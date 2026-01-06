Zbor anulat și curse redirecționate pe un aeroport din România, din cauza ceții dense

Mai multe zboruri de pe Aeroportul din Iași, anulate sau redirecționate din cauza ceții. Foto dreamstime.com

Aeroportul Iaşi a anunţat marți, că, din cauza ceţii dense, zborul TAROM Bucureşti-Iaşi programat să aterizeze la 9:00 a fost anulat, iar cursele aeriene WizzAir dinspre Larnaca şi Bergamo au fost redirecţionate la Suceava.

A fost anulată şi cursa retur a zborului TAROM, anunță reprezentanţii Aeroportului Iaşi, citați de News.ro. De asemenea, zborul Iaşi-Eindhoven programat să plece la 11.55 va decola după ora 14.00, în aceeaşi situaţie fiind şi zborul Iaşi-Bruxelles, care va decola cu o întârziere de două ore.



„Programul a suferit modificări din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a ceţii dense care a redus vizibilitatea pe Aeroportul Iaşi sub pragul de siguranţă. Decizia de a anula sau de a reruta o cursă aparţine exclusiv operatorului aerian, acesta având obligaţia de a informa direct pasagerii afectaţi, precum şi aeroportul”, au mai precizat reprezentanţii aeroportului.

Totodată, „situaţia zborurilor deviate, pasagerii debarcaţi pe aeroportul de rezervă vor fi preluaţi cu autocare puse la dispoziţie de către companiile aeriene şi transportaţi la destinaţia finală”.

ANM nu a emis cod galben de ceaţă valabil pentru Iaşi marţi dimineaţă.