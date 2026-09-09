Zeci de mii de dolari cash, cadoul lui Trump pentru patru dintre consilierii săi, inclusiv pentru Natalie Harp

Președintele american Donald Trump le-a făcut cadou de Crăciun bani cash la patru dintre consilerii săi, conform noilor declarații financiare publicate de administrație, citate de AFP și The Guardian.

Asistenta executivă Natalie Harp, poreclită „imprimanta umană” pentru că are la ea o imprimantă portabilă cu care să îi poată oferi președintelui informații în format fizic, a primit 45.000 de dolari.

Ea este unul dintre puținii oficiali cu acces direct la contul de Truth Social al lui Trump și tastează postări așa cum le dictează el, introducând chiar și majusculele sale caracteristice, conform unor imagini dintr-un documentar despre campania electorală din 2024.

În august, un om din cercul lui Trump a considerat că apropierea lui Natalie Harp de președinte e atât de periculoasă încât a dezvăluit două scrisori din care rezultă că tânăra împărtășește cu cel mai puternic om din lume o relație greu de caracterizat.

Sumele primite de alți trei consilieri

Câte 45.000 de dolari au primit și Margo Martin, consilieră pe comunicare, și Chamberlain Harris, directoare adjunctă pentru operațiunile Biroului Oval.

Pe formulare, cele trei femei au descris banii ca fiind un „cadou în numerar pentru sărbători”, pe care l-au primit anul trecut.

Walt Nauta, director al operațiunilor din Biroul Oval, a primit cadou 20.000 de dolari.

Harp, Harris și Martin au salarii de 150.000 de dolari pe an, în timp ce Walt Nauta câștigă 175.000, potrivit revistei People.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Associated Press că Trump „are de multă vreme obiceiul de a le face cadouri de Crăciun persoanelor din cercul său, inclusiv, uneori, angajaților și consilierilor săi, atât în perioada în care a ocupat funcții publice, cât și pe vremea când activa în sectorul privat”.

Oficialul nu a precizat dacă alți angajați au primit cadouri similare din partea președintelui, dar a adăugat că darurile în numerar nu au legătură cu „îndatoririle guvernamentale oficiale ale persoanelor respective și, prin urmare, sunt pe deplin permise în conformitate cu standardele legale și etice relevante”.

Despre cadouri a scris inițial The Washington Post.