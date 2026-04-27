Zebră cu laser: Primul oraș din România care testează un nou sistem pentru trecerile de pietoni

Primul sistem de proiecție cu laser a trecerilor de pietoni este testat în premieră națională la Botoșani. Sursă foto: Cosmin Andrei

Primul sistem de proiecție cu laser a trecerilor de pietoni este testat, în premieră națională, în municipiul Botoșani, potrivit Agerpres.

Primarul orașului, Cosmin Andrei, a declarat că trecerile de pietoni proiectate laser urmăresc creșterea vizibilității acestora pe timp de noapte, dar și în condiții meteo nefavorabile.

„Ne preocupă siguranța cetățenilor, a participanților la trafic din municipiul Botoșani, atât a pietonilor, cât și a conducătorilor auto și, pentru a spori vizibilitatea în dreptul trecerilor de pietoni, testăm la nivelul municipiului Botoșani un sistem de proiecție cu laser a zebrelor, peste marcajele pe care le avem la trecerile de pietoni, care sunt foarte utile atunci când avem intemperii și nu avem vizibilitate. În timpul iernii, când trecerile de pietoni sunt acoperite cu zăpadă, această trecere este proiectată cu lumină laser peste zăpadă, astfel încât să avem vizibilitate. De asemenea, noaptea avem o vizibilitate sporită cu acest sistem care este unul inovativ”, a afirmat edilul.

Noile treceri de pietoni cu laser sunt experimentate în trei puncte din municipiul Botoșani.

În funcție de eficiența sistemului, acesta ar putea fi extins la nivelul întregului municipiu.

Sistemul laser presupune proiectarea, de pe un stâlp, imaginea unei treceri de pietoni pe partea carosabilă.