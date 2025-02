Zeci de mii de oameni au protestat la Berlin împotriva extremei drepte. CDU și Friedrich Merz, vizați de nemulțumirea mulțimii după colaborarea cu AfD

Zeci de mii de demonstranți au ieșit pe străzile Berlinului, duminică, pentru a protesta împotriva deschiderii afișate de conservatorii germani în privința extremei drepte, relatează AFP.

Conform datelor oferite de poliție, imediat după ora de începere a protestului, în fața Bundestagului erau prezenți cel puțin 20.000 de oameni.

Purtătoarea de cuvânt a poliției menționa, totodată că, întrucât protestatari înarmați cu pancarte și bannere împotriva Uniunii Creștin Democrate (CDU) continuau să vină „din toate direcțiile”, bilanțul „ar putea crește considerabil”.

Organizatorii au planificat un marș către sediul CDU, a cărei decizie de săptămâna trecută de a căuta sprijinul AfD pentru proiectul de lege anti-imigrație a fost întâmpinată cu proteste, cu mai puțin de o lună până la alegerile federale anticipată.

Tens of thousands of demonstrators converged on Berlin on Sunday to protest against against Germany's conservatives' norm-shattering overtures toward the far right.

Police said at least some 20,000 people had gathered outside the Bundestag.https://t.co/aoFJt86knB