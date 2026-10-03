Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid, în criza locuințelor, și au amenințat cu greva generală. Premierul Spaniei ia în calcul o decizie strategică majoră

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid și în alte orașe din Spania, sâmbătă, în cadrul unor noi proteste pentru combaterea unei crize tot mai mari în sectorul locuințelor, au scris Reuters și El Pais.

Manifestațiile convocate sâmbătă de Sindicatul Chiriașilor vin la o zi după ce parlamentul spaniol, prin votul partidelor de opoziție PP, Vox și Junts, a respins cele două decrete cu măsuri promovate de guvernul socialist al lui Pedro Sanchez.

Măsurile fuseseră elaborate ca răspuns la furia generalizată pe care a provocat-o cazul lui Maricarmen, o femeie în vârstă de 87 de ani din Madrid, care fusese evacuată din locuința în care trăia de 70 de ani, pentru că nu și-a permis noua chirie. Între timp a primit permisiunea de a se întoarce în apartament.

Varios miles de personas se han unido a la columna norte de la manifestación por la vivienda de Madrid, hasta el punto de que la policía ha cortado el tráfico de ambos sentidos del paseo de la Castellana, a pesar de que solo estaba previsto cortarlo en un sentido… pic.twitter.com/05DNvVLMAt — EL PAÍS (@el_pais) October 3, 2026

„Spre greva generală”

La nivel național au fost convocate sâmbătă în jur de 50 de demonstrații, sub sloganul „Spre greva generală”.

Sindicatul Chiriașilor susține că la manifestația de la Madrid au participat în jur de 500.000 de oameni. În schimb, autoritățile au estimat prezența la 70.000.

No cabe ni un alfiler en el centro de Madrid. Un día más desbordando toda la ciudad de dignidad.



Esto es una guerra de clases: la clase obrera contra la dictadura del capital y del rentismo.



Sigamos golpeando con fuerza. A por la huelga general. pic.twitter.com/0dC4Dqk5oa — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) October 3, 2026

Organizația sindicală a afirmat că „nu mai există cale de întoarcere”. Purtătoarea de cuvânt Valeria Racu a spus că mișcarea se îndrepată spre o grevă generală – însă nu a oferit o dată concretă în acest sens.

Reprezentanta sindicatului a spus doar că greva va fi convocată „curând” și că acest demers va fi făcut „împreună cu sindicatele muncitorești”, cu care poartă discuții. Greva va fi declanșată „indiferent cine guvernează”, a adăugat ea.

„Opt zile de putere populară au făcut mult mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a considerat Racu.

📹 Entre cánticos como “no es un piso chulo es un puto zulo” o “el pueblo unido jamás será vencido” ha comenzado la manifestación en la Plaza de España de Madrid. Detrás de una pancarta en la que se lee “Hacia la huelga general”, miles de personas se han reunido para ir hacia… pic.twitter.com/FLnshKViE3 — EL PAÍS (@el_pais) October 3, 2026

Premierul Spaniei ia în calcul alegerile anticipate

După votul negativ pe care l-a dat opoziția, șeful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, evaluează sondajele și așteaptă să vadă forța mișcării de protest pentru a decide dacă dizolvă luni parlamentul, scrisese vineri El Pais.

Cabinetul liderului PSOE a refuzat să comenteze aceste informații.

Potrivit cotidianului de limbă spaniolă, este cea mai importantă decizie strategică pe care trebuie să o ia liderul socialiștilor spanioli – care, în 2023, a obținut cu un milion de voturi în plus față de cât se estima după de a declanșat alegeri anticipate, dar s-a menținut la putere cu multă dificultate, cu ajutorul Junts, care a ajuns să îi creeze probleme.

În 2019, repetarea alegerilor a fost un fiasco pentru Sanchez, care a obținut cu 10 mandate mai puțin și a ajuns să facă o coaliție cu Podemos, deși își dorea să evite acest lucru.