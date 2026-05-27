Zeci de oameni au fost uciși în Liban, după intensificarea atacurilor israeliene

Zeci de oameni au fost uciși într-un val intens de atacuri israeliene în sudul și estul Libanului, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis că va intensifica acțiunile militare împotriva Hezbollah, scrie BBC.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că cel puțin 31 de persoane au fost ucise în ultimul val de atacuri, inclusiv mai mulți copii.

Armata israeliană a declarat că a lovit peste 100 de puncte de infrastructură, într-una dintre cele mai intense nopți de bombardament de la începutul armistițiului mediat de SUA, la mijlocul lunii aprilie.

Atacurile au venit după ce Netanyahu a declarat luni că a dat instrucțiuni de a „apăsa pedala de accelerație și mai tare” în ceea ce privește atacarea Hezbollah.

Vorbind marți la o ședință a cabinetului de securitate, el a declarat că Israelul „își adâncește operațiunea în Liban”.

Atacurile aeriene au vizat satul Mashghara din Valea Bekaa și Burj al-Shamali din sudul Libanului, a declarat presa locală.

Unele atacuri au avut loc în apropierea Castelului Beaufort, potrivit presei de stat, o fortăreață veche de aproape 900 de ani, recunoscută de UNESCO, organismul ONU pentru patrimoniu, ca fiind „unul dintre cele mai bine conservate exemple de castele medievale” din regiune.

În declarația video de luni, Netanyahu a declarat că Israelul va crește numărul și intensitatea atacurilor sale împotriva Hezbollah ca răspuns la atacurile grupării musulmane șiite susținute de Iran, inclusiv cele care implică drone cu fibră optică ce pot evita apărarea israeliană.

„Le vom da o lovitură zdrobitoare”, a promis el.

Anunțul a provocat scene de panică în suburbiile sudice ale Beirutului, un bastion al Hezbollah, unde locuitorii au fost văzuți fugind din zonă în urma remarcilor. Mii de mașini au umplut străzile cu familii care încercau să scape pentru a se adăposti.

Deși atacurile de peste noapte au cruțat capitala, avioanele de război israeliene au efectuat val după val de atacuri în Liban pe tot parcursul serii și până în primele ore ale dimineții. BBC a numărat zeci de atacuri în aproape 50 de locații.

Un bărbat și soția sa au fost uciși luni seară într-un atac asupra casei lor din orașul Arab Salim, din sudul țării, iar alte două persoane au fost ucise în satul Kauthariyet El Rez, potrivit NNA.

Peste noapte, mai multe case din Mashghara au fost distruse în atacuri israeliene.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că trupurile a 11 persoane, printre care o femeie și doi copii, au fost scoase din dărâmături. Alte 15 persoane au fost rănite, a adăugat acesta.

Printre aceștia se număra și un băiețel, Mohammed. Videoclipurile arată echipele de salvare în miez de noapte săpând frenetic prin moloz, în timp ce două brațe mici ies printr-o gaură pe care au făcut-o. Acoperite de pământ și praf, au reușit în cele din urmă să-l scoată pe copilul de șapte ani în siguranță.

„Când m-am trezit, simțeam că nu mă pot mișca și lângă mine era doar întuneric”, spune Mohammad pentru BBC în timp ce stă întins în patul de spital, înconjurat de familie.

„Am auzit sunetul băieților care mă salvau. Le-a luat mult timp să mă scoată afară.”

Capul îi este înfășurat în bandaje, iar picioarele și brațele sunt, de asemenea, acoperite de tăieturi și zgârieturi.

Mohammad dormea ​​în patul său când racheta i-a lovit casa, ucigându-i tatăl și cele două surori.

Mașgara pare un oraș fantomă. Câteva mașini le depășesc pe ale noastre pe drum ca să verifice cine suntem, dar viața e moartă.

Un membru al municipalității, Ahmad, ne duce acolo unde au loc niște greve peste noapte. E o experiență apocaliptică, cu case și magazine dărâmate.

„Nu sunt membru Hezbollah, dar toți cei din sat sunt alături de rezistență, iar inamicul [Israel] nu cruță pe nimeni”, spune Ahmad.

Apoi, Ahmad este întrerupt de zgomotul avioanelor. Se aude un bubuit puternic și trebuie să plecăm.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare arată ulterior o explozie puternică pe un drum nu departe de locul unde BBC filma.

Armata israeliană a publicat imagini aeriene din Mashghara, care, potrivit acesteia, arată mai multe atacuri asupra „situri de infrastructură ale Hezbollah unde a fost identificată activitate teroristă”. „În timpul atacului, teroriștii au fost eliminați”, a adăugat acesta.

Armata a mai declarat că a atacat peste 90 de depozite de arme, centre de comandă, posturi de observație și alte situri de infrastructură utilizate de Hezbollah în sudul Libanului peste noapte.

Marți dimineață, armata a emis noi ordine de evacuare în Liban, acuzând Hezbollah de încălcarea termenilor acordului de armistițiu dintre guvernele israelian și libanez, intrat în vigoare pe 17 aprilie.

Purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, colonelul Avichay Adraee, a declarat că încălcările repetate ale Hezbollah nu au lăsat forțele israeliene de altă opțiune decât să acționeze.

Hezbollah a declarat că a vizat trei cazărmi și un post militar din nordul Israelului „ca răspuns la încălcarea armistițiului” de către Israel.

Ordinul lui Netanyahu de a intensifica atacurile israeliene a venit după ce armata a anunțat duminică că un soldat a fost ucis în luptă în sudul Libanului, ceea ce a dus la 23 de pierderi militare totale israeliene cauzate de atacurile Hezbollah de la începutul conflictului, pe 2 martie, împreună cu un contractor civil.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că atacurile israeliene din aceeași perioadă au ucis cel puțin 3.185 de persoane.