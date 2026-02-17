Zeci de nave și avioane de vânătoare trimise de SUA lângă Iran: Intimidare și opțiuni de atac înaintea negocierilor nucleare de la Geneva

Grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln,în timpul unui exercițiu pe 7 februarie 2022. Credit line: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armata SUA mobilizează forțe aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a intimida Teheranul și a pregăti opțiuni de atac în cazul eșecului negocierilor de marți de la Geneva, potrivit CNN. Deși Donald Trump susține că schimbarea regimului „ar fi cel mai bun lucru”, oficialii americani admit că „nimeni nu știe” cine ar prelua puterea în Iran.

Resurse ale Forțelor Aeriene din Regatul Unit sunt repoziționate mai aproape de Orientul Mijlociu, inclusiv avioane de realimentare și avioane de vânătoare, scrie CNN care citează surse familiarizate cu aceste mișcări.

De asemenea, SUA continuă să trimită sisteme de apărare aeriană în regiune, potrivit unui oficial american, iar mai multe unități militare americane dislocate în regiune, care urmau să fie retrase în următoarele săptămâni, au primit ordine de prelungire a misiunii.

Datele publice de monitorizare a zborurilor relevă peste 250 de curse cargo americane care au livrat echipamente militare în Iordania, Bahrain și Arabia Saudită în ultimele săptămâni.

În paralel, imagini din satelit confirmă poziționarea a 12 avioane de atac F-15 la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, după ce mai multe aparate au primit vineri seara autorizație diplomatică pentru acces în spațiul aerian.

De săptămâni întregi, Donald Trump amenință Iranul cu acțiuni militare, avertizând că va ordona un atac dacă uciderea protestatarilor nu încetează. Vineri, președintele american a declarat că schimbarea regimului „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla” în Iran.

Mobilizarea militară și declarațiile privind schimbarea regimului au pus regiunea în alertă înaintea negocierilor de marți de la Geneva, la care Donald Trump a anunțat că va participa „indirect”. Delegația americană în Elveția va fi condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner, în timp ce Iranul va fi reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi.

Negocierile de la Geneva vizează limitarea programului nuclear iranian, în condițiile în care președintele Trump cere oprirea totală a îmbogățirii uraniului.

„Nimeni nu știe” cine ar prelua puterea

Administrația americană nu pare să aibă o viziune clară asupra succesiunii la putere în cazul înlăturării regimului iranian, au declarat surse familiarizate cu problema pentru CNN. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat recent în Congres că „nimeni nu știe” cine ar prelua controlul dacă guvernul de la Teheran s-ar prăbuși.

Serviciile de informații americane avertizează că prăbușirea regimului ar putea lăsa puterea în mâinile Gărzii Revoluționare, o grupare radicală care ar putea fi și mai problematică pentru SUA.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) „este cu siguranță proeminentă și funcționează deasupra birocrației militare standard, dar este greu de prevăzut exact ce s-ar întâmpla într-un scenariu de prăbușire a regimului”, a afirmat o sursă familiarizată cu recentele rapoarte ale serviciilor de informații americane pe această temă.

Spre deosebire de situația din Venezuela, oficialii americani nu au identificat un înlocuitor viabil pentru liderul suprem al Iranului în cazul unei schimbări de regim.

O intervenție militară în timpul protestelor recente din Iran ar fi putut sprijini o schimbare de regim, însă există îndoieli dacă atacurile lansate acum mai pot avea același impact. În prezent, motivul principal pentru un potențial atac a devenit refuzul Iranului de a opri îmbogățirea uraniului.

Donald Trump a avertizat că eșecul negocierilor va însemna o „zi foarte proastă” pentru Teheran, conform unor surse familiare cu aceste evaluări.

Dacă luna trecută resursele militare erau concentrate în Caraibe, SUA dispun acum în regiune de grupurile de luptă ale portavioanelor USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford. Această concentrare oferă Pentagonului opțiuni de atac extinse: distrugătoarele și submarinele pot lansa zeci de rachete de croazieră Tomahawk, cu o rază de acțiune de 1.600 de kilometri, în timp ce avioanele F-35 și F-15E sunt echipate cu bombe și rachete ghidate.

