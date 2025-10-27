Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării

Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 au vizat Moscova și 47 regiunea Briansk, unde o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost rănite, au declarat luni autoritățile ruse, informează Reuters.

În Briansk, o regiune din sud-vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, o dronă ucraineană a lovit un microbuz, ucigând șoferul și rănind cinci pasageri, a anunțat guvernatorul regional, Alexander Bogomaz, pe aplicația Telegram.

Dronele deasupra Moscovei au fost doborâte într-un interval de șase ore, duminică, începând cu puțin înainte de ora 22:00, ora Moscovei, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, pe Telegram.

Nu au fost anunțate pagube în Moscova, dar Rusia dezvăluie rareori amploarea completă a pagubelor provocate de atacurile ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor în care sunt implicați civili sau obiective civile.

Autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviația, a declarat că două dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei, Domodedovo și Zhukovsky, au fost închise timp de aproximativ două ore și jumătate, pentru a asigura siguranța aeriană.

Ministerul rus al Apărării a declarat în raportul său zilnic pe Telegram că, pe lângă dronele distruse deasupra Moscovei și regiunii Briansk, sistemele rusești au doborât drone deasupra altor 11 regiuni, în principal în vestul și sudul țării.

Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent informațiile Rusiei privind atacurile.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat. Kievul a declarat anterior că atacurile sale vizează distrugerea infrastructurii esențiale pentru desfășurarea războiului Rusiei în Ucraina.

Ambele părți neagă că ar viza civilii, dar mii de persoane au murit în conflict, marea majoritate dintre ele fiind ucrainene.