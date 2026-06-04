Zece țări din UE cer ca turiștii ruși să nu mai primească atâtea vize. Mesaj dur al Suediei

Turiști pe o plajă din Cipru, una dintre destinațiile favorite ale turiștilor ruși în UE, FOTO: Etienne Torbey / AFP / Profimedia

Ministrul suedez pentru migrație a cerut joi Comisiei Europene să înăsprească regulile privind vizele turistice pentru cetățenii ruși, afirmând că este „o nebunie” faptul că mulți ruși se bucură de vacanțe în Europa în timp ce ucrainenii mor pe câmpul de luptă, transmite Reuters.

Suedia și alte 10 țări au trimis miercuri o scrisoare Kajei Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, și lui Magnus Brunner, comisarului european pentru migrație, în care au arătat că numărul vizelor turistice acordate cetățenilor ruși a crescut în pofida războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Scrisoarea adresată lui Kallas și Brunner a fost semnată de miniștri din Suedia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia și Polonia.

Semnatarii au cerut Comisiei Europene să înăsprească și să armonizeze de urgență restricțiile și au avertizat că regulile neuniforme riscă să submineze securitatea și politica de sancțiuni aplicată Rusiei după invazia sa împotriva Ucrainei în 2022.

Guvernul rus nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Oficialii ruși susțin că țările europene sunt cuprinse de o „isterie antirusă” și le acuză că manifestă xenofobie fățișă față de cetățenii ruși.

Câți ruși au primit vize Schengen anul trecut

Rușii care dețin o viză Schengen pot călători liber în spațiul format din 25 de state membre ale UE și alte patru țări.

Potrivit datelor citate în scrisoarea de miercuri, în 2025 au fost eliberate 477.878 de vize Schengen pentru cetățeni ruși în scop turistic, în creștere față de 440.558 în 2024.

„Sincer vorbind, cred că este o nebunie să vedem sute de mii de turiști ruși venind în Europa și bucurându-se de soare”, a declarat pentru Reuters Johan Forssell, ministrul suedez pentru migrație.

„Ei fac excursii de cumpărături în weekend, beau vin rosé, în timp ce ucrainenii mor pe câmpul de luptă”, a adăugat el în comentarii făcute pentru Reuters în marja unei reuniuni la Luxemburg a miniștrilor europeni ai justiției și afacerilor interne.