„În cazul în care nu ajungem la un acord, vom avea nevoie de ele”, a declarat Trump vineri, când a fost întrebat de ce Ford se îndrepta spre regiune.

Printre țintele potențiale ale atacurilor se numără sediul IRGC și alte instalații militare din afara siturilor nucleare iraniene, potrivit mai multor surse. În paralel, sunt luate în calcul operațiuni comune între SUA și Israel, similare „Operațiunii Midnight Hammer” de vara trecută, când instalațiile nucleare iraniene au fost lovite la finalul conflictului de 12 zile.

„Este dificil să se încheie un acord cu Iranul”

„Nu doresc niciun fel de îmbogățire”, a declarat Donald Trump în weekend, indicând că nu va accepta un acord care să permită Iranului nici măcar un nivel scăzut de îmbogățire a uraniului.

Având în vedere poziția Teheranului, care consideră că îmbogățirea este un drept al său, sursele citate de CNN avertizează că spațiul pentru negocieri ar putea fi inexistent. Aceleași surse precizează însă că pozițiile dure se pot schimba întotdeauna.

Există și alte modalități prin care guvernul iranian ar putea încerca să prevină un atac al SUA, inclusiv prin stimulente economice, notează publicația americană. În runde de negocieri anterioare s-a discutat despre posibile acorduri comerciale, inclusiv acordarea accesului privilegiat al SUA la resursele de petrol, gaze și metale rare ale Iranului. Se așteaptă ca acest subiect să fie readus în discuție în cadrul noilor negocieri.

Rafael Grossi, șeful agenției nucleare a ONU, s-a întâlnit luni cu Abbas Araghchi la Geneva pentru ceea ce ambii au descris ca „discuții tehnice aprofundate”. Întâlnirea a avut loc pe măsură ce se intensifică pregătirile pentru negocierile nucleare cruciale de marți.

Trump preferă o soluție diplomatică, a susținut Marco Rubio luni, în cadrul unei conferințe de presă la Budapesta, subliniind însă că un acord va fi dificil de realizat. „Acești oameni iau decizii politice pe baza teologiei pure”, a declarat Rubio, referindu-se la clericii radicali care guvernează Iranul și care fac negocierile extrem de complicate.

Întrebat duminică în Slovacia dacă administrația va informa Congresul în cazul unui atac, Rubio nu s-a angajat la un răspuns clar. „Vom respecta legea în vigoare și depinde de circumstanțele la care ar duce acest lucru. Dar, în acest moment, vorbim despre negocieri”, a declarat oficialul american, adăugând că, dacă situația se va schimba, „va fi evident pentru toată lumea”.

Aliații regionali, inclusiv statele arabe din Golful Persic, sunt profund îngrijorați că o acțiune militară a SUA ar putea destabiliza regiunea și fac presiuni pentru a acorda mai mult timp diplomației. „Toată lumea se opune unui atac”, a declarat un diplomat din regiune pentru CNN, precizând că Israelul este singurul actor care a îndemnat Statele Unite să atace.

Între timp, Iranul a organizat noi exerciții militare cu mai puțin de 24 de ore înainte de negocierile de la Geneva. Luni, postul oficial de televiziune al Republicii Islamice Iran a raportat că IRGC a lansat o „apărare curajoasă” a trei insule iraniene pe uscat, în aer și pe mare, care fac obiectul unei dispute de lungă durată privind granițele dintre Iran și Emiratele Arabe Unite.

Dronele IRGC sunt poziționate în punctul cel mai sudic al Iranului, gata să înfrunte „orice agresori”, se arată în raportul oficial.

Șeful Statului Major al Forțelor Armate Iraniene, generalul-maior Abdolrahim Mousavi, a avertizat duminică că „Trump ar trebui să știe că va intra într-o confruntare care îi va da lecții dure, al căror rezultat va fi acela că nu va mai amenința întreaga lume”, potrivit postului de televiziune de stat Press TV.