VIDEO Zboruri suspendate din nou pe aeroportul Catania, din Sicilia, din cauza unei erupții spectaculoase a vulcanului Etna

Etna a dat peste cap zborurile din Catania, principala poartă de intrare în Sicilia, dar le-a afectat parțial și pe cele din Malta, scrie Reuters.

Zborurile de pe aeroportul Catania din Sicilia au fost suspendate din nou miercuri, întrucât noile emisii de cenușă generate de vulcanul Etna au obligat autoritățile să extindă restricțiile asupra spațiului aerian, perturbând traficul în plin sezon estival.

Operatorul aeroportului, SAC, a declarat că sosirile și plecările vor rămâne suspendate până la ora 16:00 GMT (19:00, ora Bucureștiului), după ce autoritățile aeronautice au închis sectorul afectat al spațiului aerian din jurul părții estice a Siciliei.

A videographer in Italy captured striking drone footage of lava flowing from Mount Etna, Europe's most active volcano. Volcanic activity intensified on Mount Etna on August 7. pic.twitter.com/NSxckT23Qo — The Washington Post (@washingtonpost) August 10, 2026

„Pasagerilor li se recomandă să verifice starea zborurilor lor la companiile aeriene respective. Vor urma noi informații în următoarele ore”, a precizat SAC într-un comunicat.

Anulări și întârzieri și în Malta

Impactul ultimei erupții s-a resimțit dincolo de Sicilia, fiind raportate peste noapte anulări de zboruri și întârzieri semnificative în Malta, pe măsură ce cenușa vulcanică s-a deplasat spre sud, traversând Marea Mediterană.

Condițiile păreau să se îmbunătățească miercuri, deși Aeroportul Internațional din Malta a continuat să avertizeze pasagerii cu privire la posibile perturbări.

Muntele Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operațiunile de la aeroportul din Catania, care este principala poartă de acces a Siciliei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în ceea ce privește traficul de pasageri.

Perturbările în trafic au afectat estul Siciliei încă de săptămâna trecută, când reînnoirea activității vulcanice și schimbarea direcției vânturilor au început să transporte cenușa în întreaga regiune.

Zboruri redirecționate la Palermo

Restricțiile prelungite de la Catania au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului turistic.

Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a declarat că aeroportul orașului a preluat în ultimele zile 190 de zboruri care erau inițial programate să sosească sau să plece din Catania.

Unii pasageri redirecționați către Palermo s-au plâns de asistență inadecvată în ceea ce privește transportul ulterior, întrucât cererea de autobuze și taxiuri a crescut brusc după sosirea lor. Traficul suplimentar a provocat, de asemenea, întârzieri la aeroportul din Palermo, au precizat operatorii.

Aeroportul din Comiso, o facilitate mai mică situată la sud de Catania, care a fost, de asemenea, utilizată în ultimele zile pentru a prelua traficul, și-a reluat activitatea la capacitate maximă după ce marți seara a suspendat zborurile, a raportat miercuri agenția de știri italiană ANSA.