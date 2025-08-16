Zeci de morți și sute de dispăruți în urma unei ruperi de nori care a lovit Kashmirul indian

Dezastrul vine la o săptămână după inundațiile mortale dintr-un stat vecin, mărind numărul tot mai mare de victime ale fenomenelor meteorologice extreme din regiunea Himalaya.

Cel puțin 60 de persoane au fost ucise și peste 200 sunt dispărute după ce o rupere masivă de nori a lovit un sat montan izolat din Kashmirul administrat de India.

Potopul brusc a declanșat inundații fulgerătoare pe 14 august, care au măturat case, tabere improvizate și clădiri întregi de-a lungul unui traseu unde sute de oameni se adunaseră pentru un pelerinaj hindus anual.

Operațiuni de salvare în Kasmir Credit line: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Peste 100 de persoane au fost rănite în dezastrul care a lovit satul Chasoti din districtul Kishtwar, potrivit ministrului Omar Abdullah, care a vorbit în timpul unui eveniment dedicat Zilei Independenței la Srinagar.

Salvatorii, inclusiv voluntari locali, unități ale armatei și echipe de intervenție în caz de dezastru, se luptă contra cronometru pentru a găsi supraviețuitorii prinși în resturi sau luați de râu. Până în prezent, au fost recuperate 56 de cadavre, a relatat AFP, citând un oficial de rang înalt din managementul dezastrelor. Oficialii avertizează că numărul morților ar putea crește, deoarece operațiunile de căutare continuă pe teren dificil și în ploi încă abundente.

Dezastrul are loc la doar o săptămână după inundații mortale și o alunecare de teren în statul vecin Uttarakhand, unde zeci de persoane sunt încă dispărute. Împreună, incidentele subliniază numărul tot mai mare de victime ale fenomenelor meteorologice extreme din fragila regiune Himalaya.

Operațiuni de salvare în Kasmir , Credit line: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Dezvoltarea nesăbuită destabilizează munții”, a declarat Showkat Sheikh, profesor în Jammu și Kashmir. „Baraje, tuneluri, drumuri, infrastructură turistică – toate acestea perturbă echilibrul natural. Localnicii sunt cei care plătesc prețul, pierzându-și casele și cei dragi din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren.”

Deși inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului iunie-septembrie, experții spun că frecvența și intensitatea acestora sunt în creștere din cauza schimbărilor climatice și a construcțiilor prost planificate. Valea are o topografie sensibilă, cu munți abrupți și chei adânci, ceea ce o face vulnerabilă la ruperi de nori.

Departamentul Meteorologic din India definește o rupere de nori ca fiind o ploaie torențială bruscă și extremă de peste 100 mm (4 inci) de ploaie într-o oră. În văile abrupte de munte, aceste evenimente pot declanșa torenți suficient de puternici pentru a mătura așezări întregi.

Operațiuni de salvare în Kasmir Credit line: Mir Imran / AFP / Profimedia

„Avalanșa masivă de oameni în acest loc fragil din punct de vedere ecologic, împreună cu construcția la întâmplare de case și drumuri, blochează cursurile naturale de apă și râurile.”, spune Muzaffar Bhat, activist climatic și scriitor stabilit în Kashmir.

„Munții au fost jefuiți și avariați de companiile hidroelectrice, iar această devastare este doar o mică parte din ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor”, a declarat Bhat pentru The New Humanitarian.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a promis „tot ajutorul posibil” comunităților afectate, dar supraviețuitorii spun că nevoile imediate includ adăpost, apă curată, asistență medicală și transport în siguranță pentru cei blocați pe drumurile dezastruoase.

Raja Muzaffar Bhat, activist climatic și scriitor stabilit în Kashmir, a declarat că tragedia a fost agravată de turismul și construcțiile necontrolate.

Bhat a spus că pelerinajul anual hindus, care odinioară vedea doar un număr mic de pelerini făcând călătoria pe jos pe parcursul unei săptămâni, a fost acum transformat prin construirea de drumuri și prelungit pentru a se desfășura între 25 iulie și 5 septembrie.

„Anul trecut, 300.000 de oameni au vizitat zona. Anul acesta, ținta era de 500.000”, a spus el. „Cine a permis toate acestea trebuie investigat, iar oficialii trebuie trași la răspundere.”

În întreaga regiune Himalaya, vremea musonică extremă continuă să facă ravagii.

Din iunie, inundațiile, alunecările de teren și furtunile de grindină au ucis cel puțin 41 de persoane și au lăsat 21 de persoane dispărute în Nepalul vecin, potrivit biroului pentru gestionarea dezastrelor din țară. În Pakistan, peste 50 de persoane au fost ucise peste noapte în incidente legate de ploi în nordul muntos, în timp ce în Kashmirul administrat de Pakistan, opt persoane au murit în timp ce echipele de salvare evacuau turiștii blocați.