem că îl vom folosi doar ca factor de descurajare, dar dacă va trebui vreodată să-l folosim, nimeni nu ar trebui să aibă nicio îndoială că o vom face fără ezitare”, a declarat ministrul Apărării, Yasar Guler, în timpul vizitei sale la expoziția de apărare SAHA din Istanbul. „Estimăm că o vom folosi în cel mai eficient mod posibil.”

Războiul dintre SUA și Israel din Iranul vecin a alimentat eforturile Turciei de a-și spori efectul de descurajare. Rachetele balistice intercontinentale (ICBM) sunt de obicei asociate cu arme nucleare, pe care Turcia nu le posedă însă. Dar ministrul de externe Hakan Fidan a declarat în februarie că țara ar putea fi atrasă într-o cursă regională a înarmărilor nucleare din cauza îngrijorărilor legate de ambițiile nucleare ale Iranului.

Care sunt caracteristicile rachetei?

Racheta balistică intercontinentală a Turciei are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri, iar planul este de a o testa în Somalia cel mai devreme la sfârșitul acestui an, au declarat persoanele, care au refuzat să își dezvăluie anonimatul.

Racheta, care are patru motoare, poate atinge viteze de până la Mach 25, adică de 25 de ori viteza sunetului și folosește drept combustibil tetroxid de azot lichid.

Dezvoltarea arsenalului turcesc

Turcia a fost ocupată să-și consolideze arsenalul. A început să crească producția de rachete balistice Tayfun-1, care au o rază de acțiune de cel puțin 560 de kilometri. Intenționează să testeze un model avansat, Tayfun-4, care are capacitatea să zboare peste 2.000 de kilometri. De asemenea, a dezvoltat o rachetă Cenk cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

Între timp, Turcia desfășoară un scut antirachetă, supranumit „Cupola de oțel”. Proiectul a căpătat o importanță urgentă după interceptarea a patru rachete lansate din Iran spre Turcia de la începutul războiului Iran-Irak.

„Amenințările regionale cu rachete și dorința de autonomie în apărare și industrială au determinat Ankara să construiască un portofoliu larg de rachete balistice și de croazieră”, au declarat analiștii în domeniul apărării Sitki Engeli și Arda Mevlutoglu într-o lucrare de cercetare publicată săptămâna trecută de Institutul Internațional pentru Studii Strategice. „Conducerea politică a Turciei vede o valoare clară în menținerea unui stoc fiabil și cu rază din ce în ce mai lungă de acțiune de sisteme balistice și de croazieră pentru descurajare”.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a susținut mult timp eforturile Turciei de a dezvolta o industrie de apărare independentă, capabilă să producă avioane de război, tancuri, drone de înaltă altitudine, fregate și acum rachete pentru export, precum și pentru uz intern.