Zeci de funcționari au ajuns pe funcții în ANAF și Ministerul Finanțelor cu studii făcute la universități fantomă

50 de funcționari au fost angajați sau au promovat pe funcții la ANAF și la Ministerul Finanțelor, pe baza unor studii făcute la două universități fantomă. Mulți dintre ei continuă să lucreze și astăzi în sistemul fiscal, deși unele acte de studii au fost anulate de judecători, dezvăluie jurnaliștii de la Public Record.

Situația a fost descrisă pe larg de auditorii de la Curtea de Conturi într-un raport din 2022.

Potrivit sursei citate, diplomele au fost obținute la două universități private: Universitatea „Europa‑Ecor US” din București și Universitatea „Alexandru Ghica” din Alexandria.

Ambele universități aveau în spate fundații înființate de Silviu Mina Dobronăuțeanu. Aceste instituţii au funcţionat provizoriu, autorizaţiile le-au fost retrase, iar multe diplome au fost ulterior anulate de instanţe.

Schema prin care neprofesioniști au ajuns pe funcții importante

În 2009, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au descoperit că Dobronăuțeanu împreună cu alte persoane au falsificat mii de documente pentru 2.039 „studenţi”, potrivit Public Record. Mecanismul era simplu: candidații erau racolați, apoi li se fabricau foi matricole și diplome de bacalaureat. Cu aceste acte, studenții mergeau să dea licența la alte universități acreditate.

De mecanismul lui au beneficiat sute de angajați din instituțiile statului.

Potrivit sursei citate, oameni fără experiență au studiat la cele două universități fantomă, și-au dat examenele de licență la instituții de învățământ acreditate și s-au angajat sau au promovat pe funcții. În unele cazuri, foile matricole au fost semnate de femeia de serviciu, în alte cazuri semnăturile de pe documente lipsesc complet.

Mulţi inspectori şi consilieri cu diplome anulate au continuat să-şi exercite atribuţiile în cadrul ANAF sau al agenţiilor județene de finanţe publice.

Public Record l-a întrebat pe ministrul Finațelor Alexandru Nazare dacă știe despre situația angajaților cu diplome false, însă acesta nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

