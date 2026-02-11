Zborurile în apropiere de o importantă bază militară americană, interzise brusc din „motive de securitate”

Un Boeing C-17 al Forțelor Aeriene americane la baza militară Biggs Army Airfield din Fort Bliss, El Paso, Texas. Sursă foto: Justin Hamel / AFP / Profimedia

Statele Unite au suspendat toate zborurile către și dinspre Aeroportul Internațional El Paso din Texas din „motive speciale de securitate”, a anunțat miercuri Administrația Federală a Aviației din SUA, fără a oferi mai multe detalii, informează Reuters.

Aeroportul, care se află lângă importanta baza aeriană militară Biggs Army Airfield și la granița cu orașul mexican Juarez, a anunțat într-o postare pe Instagram că toate zborurile au fost suspendate.

Aeroportul El Paso a declarat că restricțiile au fost emise din scurt și că așteaptă instrucțiuni suplimentare de la Administrația Federală a Aviației din SUA, potrivit The New York Times.

Interdicția va lăsa unul dintre cele mai mari orașe din Texas fără niciun fel de serviciu aerian timp de 10 zile.

Zborurile au fost interzise și în spațiul aerian deasupra comunității Santa Teresa din statul american New Mexico, au precizat autoritățile federale responsabile cu supravegherea aviației civile.

Restricțiile vor fi în vigoare până pe 21 februarie și acoperă o rază de aproximativ 10 mile marine (18.5 km) de la aeroport, fără a include spațiul aerian mexican, a adăugat agenția.

Administrația Federală a Aviației nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a furniza detalii despre motivele de securitate.

Aeroportul a înregistrat 3,49 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului 2025, potrivit site-ului său web. Marile companii aeriene americane zboară acolo.