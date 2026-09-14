Cel mai mare aeroport din Sicilia se închide din nou din cauza Muntelui Etna

Zborurile de pe aeroportul Catania din Italia au fost suspendate din nou luni, din cauza cenușii vulcanice provenite de la activitatea în desfășurare a vulcanului Etna, a anunțat compania care operează aeroportul sicilian, transmite Reuters.

Toate sosirile pe aeroport, al cincilea cel mai aglomerat din Italia în ceea ce privește traficul de pasageri și cel mai tranzitat din Sicilia, vor fi suspendate până la ora locală 16:00 (14:00 GMT), a anunțat operatorul aeroportului, SAC, într-o postare pe Facebook.

Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, provoacă frecvent perturbări ale zborurilor pe aeroportul din Catania, însă emisiile de cenușă au fost deosebit de intense în această vară, afectând mii de călători în perioada de vârf a sezonului de vacanțe.

Aterizările pe aeroportul din Catania au fost suspendate recent în data de 10 august, iar apoi din nou două zile mai târziu.