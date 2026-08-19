Zeci de morți într-un accident rutier în Brazilia, în care a fost implicat un autobuz pentru transportul pacienților

O coliziune frontală între un autobuz şi un camion s-a soldat cu cel puţin 21 de morţi miercuri în comuna Imbituva, în sudul Braziliei, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Din păcate, 21 de pasageri ai autobuzului au decedat”, iar patru persoane au fost rănite, a indicat societatea Via Araucaria, responsabilă de mai multe autostrăzi din statul Parana, unde se află şi Imbituva.

Imagini, publicate de presa locală, arată un autobuz – pe care figurează un panou pentru transportul persoanelor cu handicap – distrus lângă un camion.

Accidentul s-a produs pe un drum care leagă sudul ţării de Sao Paulo, cel mai bogat stat din Brazilia. Potrivit media locale, autobuzul transporta pacienţi către mai multe centre medicale. Autorităţile nu au oferit informaţii despre persoana sau persoanele aflate la bordul camionului.

Accidentele rutiere grave sunt frecvente în Brazilia. Opt persoane au decedat duminică în statul Rio de Janeiro, după ce autobuzul în care se aflau s-a răsturnat.

În februarie, un alt autobuz, care se întorcea de la un festival religios în nord-estul Braziliei, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat, provocând decesul a 16 persoane, conform AFP.