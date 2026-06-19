Zeci de medici s-au îmbolnăvit de Ebola după ce au contractat virusul Bundibugyo în timpul focarului din Congo

Cadre medicale echipate cu costume de protecție îngrijesc un pacient bolnav de Ebola, aflat într-un cort de izolare în Beni, Republica Democrată Congo, 13 iulie 2019. Foto: Jerome Delay / AP / Profimedia

Un înalt oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat vineri că 75 de cadre medicale din Republica Democrată Congo au fost infectate cu Ebola, iar 17 dintre ele au murit de la începutul actualului focar, transmite Reuters.

Investigatorii de la OMS cred că virusul Ebola se răspândea în țara africană de mai multe luni înainte ca focarul să fie declarat oficial pentru prima dată de autoritățile congoleze în data de 15 mai.

Situația a făcut ca numeroși medici și alți lucrători din sistemul sanitar să fie expuși bolii înainte chiar să știe că aceasta era prezentă. Oficialii din domeniul sănătății din RPD avertizează chiar și acum că stocurile de echipamente de bază pentru protecție, precum mănușile și măștile sunt pe cale să se epuizeze.

„Este un preț cu adevărat foarte mare pe care îl plătește sistemul, sistemul de sănătate, deoarece nu avem suficienți lucrători medicali în Republica Democrată Congo”, a declarat Marie Roseline Belizaire, director pentru situații de urgență al OMS, în cadrul unei conferințe de presă susținute prin videoconferință din estul Republicii Democrate Congo.

Republica Democrată Congo are una dintre cele mai scăzute densități de personal medical raportate la populație, cu doar aproximativ 11 lucrători sanitari la 10.000 de locuitori, potrivit datelor OMS. Belizaire a precizat că Uganda învecinată și China trimit echipe medicale în această țară.

Roseline a precizat că OMS a oferit de asemenea sprijin psihologic unor cadre medicale care erau prea speriate pentru a trata pacienți, după ce au văzut cum mulți dintre colegii lor s-au îmbolnăvit.

„Când îți explică prin ce au trecut, cum au fost infectați… îți poate frânge inima”, a spus aceasta.

Autoritățile sanitare suspectează că peste 30.000 de persoane ar fi fost expuse Ebola

Potrivit ultimelor oficiale citate de Associated Press, focarul de Ebola din Congo, care s-a răspândit și în Uganda, a provocat peste 200 de decese în prima sa lună și reprezintă cel mai grav focar cunoscut în acest stadiu, cu până la 35.000 de persoane suspectate că ar fi putut intra în contact cu virusul.

Wessam Mankoula, epidemiolog medical în cadrul Africa CDC, a declarat că numărul de 894 de cazuri confirmate până în prezent face ca actualul focar să fie de trei ori mai grav decât un focar anterior din Uganda, din anul 2000, care înregistra 281 de cazuri în același moment.

Focarul este provocat de virusul Bundibugyo rar, pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate și pentru care nu au fost făcute testări în primele zile ale epidemiei. Virusul Zair, mai răspândit și pentru care există un vaccin, a fost responsabil pentru majoritatea celor 16 focare anterioare ale bolii în Congo.