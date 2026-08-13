Zaharova, mesaj plin de ironii după ce vizita lui Putin, pe insulele din cauza cărora Japonia și Rusia nu au tratat de pace nici acum, a înfuriat Tokyo

Moscova a respins joi criticile „nefondate” ale Japoniei după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferend teritorial între cele două țări de decenii, și a denunțat „revizionismul” nipon, informează AFP.

„Respingem categoric aceste declarații, pe care le considerăm politic inoportune, jignitoare și, bineînțeles, nefondate din punct de vedere juridic”, a afirmat, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova.

Denunțând o „politică antirusă care frizează ostilitatea” din partea Japoniei, Zaharova a subliniat că insulele Kurile „au fost transferate (Rusiei) la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial conform acordurilor cu puterile aliate și Cartei Națiunilor Unite”.

Ea a insistat că „suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra acestor insule sunt în afara oricărui dubiu”, reproșând liderilor japonezi că „își permit să dicteze cu aroganță Moscovei ce regiuni ale propriei țări poate vizita sau nu conducătorul său suprem”.

„La aproape 81 de ani după semnarea de către Japonia, în septembrie 1945, a actului de capitulare necondiționată, Tokyo este din nou obsedat de discursuri revizioniste menite să îi spele agresiunea din Asia și să formuleze revendicări absurde împotriva Rusiei”, a continuat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, potrivit Agerpres.

Zaharova a criticat de asemenea Japonia pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru faptul că a impus sancțiuni împotriva Moscovei urmând exemplul occidentalilor după începerea ofensivei militare ruse în această țară.

Președintele rus Vladimir Putin a mers joi pentru prima oară în insulele Kurile, în Extremul Orient rus, o vizită pe care Japonia a considerat-o „absolut inacceptabilă”.

Joi, în cadrul unei declarații făcute chiar din biroul prim-ministrului, premierul nipon Sanae Takaichi a spus că această vizită „rănește sentimentele poporului japonez” și este „incompatibilă cu poziția consecventă a Japoniei cu privire la Teritoriile de Nord”.

Mai devreme, ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, declarase că insulele sunt „teritoriu japonez prin natura lor, atât din punct de vedere istoric, cât și în conformitate cu dreptul internațional, iar Guvernul Japoniei protestează vehement împotriva acestei vizite”.

Tokyo revendică patru insule din sudul acestui arhipelag pe care armata sovietică le-a cucerit în 1945, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial.

Insulele Kurile se află între Hokkaido, în nordul Japoniei, și Peninsula Kamceatka din Rusia. Patru dintre insulele cele mai sudice sunt revendicate de Japonia, care le numește „Teritoriile de Nord”.

Cele două țări sunt angajate într-un conflict privind Insulele Kurile de zeci de ani, acesta fiind principalul motiv pentru care Moscova și Tokyo nu au semnat un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial.

De-a lungul anilor, încercările de a rezolva disputa teritorială au înregistrat progrese nesemnificative. Relațiile bilaterale au rămas, de asemenea, reci, Japonia impunând sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invadării Ucrainei în 2022.

Japonia a protestat împotriva vizitelor anterioare ale oficialilor ruși pe aceste insule disputate, printre care s-au numărat cele ale premierului rus Mihail Mișustin și ale predecesorului său, Dmitri Medvedev.

Insulele Kurile reprezintă o zonă strategică pentru Rusia, care și-a consolidat prezența militară pe aceste insule în ultimul deceniu. Insula Iturup este utilizată ca principală bază aeriană militară a Rusiei în regiune.