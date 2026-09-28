Zborurile rămân suspendate pentru a treia zi la rând la cel mai mare aeroport din Sicilia

Zborurile vor rămâne suspendate luni la aeroportul din Catania pentru a treia zi consecutivă, după ce emisiile de cenușă vulcanică provenite de la Muntele Etna au perturbat operațiunile, a anunțat operatorul aeroportului sicilian, citat de Reuters.

Toate operațiunile de zbor la aeroport, al cincilea cel mai aglomerat din Italia și cel mai mare din Sicilia raportat la traficul de pasageri, au fost suspendate până luni la ora 21:59 GMT, potrivit unei notificări actualizate emise de operatorul SAC.

Pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația zborurilor lor la companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport. Operatorul a precizat că noi informații vor fi furnizate ulterior.

Muntele Etna, cel mai înalt și unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, perturbă frecvent zborurile către și dinspre aeroportul din Catania, iar emisiile de cenușă au fost deosebit de intense în această vară, afectând mii de călători în timpul sezonului estival de vârf.