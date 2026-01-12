Zboruri în condiții de iarnă pe aeroporturile din București. Care e situația pe Otopeni și Băneasa

Traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis luni autoritățile.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, luni dimineață, pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.

„Se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare”, a transmis CNAB.

Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă și nicio cursă nu este anulată din motive meteo la București.

„Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor”, a precizat CNAB.

Alertă de ger în București

Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească, au anunțat meteorologii.

Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade.